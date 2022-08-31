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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ege'deki depremler, Bursa'da sağanak, Interpol'den Göktaş için kırmızı bülten...

31.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, Bursa'da sağanak yağış, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş hakkından Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılması, İspanya'da can alan dolu yağışı, Trabzonspor'da canlı yayında skandal, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz'ın polisi darp etmesi, Gülşen'e ev hapsine itiraz...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Ege'deki depremler, Bursa'da sağanak, Interpol'den Göktaş için kırmızı bülten...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EGE GÜN BOYU BEŞİK GİBİ SALLANDI

Ege Denizi'nde bugün birçok deprem meydana geldi. Depremlerin korkutan büyüklüklerde olması paniğin dozunu artırdı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıklarında 12.56 ve 13.10'da 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 10'un üzerinde artçı deprem meydana gelirken saat 14.38'de ise yine Kuşadası yakınlarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Birkaç saat sonra ise Ege yeniden büyük bir depremle sarsıldı. 17.02'de Kuşadası'nda bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin İzmir'de de hissedildiği bildirildi.

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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorSON DAKİKA | AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor

BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ PANİĞE YOL AÇTI

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış kentte olumsuz etkilere yol açtı. Öyle ki, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde büyük panik yaşandı. Gök gürültülerinin ve şimşeklerin eksik olmadığı saatlerde yıldırım düşen terminalin çatısı çöktü. Yolcuların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Hava muhalefeti kentin genelinde de etkili oldu; kimi yerlere ağaçlar devrilirken trafikte de aksaklıklar oluştu.

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Yolcuların korku dolu anları: Uyarıların ardından çok kuvvetli geldi! Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndüYolcuların korku dolu anları: Uyarıların ardından çok kuvvetli geldi! Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, yollar göle döndü

INTERPOL'DEN GÖKTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

2002'de evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yakın zamanda MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen, cinayetin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadelerinden yola çıkılarak 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, emekli Albay Levent Göktaş adresinde bulunamamıştı. Bunun ardından Türkiye'nin talebi üzerine firari Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

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Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardıSon dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

İSPANYA'DA DOLU, CAN ALDI

İspyanya'da eşi benzerine ender rastlanır türden bir dolu yağışı yaşandı. Katalonya meteoroloji uzmanlarının son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışı olarak nitelendirdiği olayda 1 bebek, 10 santimetre çapında yağan dolu parçalarından birinin başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede 29 kişi ise dolu nedeniyle yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İspanya'daki dolu, yüksek miktarda maddi hasara da neden oldu.

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İspanya'da yağan dolu can aldı: 1 bebek hayatını kaybederken 29 kişi yaralandıİspanya'da yağan dolu can aldı: 1 bebek hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı

TRABZONSPOR'DA TARAFTARI AYAKLANDIRAN YAYIN

Trabzonspor'un resmi YouTube hesabından açılan bir canlı yayın, sosyal medyada infial yarattı. Trabzonspor YouTube kanalında görevli bir muhabir ile kameraman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kısa süreliğine açtıkları canlı yayında kulüp yönetimini, teknik direktör Abdullah Avcı'yı sert sözlerle eleştirip ti'ye aldı. Taraftarlar ise sosyal medyada "rezillik" ve "Böyle kişilerin kulüp bünyesinde bulunmaması gerekiyor" gibi yorumlar yaptı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada olayla ilgilisi bulunan tüm personelin kulüple ilişkisinin kesildiği bildirildi.

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Son dakika: Taraftarlar, Son dakika: Taraftarlar, "Rezillik" diyerek paylaştı! Trabzonspor YouTube kanalında olay sözler: "Bu paralar nereye gidiyor?"

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI İLÇE BAŞKANI, POLİSİ DARP ETTİ

Kayseri'de dün akşam bir polis memuru ile AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Korkmaz, polis memurunu darp ederek yaralamıştı. Kayseri Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.

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AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz polisi darp etti! TutuklandıAK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz polisi darp etti! Tutuklandı

GÜLŞEN'E EV HAPSİNE İTİRAZ

Şarkıcı Gülşen'in 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatip Liseliler ile ilgili kullandığı sözlerin ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sözlerinin tepki toplaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı. Tutukluluk kararına itiraz sonrası ise Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatları, ev hapsi kararının kaldırılması talebinde bulundu.

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Gülşen'in avukatları harekete geçti! Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundularGülşen'in avukatları harekete geçti! Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundular


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Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu Trabzonspor Bursa İspanya Gülşen ak parti dolu sağanak
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