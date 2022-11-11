Yaban mersini çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika’da Kayalık Dağlar’dan geldiği bilinen yaban mersini, asırlardır pek çok toplumun şifa niyetli kullandığı meyvelerden birisidir. Bir çalı bitkisinde can bulan bu meyve, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bilinen faydalarının da etkisiyle çeşitli kullanım alanlarında yaban mersininin şifalarından yararlanılır. Reçel, meyve suyu, dondurma, turta, kek veya direkt yemiş olarak tüketilen yaban mersininin çayı da sıklıkla tüketilir. Yaban mersinin demlenmesiyle hazırlanan bu çay, insan sağlığına pek çok faydası bulunan şifalı çaylar arasında önemli bir yeri vardır.

Yaban mersini günümüzde birçok alanda kullandığımız ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz meyvelerden biridir. Özellikle göz hastalıklarının tedavisinde doktorlar tarafından da önerilen ve tedaviyi destekleyen yaban mersini çayı pek çok şeye iyi gelir. Gözün kılcal damarlarını iyileştirici, ışık duyarlılığını artırıcı fonksiyonlar geliştirir. Katarakt, gece körlüğü, göz yorgunluğu ve görme bozukluğu gibi pek çok hastalığın tedavisinde de yardımcı rol oynar. Peki, yaban mersini çayı neye iyi gelir?

Yaban mersini çayı ne işe yarar?

Yaban mersini çayı göz sağlığını koruyucu etkisinin yanında çeşitli hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde de önemli bir rolü vardır. Bu çayın düzenli ve önerilen miktarlarda tüketilmesiyle beraber taşıdığı lif ve vitaminler sayesinde de insan sağlığına pek çok yararı dokunur. Özellikle C vitamini bakımından oldukça güçlü olan yaban mersini çayı faydaları ise şu şekildedir:

Yaban mersini çayı özellikle soğuk havaların da etkisiyle oluşan boğaz ağrılarına iyi gelir.

Kalp sağlığını koruyarak kalp hastalıklarını önler.

Tansiyon seviyelerini düzenleyerek yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

Glokom riskini en alt seviyelere indirir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kanın pıhtılaşmasını önleyici fonksiyonları sayesinde damar tıkanıklığını önler.

Sindirim sisteminin işlevini düzenlemeye yardımcıdır.

Bağırsakta oluşan iltihaplanmaların tedavisinde tüketilir.

C vitamini deposudur.

Kolon, rahim ve karaciğer gibi kanser türlerinin önlemesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırarak fazla kilolardan kurtulmaya olanak sağlar.

İshale iyi gelir.

Enerji verir.

Mide bulantısına ve mide spazmlarını azaltır.

Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları ağrıların dinmesini sağlar.

Pıhtılaşma önleyici etkisi sayesinde kadınların adet dönemlerinin daha rahat geçmesine olanak sağlar.

Çeşitli sebeplerle idrar yolunda oluşan enfeksiyonları tedavi eder ve tekrar oluşumunun önüne geçer.

Sakinleştirici etkisiyle stresi engeller, antidepresan görevi üstlenir.

İnsan sağlığına birden fazla yararla farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak tüketilen ve bazı rahatsızlıkların giderilmesinde büyük bir yeri olan yaban mersini çayının bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat yaban mersininin pıhtılaşmayı önleyici etkisi sebebiyle herhangi bir cerrahi operasyon öncesi ve sonrasında kullanılması kesinlikle önerilmez. Özellikle bazı kronik hastaların ve anne adaylarının bu çayı kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışması önerilir.

Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

Doğru hazırlanarak yeterli tüketilmesi hâlinde olumlu etkileri gözlemlenen çaylardan birisi de yaban mersini çayıdır. Tüm bu faydalara olanak sağlayabilmek için yaban mersinini doğru hazırlamak oldukça önemlidir. Yaban mersini çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 bardak su

2 yemek kaşığı kuru yaban mersini

Yaban mersini çayı nasıl demlenir?

Yaban mersini çayı tarifi için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir bardak suyu kaynatın ve fincanınıza boşaltın.

Fincana iki yemek kaşığı kurutulmuş yaban mersinini ilave edin.

10-15 dakika demlenmeye bırakın.

Tercihen tatlandırmak adına bal ekleyebilirsiniz.

Yaban mersini çayı zayıflatır mı?

Pek çok bitki çayı içerisinde barındırdığı bileşenler sayesinde zayıflatıcı fonksiyonlar geliştirir. Yaban mersini çayı da metabolizmayı hızlandıran çaylar arasındadır. Sindirim sistemini düzenleyici ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle istenmeyen kilo kayıplarına olanak sağlar. Bu sebeple yaban mersini çayı zayıflatıcı bitki çayları arasında en başta sayılabilecek bitki çaylarından birisidir.

Yaban mersini çayı adet söktürür mü?

Kadınların ideal şartlarda 28 günlük bir periyotla takip eden adet dönemlerinde çeşitli sebeplerle gecikmeler yaşanabilir. Bu durumlarda ise pek çok kadın hormonel değişimleri önlemek amacıyla tıbbi adet sökücüler yerine doğal adet söktürücülere başvururlar. Doğal adet söktürücü yöntemlerinin en başında ise bitki çayları gelir. Yaban mersini çayının ise adet söktürücü etkisi bulunmaz fakat pıhtılaşmayı önleyici etkisi sayesinde bu dönemi rahatlatır ve yaşanan ağrıların dinmesine yardımcı olur.