1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları... Mars İkizler burcunda: İşte Mart'ın ilk haftası burç yorumları!

1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumlarında Merkür ve Satürn'ün olumlu açısı etkili olacak. Eğitim ve parasal durumlarda gelişmeler yaşanacak. 3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Ruhen, zihnen ve bedenen enerjiyi, hareketi getirir. Haftanın ortasında Venüs ile Uranüs arasında pozitif açılar olacak ve burçlar büyük sürprizlere hazırlıklı olacak. Mars, Boğa burcundan İkizler burcuna geçiş yapıyor. Hafta sonu Jüpiter ve Merkür güzel bir açı yakalayacak. Bu süreçte söylemlerinize dikkat edin. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 1-7 Mart 2021 haftalık burç yorumları... Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? 1-7 MART 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 1 Mart haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta finansal konularda bir kapanış ve tamamlanma sağlayabilirsiniz. Borçlarınızı ödeyebilir, bütçenizi düzenleyebilir, finansal sıkıntıları sonlandırabilirsiniz. Perşembe gününe dek öfke kontrol sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. İnatçılık ve ısrardan kaçınmalısınız. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Artık yaşamınızın her alanında hızlı süreçler içine gireceksiniz. Daha hızlı karar veren, daha hızlı düşünüp daha hızlı harekete geçen bir yapıda olacaksınız. Yenilikler sizin için daha ilgi çekici ve cazip olacak. Bugünler içerisinde araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili yenilikler yapılabilir. Taşınma gündeminiz ortaya çıkabilir. Ev araştırmalarına girebilirsiniz. Rüyalarınız çok daha karmaşık, ilgi çekici olacaktır. İşaretçi rüyalar görebileceğiniz günlerdesiniz. Bu yüzden rüyalarınızı kaydetmeye, dikkate almaya gayret edin. Etik dışı durumlardan, gizli aşk ilişkilerinden kaçının. Abartılı söylemler ve kibirli tavırlar sonrasında pişmanlık getirebilir. Sosyal çevrenizin hareketlenmesi enerjinizi yükseltiyor.

Hızlı kararlar... Koç Burcu Mart 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Arkadaşınız olan biriyle duygusal bir yakınlık içerisine girebilir, bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Süregelen bir aşk ilişkinizde ise arkadaş kalmaya karar verebilir ve bir mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Genel olarak hafta boyu bildiğini okuyan, kararlı ve net tavrınız dikkat çekici olacak. Pazartesi gününden itibaren Perşembe gününe dek öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat etmelisiniz. Bastırdığınız durumlar ani patlamalarla ortaya çıkabilir. Bir fobinizin üzerine giderek onu aşabilirsiniz. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Artık finansal hareketliliğiniz epey artacağı, gelir ve giderler birlikte arttığı, paranızı yönetme konusuna daha çok odaklanacağınız bir sürece başlayacaksınız. İş hayatında yetenekleriniz ve bilgi birikiminiz sayesinde ek iş fırsatları yakalayabilir, kazancınızı arttıracak yollar bulabilir, birden fazla alandan para kazanabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve isteklerinizde ise daha inatçı olabileceğiniz zamanlardasınız.

Hayallerin peşinde... Boğa Burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta kontrolünüz dışındaki durumlara karşı kabullenici olmalı, olayların anlamlarını okumaya çalışmalı ve hayatın mesajlarını fark etmelisiniz. Aile ve akrabaların daha çok gündemde olacağı bir haftadasınız. Evlilik veya boşanma gündemleri sebebiyle aileler ve akrabalar gündemde olabilir. Yasal süreçlerinizde önemli bir adım atılabilir. Özellikle miras, nafaka ve velayet davaları gündemde olacaktır. Bu noktada net kararlar ve nihai sonuçlar verilebilir. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçen Mars ile fiziksel ve zihinsel gücünüz artacak. Fikirlerinizle her ortamda farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Eğitim hayatında, sosyal medyada öne çıktığınız, başarı sağlayacağınız durumlar olabilir. Uzun vadeli anlaşmalar imzalayabilir, uzun vadeli eğitim süreçlerine başlayabilirsiniz. Yeni bir hikayenin ilk adımları içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi bir anda bambaşka bir sayfada bulabilirsiniz. Merakınızı uyandıran, hevesinizi arttıran deneyimler kapınızda. Tadını çıkartın.

