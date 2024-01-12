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  4. Çok satanlar kitapları sizin için bir araya getirdik! İşte kitap kurtlarını heyecanlandıracak o liste

Çok satanlar kitapları sizin için bir araya getirdik! İşte kitap kurtlarını heyecanlandıracak o liste

10.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Amazon'un çok satan kitaplar listesinde sürükleyici hikayeleri ve içeriğiyle öne çıkan farklı kategorilerdeki kitapları sizin için listeledik. Her okurun beklentisine hitap edeceğini düşündüğümüz felsefenin derinliklerinden biyografik yolculuklara, tarihin sayfalarından modern kurgulara kadar uzanan bu seçkide, sizi bekleyen sürükleyici hikayeler ve bilgi dolu eserler var. Haydi, edebiyatın zengin dünyasında bir yolculuğa çıkalım ve kitap dolu anların keyfini çıkaralım!

Çok satanlar kitapları sizin için bir araya getirdik! İşte kitap kurtlarını heyecanlandıracak o liste

Kitaplarla dolu bir dünyanın kapılarını aralamak istiyorsanız, Amazon'un çok satan kitaplar listesinden derlediğimiz bu özel liste tam size göre. Aşkın dokunaklı öykülerinden, ilham verici biyografilere; tarihin derinliklerinden günümüzün çarpıcı hikayelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan bu kitaplar pek çok okurun favorisi. Sadece en çok satanlar arasında değil aynı zamanda çeşitli kategorilerde öne çıkan eserlerden oluşturduğumuz 15 kitabın yer aldığı bu liste kitap okumayı sevenler için adeta bir hazine niteliğinde. Gelin, eşsiz kitaplarla dolu bir serüvene çıkalım!

1. Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi

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Gece Yarısı Kütüphanesi, kendini bir anda zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde bulan Nora Seed'in öyküsünü anlatıyor. Nora, berbat bir dönemden geçerken, bu kütüphanede farklı hayatlarını yaşamış olabileceği kitaplarla karşılaşır. Pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair çıktığı bu yolculukta hayatının nasıl değişebileceğini keşfeder. İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig'in dokunaklı üslubuyla kaleme aldığı bu roman, Nora'nın kararlarının yaşamını nasıl etkilediği ve mutluluğun gerçek anlamının ne olduğu üzerine derin düşüncelere daldığımız bir yolculuk sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Harika bir kitap. Kısa sürede elime sağ salim ulaştığı için mutluyum.”

  • “Ablama hediye aldım, çok beğendiğini söyledi. Tercih edebilirsiniz.”
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2. Julio Cortazar - Ötekinin Rüyası: Bütün Öyküleri 1

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Julio Cortazar'ın edebiyata ve gerçekliğe benzersiz bir yaklaşımını yansıtan Ötekinin Rüyası: Bütün Öyküleri 1, Arjantinli yazarın zengin ve fantastik öykü dünyasına dair keşfe çıkan bir başucu kitabı. Üç ciltlik öykü külliyatının bu ilk kitabı, Cortazar'ın 1937-1945 yılları arasındaki ilk dönem öykülerini içeriyor. Ötekinin Rüyası, Cortazar'a aşina olanların her okuyuşta yazarın farklı yönlerini keşfetmelerine olanak tanırken yeni başlayanlar için de mükemmel bir giriş niteliğinde.

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3. Marcus Aurelius - Kendime Düşünceler

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M.S. 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak hüküm süren Marcus Aurelius, M.S. 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahip. Eserinde doğayı anlama, eşitlik, özgürlük ve insan merkezli bir yaşam anlayışını vurgulayan Marcus Aurelius, kendi vicdanını sorgulayarak önceki caesarları (imparatorları) ve filozofları eleştirir.

Kullanıcı yorumları

  • “Marcus Aurelius'un kendine yazdığı notlar olduğu ve sonradan kitaplaştırıldığı için bazı yerler tekrarlanmış. Stoa felsefesini anlamak için yararlı bir eser.”

  • “Bence herkesin okuması ve kütüphanesinde bulundurması gereken bir kitap.”
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4. Frank Herbert - Dune Mesihi

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Dune Mesihi, bilimkurgu kategorisinde en çok satan Dune serisinin ikinci kitabı. Paul Muad’dib, Arrakis gezegeninin hakimi olarak evrenin hükümdarı olmuş bir liderdir fakat zaferinden on iki yıl sonra, sahip olduğu güçler onun için bir tehlikeye dönüşür. Paul, öngörülerine rağmen felaket getireceğini düşündüğü geleceği değiştirmeye kararlıdır. Fremenlerin lideri olarak başladığı hikaye, Paul'un devrimci liderlikten mesihliğe geçişini ve gezegenin kontrolünü ele almasını anlatan muhteşem bir bilimkurgu efsanesi.

