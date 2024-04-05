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    4. Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 400 TL altı elbise modelleri

    Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 400 TL altı elbise modelleri

    02.04.2024 21:38
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    Yaz aylarında hem hareket özgürlüğü hem de tarz arayanlar için yazlık elbiselerden oluşan harika bir liste hazırladık. Konfor ve şıklığı bir arada sunan bu elbiselerle açık havada geçireceğiniz her anınızda rahatlık sizinle! Ferah renklere ve şık tasarıma sahip olan elbiseler, kombinlerinizi canlandırırken rahatlığı da beraberinde getiriyor. Hadi, yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 400 TL altı harika elbise modelleriyle dolu içeriğimize birlikte göz atalım!

    Yaz boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz 400 TL altı elbise modelleri

    Yaz aylarının vazgeçilmezi olan elbiseler, hem stilinizi yansıtmanızı hem de konforlu kalmanıza yardımcı oluyor. Siz de kombinlerinize canlılık katmak ve gün boyu rahatlıkla hareket etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sıcak yaz günlerinde tarzınızı yansıtmak ve rahat hissetmenizi sağlayacak yazlık elbise modellerinden oluşan bir içerik hazırladık. 400 TL'nin altında bir bütçeyle stilinizden ödün vermeden, ferahlatıcı ve konforlu bir yaz gardırobuna sahip olabilirsiniz. Hazırsanız, yaz boyunca vazgeçemeyeceğiniz parçaları keşfetmenin vakti geldi!

    1. Tarzınızı konuşturun: United Colors of Benetton Kırmızı Maxi Elbise

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    United Colors of Benetton'un kırmızı maxi elbisesi, %100 pamuk malzemesiyle hem rahatlık hem de şıklığı bir araya getiriyor. Jarse kumaşı sayesinde vücuda oturan ve beli vurgulayan elbise, geniş omuz ve yuvarlak yakasıyla modern bir görünüm sunuyor. Kolsuz tasarımıyla yaz aylarında serin ve özgür bir his sağlarken makinede yıkanabilir olmasıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem günlük hayatta hem de özel etkinliklerde kullanabileceğiniz Benetton elbise, kırmızı rengiyle de dikkat çekici bir tarz sunuyor.

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    2. Gardırobunuza renk katın: DeFacto Yeşil Midi Elbise

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    DeFacto'nun zarif tasarımı ve kaliteli viskon kumaşıyla dikkat çeken yeşil midi elbisesi her kadının dolabında olması gereken bir parça. İp askılı ve yırtmaçlı detaylarıyla öne çıkan elbise, rahat bir stile sahip olmak isteyenler için ideal bir seçim sunuyor. Midi boyuyla hareket özgürlüğü sağlarken büzgülü bel tasarımıyla vücuda hoş bir silüet kazandırıyor. Yaz günlerinde babet, sandalet veya spor ayakkabılarla kombinlenerek farklı şıklıklar yaratabileceğiniz elbise, günün her saati kullanıma uygun ve günlük şıklığı tamamlayıcı nitelikte bir modele sahip. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde tercih edebileceğiniz askılı elbise, slim fit kalıbıyla da oldukça modern.

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    3. Konfor ve şıklık bir arada: Only Siyah Maxi Elbise

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    Only markasının siyah renkli maxi elbisesi, %50 geri dönüştürülmüş polyester, %47 polyester ve %3 elastan içeriğiyle çevre dostu bir yaklaşıma sahip. Yuvarlak yakalı ve askılı olan elbise, bahçe partilerinden gece eğlencelerine kadar her türlü davet için mükemmel bir seçenek sunuyor. Maksi boyu ve elastik bel detayıyla rahatlık sağlayan elbise hem şıklığı hem de sürdürülebilirliği ön planda tutan kadınlar için ideal bir parça.

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    4. Yaz mevsimini dolu dolu yaşayın: U.S. Polo Assn. Beyaz Elbise

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    U.S. Polo Assn. markasının beyaz polo yaka elbisesi günlük şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek sunuyor. %95 pamuk ve %5 elastan karışımıyla üretilen örgü elbise, kolsuz tasarımıyla serinlik ve ferahlık sağlıyor. Yazın sıcak havalarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz elbise, hafif yapısıyla hareket özgürlüğü sunarken aynı zamanda serin tutma özelliğiyle de dikkat çekiyor. U.S. Polo Assn. kalitesiyle tasarlanan beyaz renkli elbise, her gününüzü tarz ve konforla buluşturan bir modele sahip.