Zihinsel ve fiziksel güç artışı... İkizler burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yaşamınızın bir alanında spesifik bir umut, bir beklenti yaşamınızda çok daha baskın olabilir. Uzun süredir umut ettiğiniz bir konuda artık süreç belirlenebilir, kısa bir süredir gündemde olan bir arkadaşlık veya flört durumu sonlanabilir. Fikirlerinizde ve hayata bakışınızda kalıcı değişimler yaşayabileceğiniz zamanlardasınız. Daha çok dua etmeye ve olumlama yapmaya gayret edin. Kardeşler ve akrabalarla borç alma-verme gündemleri oluşabilir. Bu hafta herhangi bir konu veya durumu, herhangi bir kişiyi daha çok takıntıya çevirebilirsiniz. Takıntı ise kafanızda kurmanıza ve manipülasyonlara neden olabilir. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda, çocuk sahibi olma ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili konularda elinizde olmayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Var olan durumlara ve akışa ayak uydurmayı öğrenme zamanındasınız. Artık içsel bir süreç geçirecek olayların arka planını sorgulayacaksınız. Marsın İkizler geçişi ayın geri kalanı boyunca sık sık işaretçi rüyalar görmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinde zaaflar, tutkular ve özlemler sizi zayıflatabilir. İş hayatında yeni bir sürece geçebilirsiniz.

Değişim günleri... Yengeç burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta yöneticileriniz ve üstlerinizle ilişkilerinizde daha temkinli ve kontrollü olmalısınız. İnatlaşma ve sürtüşmelere çekilmemeye gayret göstermelisiniz. İş hayatında yönettiğiniz kişilerle, çalışanlarınızla aktif gündemleriniz olabilir. Beden sağlığıyla ilgili ateşli hastalıklara karşı dikkat etmeli. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Artık sosyal çevreniz çok daha hareketli ve yenilik dolu olacak. Farklı ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Özellikle bir eğitim ve kursa başlayarak yeni bir ortama dahil olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yurtdışına taşınma ve eğitim süreçleri gündeminizde olabilir. Hali hazırda gündeminizde ise artık olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Vize başvurularınız olumlu yanıtlanabilir. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri daha flörtöz olacak, heyecan ve merak duygusuyla daha canlı hissedeceksiniz. Hafta sonu gergin enerjiler dağılıyor. Baskı hissi, korku veya gerilim kayboluyor. Hayatın tadını çıkarma zamanı başlıyor.

Parasal düzen değişiyor... Aslan burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe gününe kadarki zaman diliminde yasal bir sürecinizde kapanış söz konusu olabilir. Hak ve haklılık, adalet konuları sizin için daha önemli olabilir. Fikirlerinizde ve düşüncelerinizde daha inatçı ve kararlı olabilirsiniz. Kendi bildiğinizde diretebilir, kendi hedefinizde ısrarcı davranabilirsiniz. Olaylara, projelere ve hayata daha materyalist yaklaşabilirsiniz. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Sabırsızlığın ve hareketliliğinizin arttığı, aynı anda pek çok konu ve gündemle meşgul olacağınız oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyeceğiniz, kurallar ve sınırlara karşı gelip radikal tavırlar sergileyeceğiniz bir süreç içerisine girebilirsiniz. İş hayatınızda yepyeni bir gündem karşınıza gelebilir. Yöneticinizden ve üstlerinizden farklı teklifler alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yardımlaşma ve destekler içerisinde olmak sizi ileriye götürecektir. Perşembe gününden itibaren diyet ve spora başlamak için oldukça destekleyici zamanlar başlıyor.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta iş hayatınızda, günlük rutininizde değişim süreçleri içerisine girebilirsiniz. Diyet ve sporlarla ilgilenebilir, hayatınıza yeni rutinler katmak isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek, kendinize yatırımlar yapmak iç huzurunuzu ve mutluluğunuzu arttıracaktır. Estetik konularla bu hafta daha çok ilgilenebilirsiniz. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu süreçle birlikte yaşamınızın farklı alanlarında ikili durumlar, iki farklı seçenek ve iki farklı yol karşınıza gelebilir. Kısmetleriniz, şanslarınız ikili durumlarla gelebilir. Artık hayatınızda yapacağınız seçimler, göstereceğiniz tavırlar uzun vadeli etkilere sebep olacaktır. Aşk ilişkilerinde geleceğe yönelik konuşmalar yapılabilir. İlişkileriniz ciddiyete doğru gidebilir. Perşembe gününden itibaren başlayan ilişkileriniz ilerleyen süreçte evliliğe gidebilir. Evli olan Teraziler ise çocuk gündemiyle meşgul olabilir. Çocuk sahibi olma kararı ve planları içerisine girebilir. Eşin akrabalarıyla ilişkilerinizde daha yüzeysel ve mesafeli olmanız faydalı olabilir.

