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Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik salsırının faili için verilen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik 2 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren sanığa 3 kez müebbet ve 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik salsırının faili için verilen ceza belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Bingöl Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ceza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İDAM OLMADIKTAN SONRA İSTERSEN 100 KEZ MÜEBBET VER.
memlekette müebbetinde manası değişmiş.demekki bu adam 3 kere ölecek,sonra 51 yıl daha yaşayacak.ilk müebbetten sonra adamı diriltmeyi unutmayın,daha cezası bitmemiş oluyor ona göre.
hani idam
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