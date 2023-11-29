HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 2 bin 819 TL'ye düştü! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü'nde Gülümseten Kasım'a özel indirim

Fiyatı 2 bin 819 TL'ye düştü! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü'nde Gülümseten Kasım'a özel indirim

29.11.2023 17:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızarmış yiyeceklerin muhteşem tadıyla sağlıklı bir yaşam sürmek arasında sıkışıp kalmaktan bıktınız mı? Artık endişelenmenize gerek yok! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü sayesinde hem lezzeti hem de sağlığı aynı anda yakalayabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan cihazı sizin için inceledik.

Fiyatı 2 bin 819 TL'ye düştü! Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü'nde Gülümseten Kasım'a özel indirim

Artık lezzetli kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarırken sağlığınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz. Azıcık yağ ile harikalar yaratan sıcak hava fritözleri son yıllarda herkesin dilinde ve mutfağında! Siz de kaliteli bir airfryer satın alarak mutfağınıza sağlık ve lezzet getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü kısa süreliğine 880 TL indirime girdi. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2023-11-20T162127.745

Fakir Uno Chefry 3,6 litrelik iç hacmi ile büyük miktarlarda yiyecek hazırlamanızı sağlar. 80 ila 200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık seçeneğine sahiptir. Dijital kontrol paneli sayesinde yiyeceklerinizin süresini ayarlayabilir, pişip pişmediğini takip edebilirsiniz. Hızlı ısınma özelliği sayesinde yemek yapmayı pratik hale getirir. Kolay temizlenebilen ürün, çoklu yemek seçenekleri sayesinde "Ne pişirsem?" derdine son verir. Fakir Uno Chefry Sıcak Hava Fritözü, kullanıcılarına geniş kapasite, çeşitli pişirme seçenekleri ve daha sağlıklı yemekler hazırlama imkanı sunan bir üründür.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Büyüklüğü çok iyi."

  • "Çok hızlı kargo ve teslimat, uygun fiyat, süper kalite."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

 Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

 Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

 Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

 Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

 Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

 Gülümseten Kasım Fırsatları'nın bitmesine son 3 gün! Binlerce üründe dev fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın bitmesine son 3 gün! Binlerce üründe dev fırsat

 Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

 Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fakir yağsız fritöz
İş birliği İçerikleri
İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Kış soğuklarına Columbia Crestwood Mid ile meydan okuyun!

Paça boyuna göre ayakkabı seçimi! Bilmeniz gereken stil tüyoları

Paça boyuna göre ayakkabı seçimi! Bilmeniz gereken stil tüyoları

Son zamanların yükselen trendi: pre-cook! Hızlı ve pratik yemekler...

Son zamanların yükselen trendi: pre-cook! Hızlı ve pratik yemekler...

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Tümünü Gör
Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Kahve severlerin gözdesi! O kahve makinesinde 18 bin 875 TL indirim

Kahve severlerin gözdesi! O kahve makinesinde 18 bin 875 TL indirim

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmiyor...

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmiyor...

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tümünü Gör
Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

İndirim sona ermeden alın! Suya dayanıklı Adidas montta fırsat

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Ayaklarınız üşümesin! Sıcacık ve konfor dolu Crocs'ta büyük fırsat

Kahve severlerin gözdesi! O kahve makinesinde 18 bin 875 TL indirim

Kahve severlerin gözdesi! O kahve makinesinde 18 bin 875 TL indirim

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmiyor...

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmiyor...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

StartGate’in ev sahipliğindeki Mağara Jam’23'te katılım rekoru kırıldı

StartGate’in ev sahipliğindeki Mağara Jam’23'te katılım rekoru kırıldı

ChatGPT'den büyük başarı: "Sonucun bu kadar net olması beni şaşırttı"

ChatGPT'den başarı: "Sonucun bu kadar net olması beni şaşırttı"

Kahve severlerin gözdesi Melitta F840-100 Barista T Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi yarı fiyatına düştü

Kahve severlerin gözdesi! O kahve makinesinde 18 bin 875 TL indirim

Bir saatten çok daha fazlasını sunan Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Okyanustan çıkartılan gizemli metal küreler! Yeni çalışmalar, çok farklı bir tabloyu işaret etti

Gizemli metal küreler! Yeni çalışmalar, çok farklı bir tabloyu işaret etti

Rusya, Meta sözcüsü Andy Stone'u arananlar listesine koydu!

Rusya tarafından arananlar listesine alındı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.