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Dekolteli üstleri sütyensiz giyebilmek için bulduğu yöntemi gösterdi

18.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dekolteli kıyafetlerde doğru sütyeni bulmak kıyafetin kaliteli durması ve frikik vermemek için önem taşıyor. Dekolteli kıyafetlerden görünen sütyen sorunundan kurtulmak isteyenler için kendi uyguladığı yöntemi paylaşan bir kadın, sütyen giymeden büyük göğüslerini dik gösteren stil tüyosunu gösterdi.

Dekolteli üstleri sütyensiz giyebilmek için bulduğu yöntemi gösterdi

Küçük göğüslü kadınlar dekolteli kıyafetlerde sütyen problemi çekmezken büyük göğüslü kadınlar bu konuda problem yaşayabiliyor. Göğüslerini dik gösterecek yöntem arayan kadınlar için farklı çözüm yolları bulunuyor. TikTok'ta yayınladığı videoda dekolteli üstlerde tercih ettiği yöntemi paylaşan Yasmin, bu çözümün oldukça pratik olduğunu belirtti.

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Yasmin, dekolteli elbiselerinde günü kurtarmak için yapışkanlı bantları kullandığını açıkladı.

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Tek göğsüne yapıştırdığı bant ile çok daha kalkık bir görüntü elde eden Yasmin, "Şu farka bak! Göğüslerim yandan doğal olarak böyle canlı gibi görünüyor" dedi.

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Bu bantların, terlerseniz veya çok hareket ederseniz bile yerinden kıpırdamadığı söylendi. Yasmin, "Göğüslerimi yaptırmış gibi görünüyorum. Sahte görünüyorlar," diyerek denediği sütyensiz çözümden memnun kaldığını belirtti.

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