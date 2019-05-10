Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

10 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşluğa girdiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay bugün 05:05-16:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. Duygusal olarak kararsız olabileceğiniz bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Saat 16:13’te Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjiniz de yükselişe geçiyor. Özellikle aşk hayatınız ve çocuğunuz gündeminizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla beraber boşluğa giren Ay, saat 05:05-16:13 aralığında bu şekilde devam edecek. İletişim kurarken aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zihniniz karışık olabilir. 16:13 itibariyle ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sabahın başlamasıyla beraber Ay, 05:05-16:13 arası boşlukta hareketine devam ediyor olacak. Finansal işlemleriniz, riskli yatırımlarınız varsa bu süre zarfında gecikmeler yaşayabilirsiniz. 16:13 itibariyle Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay saat 05:05-16:13 aralığında boşlukta ilerliyor olacak. Zihniniz karışık olabilir. Hayatınızda hangi yöne gitmek istediğinizi, partnerinizle bundan sonra ne yapmak istediğiniz hakkında karışık olabilirsiniz. Ay 16:13’te ise Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay sabah itibariyle saat 05:05-16:13 aralığında hareketini boşlukta sürdürecek. Sizler için sonuçsuz kalan konular olabilir. Bunlara takılmak yerine size iyi gelecek şeyleri tercih edin. Çünkü 16:13 itibariyle Ay sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlangıcında boşluğa giriyor. Uzun süre 05:05-16:13 arası da boşlukta kalıyor olacak. Dostlarınızla paylaşımlar yapmak, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Bu saatle beraber biraz daha enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sabahın ilk ışıklarıyla Ay boşluğa giriyor. Saat 05:05-16:13 arası da bu hareketini sürdürüyor. İş hayatınızda yaptığınız girişimler sonuçsuz kalabilir. Toplantılarınızdan karar almadan çıkabilirsiniz. 16:13’te ise Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de belirsizliklerin ortadan kalkacağı bir süreç başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay uzun süreli olarak 05:05-16:13 arası boşlukta kalıyor. Eğitim hayatınızdaki konularda sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Seyahatlerinizde de gecikmeler yaşayabilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Erken saatlerle beraber boşluğa giren Ay, 05:05-16:13 arası boşlukta kalmaya devam ediyor. Maddi konularda sorunlar meydana gelebilir. Bankacılık işlemleriniz de askıda kalabilir. Saatler 16:13’ü gösterdiğinde ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinden sonra Ay boşluğa giriyor. Saat 05:05-16:13 arası Ay boşluktayken partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Ay, saat 16:13 itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Bu saatle beraber finansal konularınıza odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk anlarından itibaren boşluğa giren Ay, bugün 05:05-16:13 arası boşlukta kalacak. Çalışma hayatınızda sonuçlandırmakta zorlandığınız işleriniz olabilir. Saat 16:13 itibariyle Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başlamanızla beraber Ay, 05:05-16:13 arası uzun süre boşlukta kalacak. Duygusal yönünüzün ağır bastığı bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise mantığınızı arka planda bırakmamak olmalıdır. Ay, saat 16:13’te Aslan burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum