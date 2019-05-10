Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

10 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşluğa girdiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay bugün 05:05-16:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. Duygusal olarak kararsız olabileceğiniz bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Saat 16:13’te Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjiniz de yükselişe geçiyor. Özellikle aşk hayatınız ve çocuğunuz gündeminizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başlamasıyla beraber boşluğa giren Ay, saat 05:05-16:13 aralığında bu şekilde devam edecek. İletişim kurarken aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zihniniz karışık olabilir. 16:13 itibariyle ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Sabahın başlamasıyla beraber Ay, 05:05-16:13 arası boşlukta hareketine devam ediyor olacak. Finansal işlemleriniz, riskli yatırımlarınız varsa bu süre zarfında gecikmeler yaşayabilirsiniz. 16:13 itibariyle Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay saat 05:05-16:13 aralığında boşlukta ilerliyor olacak. Zihniniz karışık olabilir. Hayatınızda hangi yöne gitmek istediğinizi, partnerinizle bundan sonra ne yapmak istediğiniz hakkında karışık olabilirsiniz. Ay 16:13’te ise Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay sabah itibariyle saat 05:05-16:13 aralığında hareketini boşlukta sürdürecek. Sizler için sonuçsuz kalan konular olabilir. Bunlara takılmak yerine size iyi gelecek şeyleri tercih edin. Çünkü 16:13 itibariyle Ay sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay, günün başlangıcında boşluğa giriyor. Uzun süre 05:05-16:13 arası da boşlukta kalıyor olacak. Dostlarınızla paylaşımlar yapmak, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Bu saatle beraber biraz daha enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Sabahın ilk ışıklarıyla Ay boşluğa giriyor. Saat 05:05-16:13 arası da bu hareketini sürdürüyor. İş hayatınızda yaptığınız girişimler sonuçsuz kalabilir. Toplantılarınızdan karar almadan çıkabilirsiniz. 16:13’te ise Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de belirsizliklerin ortadan kalkacağı bir süreç başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay uzun süreli olarak 05:05-16:13 arası boşlukta kalıyor. Eğitim hayatınızdaki konularda sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Seyahatlerinizde de gecikmeler yaşayabilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız