Ekim Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları!

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Ekim 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? 2020 EKİM AYLIK BURÇ YORUMLARI Ekim aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Ekim 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Ekim 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Ekim Ayı Aylık Burç Yorumları... KOÇ BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay ilişkilerinizde ve kariyer hedeflerinizde yeni bir yapılanmaya gidiyor olacak, önemli düzen değişiklikleri içerisinde olacaksınız. Mars retrosu burcunuzda devam ederken, istek ve hedeflerinizde düzenlemeler yapıp, kendinizi daha fazla geliştirmeye odaklanabilir, isteklerinizi var etme adına elinizi taşın altına koyabilir, mücadele içine girebilirsiniz. Bu ay her alanda sabırlı, kararlı ve istekli olma zamanı. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. İş hayatında başarı ve memnuniyeti sağlayabilecek, iş arkadaşlarıyla ilişkileri öne çıkaracak bu transit ile günlük yaşamınızı düzenlemek, rutinlerinizde değişiklik yapmak ve alışkanlıklarınızı değiştirmekle ilgilenebilirsiniz. Diyet, beslenme düzeni, düzenli spor ve eski hobilere dönüş gündeme gelebilir. Finansal konularda daha titiz davranıp, hızlı kararlar almamanız gereken bir sürece gireceksiniz. Yatırımlar ve zorunlu harcamalar bu ay içinde öne çıkabilir. Sağlığınız adına para çıkışları olabilir.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Finansal alanda yaşanacak bu retro, para yönetiminizde farklılıklar yapmanızı gerektirecek. Hızlı para giriş çıkışları olabilir. Küçük küçük pek çok harcama önünüze gelebilir. Araçlar, teknolojik aletler bu dönem sorun ve masraf çıkarabilir..EKİM AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI... BOĞA BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yakın ilişkilerinizde, dostluklar ve partnerlikte değişimler yaşanabilir. Güven sorgulaması, gizli durumlar, gizli durumların açığa çıkması söz konusu olabilir. Kendinizi, ilişkilerinizi, ilişkilerdeki tavrınızı sorgulayabilir, zihinsel değişimlere gidebilirsiniz. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Aşk ve ilişkiler alanınızda yaşayacağınız bu transit, ay boyunca ilişkilerde düzen ve alışkanlık ile yenilik ve heyecan konularını öne çıkaracak. Mevcut düzene bağlanma ile yeni ve farklı olana gitme arasında olabilirsiniz. İş hayatında başarılı olma isteği, ilişkilerde ilgi ve beklenti isteği, yaşamdan ve hayattan keyif alma arzusu artacak. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. İlişkiler alanınızda yaşayacağınız bu retro, geçmiş ilişkileri önünüze getirebilir. Eski dostlar, eski sevgililer karşınıza gelebilir. Özlem ve arzular öne çıkabileceği gibi, takıntı ve saplanma, ısrarcılık hali de çalışabilir. Bu retro ile geçmişe veya karşınızdaki kişiye saplanmak yerine, hatalı yanlarınızı keşfederek bu noktalarda değişime gitmeli, ilişkilerinizdeki algınızı ve seçimlerinizi iyileştirmeye çalışmalısınız. Kendi değerinizi fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz..EKİM AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

İKİZLER BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay aile ilişkileri, evlilik ve çocuklar gündeminizde öne çıkıyor. Ev ve ev halkıyla ilişkilerde değişim, ev içinde yenilikler gündeme gelebilir. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ayın tamamında yaşayacağınız bu transit ile çocuk sahibi olma, hamilelik süreçlerinin hassas geçmesi, gebelik haberleri gündeminizde olabilir. Süregelen davalara sahip olanların, dava süreçleri farklı bir yola gidebilir. Uzama ve erteleme durumları devam edebilir. Uzun süredir devam eden davalar ise sonuçlanmalar yaşanabilir. Bu dönem başlatacağınız yasal işlemler aksayarak, uzayarak ilerleyebilir. Aşk ilişkilerinin hayatı paylaşmaya, ortak düzenler kurmaya, geleceğe dair ortak planlar içinde olmaya gittiği bir aydasınız. Uyumun çalıştığı, arkadaşlığın kurulabildiği ilişkilerde sağlamlaşma olabilir. Fakat tam olarak uyumlanamadığınız, karşılıklı fayda ve desteğin sağlanmadığı ilişkilerde net ve güçlü bitişler yaşanabilir. Bu ay bazı dostluk ve partnerlikleri kritik durumlarla sınayabilir. Kendinizi keşfedip, karanlık yanlarınızı görerek ilerlemeye çalışmalı, hatalı davranışlarınızı değiştirmeye çalışmalısınız..EKİM AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

YENGEÇ BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay eğitim, seyahatler, geleceğe dair plan ve tasarılar gündeminizde öne çıkıyor. Yasal süreçler içinde olabilir, başvurularda bulunabilir, uzun vadeli yatırım planları içerisinde olabilirsiniz. Aile ve akrabalarla ilişkiler, komşular ve kardeşler gündeminizi belirleyebilir. Yakınlarınızla ortak planlar içine girebilirsiniz. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Yaratıcılığınızı arttıracak, kariyer hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak bu transit ile, mesleğinizde uzmanlaşma, gelişme ile ilgilenebilirsiniz. Hem ilişkiler hem finansal dengeniz, yaşam kaliteniz sizin için daha önemli olacak. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Aşk ilişkilerinde önemli değişimleri getirecek bu retro ile eski aşklar kapınızı çalabilir. Bir dönem derin duygular hissettiğiniz veya derin paylaşımlar yaptığınız kişiler bu dönem tekrar ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısı boyunca siz de kendi içinizde daha çok geçmişe gidebilir, geçmişi kendi içinizde tekrar tekrar sorgulayabilir, kendinizle veya geçmişteki kişilerle iç hesaplaşmalara düşebilirsiniz. . EKİM AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

ASLAN BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay finansal konular, maddi dengeniz ve para yönetimi gündeminizde öne çıkıyor olacak. Yatırımlar, birikimler, satın alımlar ve harcamalar artıyor olacak. İş ve özel hayatınızla ilgili ileriye dönük kararlar alabilir, hayata bakışınızda, fikirlerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Mars retrosu da ay boyunca devam ederken, kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşamaya devam edeceksiniz. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Finansal başarıları sağlayabilecek bu transit ile, yeni finansal anlaşmalar sağlanabilir, imzalar atılabilir. Dönemsel iş ve projelere girilebilir, satın alımlar için taksitler, krediler kullanılabilir. Kariyerinizde kendinizi geliştirmek adına harcamalar yapabilir, eğitimler alabilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız harcamalarda, bankacılık işlerinde hatalara dikkat etmeli, gereğinden veya ederinden fazla harcama yapmadığınızdan emin olmalısınız. Borç alma verme konuları gündeme gelebilir. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Aile üyeleriyle ilişkilerde stresli durumları getirebilecek bu süreçte, krizlere değil krizleri çözmeye odaklanmalısınız. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. EKİM AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

BAŞAK BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay ilişkiler ve finansal konular iki ana gündeminizi oluşturuyor. Her iki alanda da beklentileriniz, kriterleriniz ve arzularınız öne çıkabilir, artabilir. Bu alanlarda yeniliğe gidebilir, yeni seçimler içinde olabilirsiniz. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ay boyunca burcunuzda ilerleyecek Venüs, estetik konuları, dış görüntünüzü sizin için daha önemli bir hale getirebilir. Sağlıklıkla ilgili destek ve tedaviler olabilir, estetik kaynaklı operasyonlar yaptırmak isteyebilirsiniz. Mars retrosu ay boyunca devam ederken estetik operasyonlardan kaçınmakta fayda var. Bir süredir var olan sağlık problemine ise bu süreçte köklü bir tedavi veya operasyon ile son verebilirsiniz. Finansal alanda ise harcamalarınızı arttıracak, bir yandan ise parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreci getirecek. Kaygı ve endişe, kıtlık bilinci ise finansal zorlanmaları, çıkmaza girmeyi hazırlayabilir. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Daha araştırmacı, sorgulayıcı ve detaycı olmanızı sağlayacak bu transit ile, ayın geri kalanında risk ve tehlikeleri görmeye çalışabilir, kendinizi garantiye almaya çalışabilirsiniz. .EKİM AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