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    5. Enerjik kombinler için: Twist Yeşil Mini Elbise

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    Sırt dekoltesiyle dikkat çeken Twist Yeşil Mini Elbise, büzgü detaylarıyla özgün bir tarza sahip. Volanlı etek kısmı elbiseye hareket katarken şık kesimi modern bir görünüm sunuyor. Fermuar kapama ve dar kesimi ile vücuda oturarak zarif bir siluet oluşturan elbise astarsız ve düz yapısı sayesinde rahatlık sağlıyor. Askılı ve kolsuz yapısıyla yaz mevsimini serin bir şekilde geçirebileceğiniz elbise, gündüzden geceye her ortamda cool bir şıklığın anahtarı olmaya aday.

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    6. Vücudunuza mükemmel uyum sağlayan: Xhan Mavi Mini Elbise

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    Xhan Mavi Mini Elbise, %65 pamuk ve %35 polyester karışımıyla hem konforlu hem de dayanıklı bir tasarıma sahip. Rahat ve esnek yapısıyla öne çıkan elbise günlük giyim için mükemmel bir seçenek. Mini elbise çift dikiş yöntemiyle üretilmiş olup göz alıcı mavi rengiyle zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Xhan Mavi Mini Elbise, büzgülü yapısı sayesinde de farklı uzunluklarda kullanma imkanı sağlıyor.

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    7. Sade ve zarif: Koton Ekru Midi Elbise

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    Koton'un şık ve çeşitli tarzlara hitap eden midi elbisesi zarif tasarımı ve rahat kalıbıyla öne çıkıyor. Önü düğmeli ve kruvaze kapamalı detaylarıyla öne çıkan elbise, ince askılarıyla hafif ve feminen bir görünüm sunuyor. %21 keten ve %79 viskoz karışımından üretilen elbise, yumuşak dokusuyla gün boyu konfor sağlıyor. Slip elbise silüetiyle vücudu kusursuzca sararken ekru rengiyle de zarif bir duruş sergiliyor. Her tarza uygun aksesuarlarla kolayca kombinleyebileceğiniz midi elbise, yazın vazgeçilmez parçalarınızdan biri olacak!

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    8. Şık ve konforlu bir seçenek: Unv Collection Lila Mini Elbise

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    Unv Collection'un lila mini elbisesi, cildin hava almasını sağlayan %100 organik pamuk malzemeyle üretildiğinden terlemeyi önlüyor ve nemi emerek sıcak yaz aylarını konforlu geçirmenize yardımcı oluyor. Dar kesimi ve örme kumaşıyla vücuda uyum sağlayan elbise, tek omuz detaylı kolsuz tasarımı ve askılı yapısıyla da yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tasarıma sahip. Hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun olan mini elbise, gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarından biri olmaya aday.

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    9. Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren: SelectModa Denim Açık Mavi Elbise

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    SelectModa'nın açık mavi denim elbisesi, %70 pamuk, %27 polyester ve %3 elastan karışımıyla, dayanıklı ve esnek bir yapı sunarak hareket özgürlüğü sağlıyor. Kolsuz tasarımı ve gömlek yaka detayıyla casual bir görünüm sağlayan elbisenin fitted kesimi vücuda hoş bir şekilde oturuyor. Fermuarlı kapama şekline, kemer ve sahte cep detaylarına sahip olan elbise herhangi bir günlük aktivitede rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir modele sahip.

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    10. Tarzınızı tamamlayacak: Merry See Çiçek Desenli Beyaz Elbise

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    Merry See markasının çiçek desenli elbisesi, zarif tasarımıyla dikkat çeken bir parça. %90 polyester ve %10 elastan kumaş karışımıyla esneklik ve konfor sunan elbise yumuşak dokusuyla gün boyu rahatlık sağlıyor. Zarif çiçek deseniyle kombinlerinize feminen bir dokunuş katan yırtmaçlı elbise hem günlük kullanımda hem de tatillerde şık bir seçenek olarak tercih edilebilir. Sırtında bulunan fermuarlı tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen beyaz renkli elbise, yaz gardırobunuza renk katan bir parça!

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