Yenilikler ve şifalanma... Terazi burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe gününe kadarki zaman diliminde ilişkilerinizde bir tıkanıklık, çıkmaz ve açmaz gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. İlişkilere, insanlara daha fazla odaklanabilir, insanların size karşı olan tavırlarına karşı daha hassas olabilirsiniz. İlişkinizi aşırı tutma, koruma ve yönetme eğiliminde davranabilirsiniz. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Finansal konularda daha fazla çabalayacağınız, zor koşullarla daha çok mücadele etmek isteyeceğiniz, güç ve irade sergilemenin daha önemli olacağı zamanlara giriyorsunuz. Zihinsel yoğunluğun artacağı bir ay başlıyor. Zihniniz her konuda daha çok düşünüp konuşacaktır. Vesveselere ve korkulara kapılarak pasif kalmak, süreci doğru yönetememenize neden olacaktır. Zihinsel karmaşalar ve fikirsel savaşlardan kaçınıp aksiyona geçme zamanı. İlişkilerde arzular ve tutkular güçlenecek. Aile ile birlikte yapılan ortak harcamalar, ortak yatırımlar veya maddi yardımlaşmalar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda yüceltme durumlarına karşı dikkat etmelisiniz.

Yatırımlar kapıda... Akrep burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta iş hayatında hareket alanınızı ve özgür iradenizi kısıtlayan durumlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Yaşamınızdaki sorumluluklar kişisel alanınızı sınırlayabilir. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. İlişkiler alanınıza geçen Mars ile artık ay boyunca her türlü ilişkinizde hızlı gündemler, yenilikler, hızlı değişimler söz konusu olacaktır. Bazı ilişkilerinizi, dostluk ve ortaklıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Hayatınızdan çıkan insanlar sebebiyle yaşamınızda açılan yer, yeni insanlarla dolabilir. İlişkilerinizde iki farklı yol veya iki farklı kişi arasından bir seçim yapabilirsiniz. Beklenmedik anlarda, beklenmedik ortamlarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. İş hayatında var olan baskı, kısıtlama ve sınırlılık hali sonlanabilir. Bir süredir var olan düşük enerjiniz yerini canlılığa bırakabilir. Ev halkı ile ilişkileriniz iyileşiyor. Aile içi küslüklerde barışmalar yaşayabilirsiniz. Evinizin güvenliğini sağlamakta bu hafta daha özenli olun. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ilişkiler sayesinde daha keyifli geçireceğiniz günler olacak.

Ciddi kararlar... Yay burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk üç günü boyunca özellikle aşk hayatında kıskançlık, kontrol ve güç savaşları gündeme gelebilir. Daha inatçı, tutkulu ve ısrarcı olabilirsiniz. Duygularla savaş içerisine girmek yerine her duyguyu kabul etmeye çalışın. Çocuklarınızın isteklerine ve tercihlerine alan tanıyın. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. İş ve çalışma hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Daha çok koşturmaca içerisinde olabilir, birden fazla görev ve sorumlulukla ilgilenebilirsiniz. Ek işler, ek projeler gündeminizde olabilir. İş ve eğitim hayatını bir arada götürmeye çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda harcadığınız emek ve eforun sonucunu alabilirsiniz. Sınavlarla girilen işlerde başarı sağlayabilirsiniz. Kendiniz istekleriniz için, kendi hayatınız için emek sarf etme zamanı başlıyor. Haftanın ikinci yarısında mide hassasiyetlerine açık olabileceğiniz için sağlıklı beslenmeye gayret edin. Stres ve sinir halinden uzaklaşmaya çalışın. Düzeniniz değişiyor... Oğlak burcu mart 2021 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk üç gününde uyku düzeninizde dağınıklıklar olabilir. İç huzurunuzu sağlamak daha zor gelebilir. Halsizlik ve yorgunluk hali, keyfi hareket etme isteği artabilir. Perşembe günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda yeni gündemleri getiren, sizi aşk ilişkilerine çeken bir süreç başlıyor olacak. Bir süredir duyamadığınız ilgi ve merakı bir kişiye karşı duymaya başlayabilirsiniz. Heyecanı ve tutkuyu uyandıran ilişkiler, flörtler başlayabilir.