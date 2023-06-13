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Dilara Aksüyek sütyensiz pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

13.06.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Dilara Aksüyek sütyensiz poz verdi. Dilara Aksüyek’in dekolteli pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Dilara Aksüyek sütyensiz pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği İpek karakteriyle hafızalara kazınan Dilara Aksüyek şimdilerde Yürek Çıkmazı’nda rol alıyor. Güzelliği ile büyüleyen Aksüyek sütyensiz pozuyla nefes kesti.

dilara-aksüyek-sütyensiz-poz-verdi

Dizisi bu akşam final yapacak olan 35 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

dilara-aksüyek-sütyensiz-pozuyla-büyüledi

Dilara Aksüyek’in pozlarını beğenenler arasında Oğuzhan Uğur, Aslı Enver ve Özge Yağız da yer aldı.

dilara-aksüyek-dekolteli-pozuyla-mest-etti

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Şuraya bir nazarlık bırakalım", "Güzellik", "Kraliçe" yorumlarında bulundu.

yürek-çıkmazı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, Evlerden Biri dizisi ile televizyon dünyasına merhaba dedi.

dilara-aksüyek-sütyensiz-pozuyla-nefes-kesti

Merhamet dizisinde canlandırdığı Şadiye karakteriyle beğeni toplayan Aksüyek'in oynadığı diziler arasında Kadim Dostum, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Baba ve Arıza da bulunuyor.

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dilara-aksüyek

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