TERAZİ BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yaşam düzeninizde ve rutininizde değişimler yaşayacak, alışkanlıklarınızda değişime gideceksiniz. Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir, bazı ilişkilerde yakınlaşmaya giderken, yakın olduğunuz bazı ilişkilerde mesafeleşmeler yaşanabilir. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ruh ve beden sağlığını geliştirmeye, iyileştirmeye odaklanmanız gereken bir dönem başlıyor. Ayın tamamında ruhunuzu besleyecek ortamlar, çalışmalar içinde olmaya çalışmalı, kendinizi keşfe çıkmalısınız. Spiritüel konular, ibadetler, rahatlama çalışmaları ve bilinmez konular bu dönemde ilginizi çekebilir, iyi gelebilir. Aynı zamanda psikolojik destekler de oldukça sonuç verebilir, fayda sağlayabilir. Zararlı alışkanlıklara karşı bu süreçte dikkat etmeye, abartıya kaçmamaya dikkat etmeli, azaltma yoluna gitmelisiniz. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Finansal dengenizde değişimi getirecek bu retro, plan dışı harcamalar, harcamalarda kontrolsüzlük durumlarından bahsediyor. Aynı zamanda duygularınızda, iç dünyanızda bir karmaşa yaşayabilir; ne istediğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gizli ilişkilerden, zaaflarla hareket etmekten kaçınmalı, aldatma ve aldatılma durumlarına dikkat etmelisiniz..EKİM AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

AKREP BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay detaycı, meraklı ve sorgulayıcı yanınız her alanda öne çıkacak. Yüzeysellikten her zaman uzakken bu ay çok daha uzak olacak, her duyguyu daha yoğun yaşayacak, aklınıza düşen her fikri ve ihtimali daha çok dikkate alacaksınız. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Zorunluluklar ve mecburiyetler, gereklilikler ve yapılması gereken gündeminizi etkileyebilir. İş ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Düşünmek, araştırmak ve bilgi toplamak yerine deneyim elde etmeye çalışıp, aksiyona geçmelisiniz. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Komplo teorilerinden, varsayımlardan, korkulardan kaçınmanız gereken bu retro ile, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Zaaflarınızın, korkularınızın üzerine gitme, cesur olma zamanı. İlişkilerde gizli/etik dışı durumlardan kesinlikle kaçınmalı, bu durumların önemli karmalar yaratacağını unutmamalısınız. 16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gizli pek çok şeyin açığa çıkacağı bu tarih civarında, pek çok kişiyi daha iyi tanıyabilirsiniz.. EKİM AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI...

YAY BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay yakın ilişkileriniz, sosyal çevreniz, her türlü ikili ilişki gündeminizi oluşturuyor. Kariyer yolunuzda ise değişimler yaşanırken, rutininizi değiştirecek durumlar olabilir. İş yerinde, çalışma düzeninde farklılıklar oluşabilir. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Kendi sağlığınız, aile üyelerinin sağlığı gündeme gelebilir, medikal destekler alınabilir. Özellikle ay ortasında sağlığa ekstra özen göstermeli, kalabalık ortamlardan kaçınmalısınız. Bazı Yaylar için izole durumu, bazı Yaylar içinse ekstra titizlik, endişe durumu oluşabilir. Bu ay her konuda aşırılık ve abartıya kaçmaya karşın dikkatli olmalısınız. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Bu tarihten itibaren karşınızdaki kişileri daha iyi görmeye, tanımaya başlayabilir; ilişkilerde karmik durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İlahi adalet durumları yaşanabilir, ilahi korunmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte karşınızdakileri iyi tanımaya, doğru seçimler yapmaya çalışmalısınız. Bazı Yaylar için bu dönemde karşınızdaki kişiler ilişkilerde tavır değişikliğine gidebilir, ilişkiyi bitirme kararı alabilir.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde yenilikleri getirecek bu yeni ay ile sosyal çevrenizdeki dengeler değişebilir..EKİM AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI... OĞLAK BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU Bu ay uzun vadeli değişimlere doğru gidecek, uzun süredir devam eden konularda ise sonuçlanma yaşayacaksınız. Özellikle Mart ayında ortaya çıkmış, gündeme gelmiş konuların bu ay yeni bir noktaya taşındığına tanık olacaksınız. Hayat akışınızı değiştirecek güçlü yeniliklere gitme zamanı. 2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Bu transitin etkileriyle süregelen ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar yapabilir, ortak kararlar alabilir, ilişkinizi bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Evlilik teklifi, ailelerin tanışması gündeme gelebilir. Sorunlu evlilikler, ilişkiler içinse bu transit, orta yolu bulma, uzlaşma sağlama konusunda adım atmanın sonuç verebileceğinden bahsediyor. İnatçılık ve eleştirellik, ilişkileri çıkmaza sürükleyebilir. Anlayış ve uyum ise huzuru getirebilir. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir. Eski dostlarla bir araya gelebilir, daha yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz. Yakın dostlarınızla ise zorunlu veya gönüllü dönemsel mesafeleşmeler oluşabilir. Eski flörtler, geçmişteki aşklar bu dönem hatıranıza daha çok gelebilir..EKİM AYI AYLIK OĞLAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI...