HABER

Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 08:47 | Son Güncelleme

10 Mayıs Cuma için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın boşluğa girdiği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

10 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşluğa girdiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay bugün 05:05-16:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. Duygusal olarak kararsız olabileceğiniz bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Saat 16:13’te Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjiniz de yükselişe geçiyor. Özellikle aşk hayatınız ve çocuğunuz gündeminizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla beraber boşluğa giren Ay, saat 05:05-16:13 aralığında bu şekilde devam edecek. İletişim kurarken aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda zihniniz karışık olabilir. 16:13 itibariyle ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Sabahın başlamasıyla beraber Ay, 05:05-16:13 arası boşlukta hareketine devam ediyor olacak. Finansal işlemleriniz, riskli yatırımlarınız varsa bu süre zarfında gecikmeler yaşayabilirsiniz. 16:13 itibariyle Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay saat 05:05-16:13 aralığında boşlukta ilerliyor olacak. Zihniniz karışık olabilir. Hayatınızda hangi yöne gitmek istediğinizi, partnerinizle bundan sonra ne yapmak istediğiniz hakkında karışık olabilirsiniz. Ay 16:13’te ise Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay sabah itibariyle saat 05:05-16:13 aralığında hareketini boşlukta sürdürecek. Sizler için sonuçsuz kalan konular olabilir. Bunlara takılmak yerine size iyi gelecek şeyleri tercih edin. Çünkü 16:13 itibariyle Ay sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlangıcında boşluğa giriyor. Uzun süre 05:05-16:13 arası da boşlukta kalıyor olacak. Dostlarınızla paylaşımlar yapmak, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Bu saatle beraber biraz daha enerjinizin azaldığını hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Sabahın ilk ışıklarıyla Ay boşluğa giriyor. Saat 05:05-16:13 arası da bu hareketini sürdürüyor. İş hayatınızda yaptığınız girişimler sonuçsuz kalabilir. Toplantılarınızdan karar almadan çıkabilirsiniz. 16:13’te ise Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de belirsizliklerin ortadan kalkacağı bir süreç başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay uzun süreli olarak 05:05-16:13 arası boşlukta kalıyor. Eğitim hayatınızdaki konularda sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Seyahatlerinizde de gecikmeler yaşayabilirsiniz. Saat 16:13 olduğunda Ay Aslan burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Erken saatlerle beraber boşluğa giren Ay, 05:05-16:13 arası boşlukta kalmaya devam ediyor. Maddi konularda sorunlar meydana gelebilir. Bankacılık işlemleriniz de askıda kalabilir. Saatler 16:13’ü gösterdiğinde ise Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinden sonra Ay boşluğa giriyor. Saat 05:05-16:13 arası Ay boşluktayken partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Ay, saat 16:13 itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Bu saatle beraber finansal konularınıza odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk anlarından itibaren boşluğa giren Ay, bugün 05:05-16:13 arası boşlukta kalacak. Çalışma hayatınızda sonuçlandırmakta zorlandığınız işleriniz olabilir. Saat 16:13 itibariyle Ay Aslan burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başlamanızla beraber Ay, 05:05-16:13 arası uzun süre boşlukta kalacak. Duygusal yönünüzün ağır bastığı bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise mantığınızı arka planda bırakmamak olmalıdır. Ay, saat 16:13’te Aslan burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

6-12 Mayıs haftalık burç yorumları6-12 Mayıs haftalık burç yorumları
2019 nisan ayı burç yorumları2019 nisan ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

Kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Aç kalan ayılar evleri talan etti

Aç kalan ayılar evleri talan etti

İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

İki gündür haber alınamıyordu! Duyan oraya koştu

Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.