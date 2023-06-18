Dekolteli üstleri sütyensiz giyebilmek için bulduğu yöntemi gösterdi

Küçük göğüslü kadınlar dekolteli kıyafetlerde sütyen problemi çekmezken büyük göğüslü kadınlar bu konuda problem yaşayabiliyor. Göğüslerini dik gösterecek yöntem arayan kadınlar için farklı çözüm yolları bulunuyor. TikTok'ta yayınladığı videoda dekolteli üstlerde tercih ettiği yöntemi paylaşan Yasmin, bu çözümün oldukça pratik olduğunu belirtti.

Yasmin, dekolteli elbiselerinde günü kurtarmak için yapışkanlı bantları kullandığını açıkladı.

Tek göğsüne yapıştırdığı bant ile çok daha kalkık bir görüntü elde eden Yasmin, "Şu farka bak! Göğüslerim yandan doğal olarak böyle canlı gibi görünüyor" dedi.

Bu bantların, terlerseniz veya çok hareket ederseniz bile yerinden kıpırdamadığı söylendi. Yasmin, "Göğüslerimi yaptırmış gibi görünüyorum. Sahte görünüyorlar," diyerek denediği sütyensiz çözümden memnun kaldığını belirtti.