Kullanıcı yorumları

  • “Herkese tavsiye edeceğim mükemmel bir seri. Tüm seriyi Amazon'dan aldım. Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı hepsi. Hiçbirinde sıkıntı yoktu.”

  • “Seriyi bitirmiş biri olarak diyorum ki serideki en güzel kitaplardan. Muad'dibin hikayesi çok güzel devam ettirilmiş, ileride kahramanımızın kaygılarının sebebini daha iyi anlıyoruz. Umarım bu kitap da üçüncü film olarak çıkar ve sonra Dune Çocukları dördüncü derken efsane bir seriye sahip oluruz. Okuyun okutturun. Tüm seri çok iyi.”
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5. James Clear - Atomik Alışkanlıklar

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James Clear tarafından kaleme alınan Atomik Alışkanlıklar, alışkanlıkları olumlu yönde şekillendirebileceğimizden bahsediypr. Kitap motivasyon eksikliği ve iradesizlikle başa çıkmanın yollarını, başarıya ulaşmayı kolaylaştıracak bir ortamın nasıl tasarlanacağını ve yoldan çıktığınızda kendinizi nasıl toparlayacağınızı anlatıyor. Biyoloji, psikoloji ve nörobilimden elde edilen kanıtlara dayanarak alışkanlıkları değiştirmek için gerekli araç ve stratejileri sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Kişisel gelişim kitabı olarak ilk defa okumama rağmen etkili ve uygulanabilir motive edici bir kitap. İçindeki adım adım kurallar ve tavsiyelerle hayatımdaki bazı alışkanlıkları değiştirmeme yardımcı oldu. İçi boş motivasyon sözleri yerine uygulanabilir tavsiyelere sahip.”

  • “Kolay okunan bir yazım stili var. Örneklerle ilgi tutulmaya çalışılıyor. Okuduktan sonra bir şeyler deneme motivasyonunu oluşturacak kadar etkili; o nedenle faydalı buldum.”
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6. Jack London - Bir Kuzey Macerası

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Jack London'ın 1900 yılında yayımladığı Kurdun Oğlu adlı derlemesinin içinde yer alan Bir Kuzey Macerası, Aleut adalarındaki Akatan'da yaşayan Naass isimli kabile reisinin hikayesini anlatır. Evlendiği gün karısını sarı saçlı-beyaz bir adama kaptıran Naass, intikamını almak üzere azılı düşmanının peşinden yollara düşerken atıldığı macera dolu bir serüveni konu alıyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Çok kısa olmasına rağmen bitirdikten sonra beni masalsı anlatımıyla çok etkilemişti. Destansı ve romantik ögelere ilgi duyuyorsanız okumanızı tavsiye ederim.”

  • “Sipariş hızlı ve sapasağlam geldi. Çok memnun kaldım.”
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7. Jules Verne - Zacharius Usta

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Zacharius Usta kitanı ünü dünyaya yayılan Cenevre'nin ünlü saatçisi Zacharius'un öyküsünü anlatıyor. Saat maşasını icat etmesinin ardından kibri başını döndüren Zacharius'un ürettiği tüm saatler bir gün aniden durunca, müşterileri öfkeyle evinin kapısını çalar. Ruhunu kaybedip çöküşe doğru ilerleyen Zacharius üzerinden bilim ve manevi değerler arasındaki çatışmayı eşsiz kalemiyle ele alan Jules Verne'nin 1854 yılında yayımladığı bu fantastik öykü günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Jules Verne sevdiğim bir macera yazarıdır. Yıllardır okumamıştım. Birkaç kitabıyla birlikte satın aldım. Sorunsuz ve hasarsız bir şekilde elime ulaştı. Amazon'un özenli paketlemesinden ve teslimat hızından gerçekten çok memnunum.”

  • “Kitap çok güzel ve hasarsız geldi ve konusu da akıcı. Tek seferde okuyabilirsiniz, kitap çok kalın değil zaten.”
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8. Osamu Dazai - İnsanlığımı Yitirirken

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Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken adlı romanı, Japon yazarın kendi yaşamına paralel bir hikayeyi anlatır. Aristokrat bir ailenin oğlu Oba Yozo'nun, çocukluktan itibaren yaşadığı başarısızlık duygusuyla şekillenen trajik öyküsünü konu alır. Oba, hem ailesinin hem de okulunun beklentilerini karşılamak adına "soytarı" rolüne bürünerek topluma dahil olmaya çalışır. Alkolizm, geyşalar ve başarısız intihar girişimleri gibi unsurlarla dolu olan Oba Yozo'nun yaşamı Osamu Dazai'nin uzun süren edebi intihar mektubunun son bölümünü oluşturur ve karakterin yaşamındaki utanç dolu günahlarına odaklanır.

Kullanıcı yorumları

  • “Asla ve asla ağır bir kitap değil. Osamu Dazai'ye karşı bir önyargınız varsa kesinlikle okumalısınız. Sosyal medyada çok ağır bir üslubu olduğu söyleniyor Osamu Dazai'nin fakat hiçte öyle değil.”

  • “Öncelikle kargo hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştı. Kitapta yarı otobiyografik izler var. Yazarın hayatını araştırırken okumak için sabırsızlanmıştım. Yazarın diliyle sürükleyici bir kitaptı.”
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9. Anton Pavloviç Çehov - Altıncı Koğuş

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Çehov'un taşradaki bir akıl hastanesinde geçen Altıncı Koğuş novellası, elit Rus aydınının toplumsal sorunlarla ilgilenmeyip uzaktan izleme eğilimini simgeliyor. Eğitimli hasta İvan Dmitriç ile doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanan bu eser, İvan'ın adaletsizliğe ve zor koşullara karşı çıkışını ve doktorun ise durumu görmezden gelmekte ısrarını anlatır. 1892'de yayımlanan eser, Lenin'in dahi okuduktan sonra etkilendiği ve "Kendimi Altıncı Koğuş'a kapatılmış gibi hissettim" dediği rivayet edilen bir yapıt.

Kullanıcı yorumları

  • “Olay örgüsü, yazarın betimlemeleri, gözünde canlanan bir hikâye oluşu, kitabın az sayfada olmasına rağmen her şeyin yeterli olması. Bu kitap beklediğimden iyiydi. Bu tarz kısa hikayelerin arasında en sevdiğim olabilir. Okumak isteyenlere önerimdir.”

  • “Kitap gerçekten çok ilginç. Normal insan ve deli insan arasındaki ince çizgiyi çok etkili bir felsefi yaklaşımla ele almış. Bu kitap beni Anton Çehov ile tanıştırdı ve bu kitabı çok beğendiğim için yazarın diğer kitaplarından da sipariş ettim. Şiddetle tavsiye ederim. Hatta Yaşar Kemal "Yılanı Öldürseler" kitabı ile bu kitabı peş peşe okumanızı tavsiye ederim. Aradaki benzerlikler şaşırtıcı derecede fazla.”
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10. Lucius Annaeus Seneca - Mutlu Yaşam Üzerine: Yaşamın Kısalığı Üzerine

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Lucius Annaeus Seneca, Roma tarihinin önemli söylev ustalarından ve tragedya yazarlarından birisi. Stoacı öğretileri içeren birçok düşünce metni, mektup ve tragedya kaleme almıştır. Doğaya uyumlu bir yaşamın gerekliliğini çeşitli açılardan ele aldığı Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine eseri de bunlardan birisi. Seneca, Stoacılığın Roma döneminde yaşam anlayışını ve hayata dair önemli soruların yanıtlarına yer verdiği kitabında yaşamın kısalığını vurgulayarak ve çeşitli örneklerle destekleyerek okuyucularına ilham verici düşünceler sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Çok kısa olmasına rağmen çoğu sayfanın altını çizdim ve not aldım . Seneca'nın düşünce tarzı hepimize iyi gelecek. Muazzam hayat öğretileri barındırıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum.”

  • “Kaç kere okudum hatırlamıyorum bile. Başyapıt.”
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11. Hanya Yanagihara - Değersiz Bir Hayat

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Hanya Yanagihara'nın Değersiz Bir Hayat adlı eseri, üniversiteden tanışan dört erkek arkadaşın hayatlarını ve dostluklarını anlatan dokunaklı bir hikayeye odaklanıyor. Grubun merkezinde yer alan avukat Jude, geçmişte yaşadığı çocukluk travmalarıyla mücadele ederken, diğer üç arkadaşı ona destek olmaya çalışır. Willem'in oyunculuk kariyeri, JB'nin sanat dünyasındaki hızlı yükselişi ve Malcolm'un zengin aileden gelen mimarlık geçmişi, dostluğun zamanla bağımlılık, şöhret ve kibirle nasıl şekillendiğini gösteriyor. Arkadaşlar, Jude'un yaşadığı acılarla başa çıkmaya çalışırken dostluk, aşk ve kalp kırıklığı temasının işlendiği Değersiz Hayat okurlarına etkileyici bir hikaye sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Favori kitap listemin başına geçmeyi hak eden bir kitap. Okurken gözlerimin dolmadığı bir an bile oldu. Ayrıca kitap sağlam geldi. Teşekkürler Amazon.”

  • “Güzel paketlenmiş ve hasarsız bir şekilde teslim edildi. Kapakta herhangi bir deformasyon ya da kıvrılma yoktu.”
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12. Emrah Safa Gürkan - Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri

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Emrah Safa Gürkan'ın Ezbere Yaşayanlar: Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri adlı kitabı, özgünlük ve yeniliğin öne çıktığı bir çağda, bireylerin detaylarda ayrışsalar da temelde birbirlerine benzedikleri gerçeğini ele alıyor. Taş devrinden modern zamanlara, farklı coğrafyalardan çeşitli karakterlerle zenginleşen bir anekdot denizi üzerinden, insan davranışlarını etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde ele alarak kültürle biyoloji, geçmişle gelecek arasındaki çekişmeyi inceliyor. Kitap, insanların alışkanlıklarını şekillendiren ana etmenleri incelerken, kültürün, geleneklerin ve geçmişin bireylerin doğasını ne kadar etkilediğini ve değiştirebildiğini sorguluyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Hepimiz toplumun bir parçasıyız. Yaptığımız davranışlardan tutun inançlara kadar çoğu şeyin biz fark etmesek de sosyolojik bir kökeni vardır. Kitapta bu konular, yalın ve akıcı bir şekilde işleniyor. Okuyucuya farklı bir bakış açısı katabilecek bir kitap.”

  • “Hocamızdan akıcı, güzel ve eğlenceli bir kitap. Videolarındaki gibi bir keyif veriyor ve büyük de bir çalışma var arkasında. Alınız, aldırınız !”
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13. Sun Zi (Sun Tzu) - Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

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  1. yüzyılda yaşamış olan bir komutan ve düşünür olan Sun Zi'nin Savaş Sanatı adlı eseri insanlık tarihinin en eski ve en çok araştırılan strateji kitaplarından birisi. Sadece askeri strateji alanında değil aynı zamanda iş idaresi ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda da bir strateji klasiği olarak kabul edilen eser Sun Zi'nin hem askeri ve liderlik hem de genel strateji ilkelerine dair derin ve etkileyici görüşler içeriyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Kitap adından anlaşılacağı üzere savaş stratejileri ve savaş etiği üzerine yazılmış. Ama bana kalırsa bir kişisel gelişim kitabıydı. Çok zevkli bir okuma oldu.”

  • “Okuması basit fakat sindirerek/ anlayarak okunmalı. Bilgi birikimi gerektiren eser.”
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14. Engin Geçtan - İnsan Olmak

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Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabı, çağdaş toplumların insanları arasında ortaya çıkan çelişkiyi açıklar. Geçtan, bireylerin eskisinden daha fazla sayıda insanla kısa süreli ve yüzeysel ilişkiler kurma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durumu, bir grup kirpinin soğuk bir günde ısınmaya çalışırken ki ikilemiyle anlatıyor. Birbirlerine sokulduklarında dikenleri birbirine batan kirpilerin, ayrıldıklarında da soğuktan rahatsız olduklarından bahseden yazar insanların benzer bir ikilemle karşı karşıya olduğunu ve sosyal değişimlerin bu ihtiyacı daha da artırdığını vurguluyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Amazon zaten harika bu konuda: Kitap hasarsız ve çok hızlı bir şekilde geldi. Onun dışında kitap çok güzel. Herkesin okuması gereken bir kitap.”

  • “Dün sipariş verdim, bugün tertemiz şekilde en ufak bir yıpranma olmadan elimdeydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kitap herkesin okuması gereken harika bir kitap.”
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15. Jack London - Martin Eden

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Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başındaki Amerikan toplumunun sosyal ve ideolojik dinamiklerini ele alıyor. Kitap, Martin Eden'in aşk uğruna yaşadığı dönüşüm mücadelesini, başarıya ulaştığında kaybettiği motivasyonu ve heyecanını trajik bir şekilde yitirdiği bir sona doğru sürüklenişini anlatıyor. London, farklı sosyal sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını vurgulayarak Amerikan toplumunda statü ve servetin önemine dikkat çekiyor. Roman, Amerikan Rüyası'nı herkesin başarı ve refah elde edebileceği bir ideali işliyor ancak bu idealin yarattığı büyük hayal kırıklığını da gözler önüne seriyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Martin Eden'in mücadeleyle dolu gelişim hikayesini kesinlikle okumalısınız.”

  • “Kitap sizi adete kendine hapsediyor. Martin Eden'ın hikayesi çok güzel, çok iyi.”
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