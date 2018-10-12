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'Brunson Amerika'ya gitmek üzere yola çıktı'

12.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Brunson'ın avukatı rahibin Amerika'ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi

'Brunson Amerika'ya gitmek üzere yola çıktı'

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Brunson'ın avukatı rahibin Amerika'ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

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