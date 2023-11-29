Fiyatı 2 bin 819 TL'ye düştü! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü'nde Gülümseten Kasım'a özel indirim

Artık lezzetli kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarırken sağlığınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz. Azıcık yağ ile harikalar yaratan sıcak hava fritözleri son yıllarda herkesin dilinde ve mutfağında! Siz de kaliteli bir airfryer satın alarak mutfağınıza sağlık ve lezzet getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü kısa süreliğine 880 TL indirime girdi. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü

Fakir Uno Chefry 3,6 litrelik iç hacmi ile büyük miktarlarda yiyecek hazırlamanızı sağlar. 80 ila 200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık seçeneğine sahiptir. Dijital kontrol paneli sayesinde yiyeceklerinizin süresini ayarlayabilir, pişip pişmediğini takip edebilirsiniz. Hızlı ısınma özelliği sayesinde yemek yapmayı pratik hale getirir. Kolay temizlenebilen ürün, çoklu yemek seçenekleri sayesinde "Ne pişirsem?" derdine son verir. Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü, kullanıcılarına geniş kapasite, çeşitli pişirme seçenekleri ve daha sağlıklı yemekler hazırlama imkanı sunan bir üründür.

Kullanıcılar ne diyor?

"Büyüklüğü çok iyi."

"Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."

Bu içerik 29 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







