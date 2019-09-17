Günlük burç yorumları 17 Eylül Salı - Ay, Boğa burcuna geçiyor

17 Eylül Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğlen saatlerinde Boğa burcuna geçeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, saat 13:30’da Boğa burcuna geçiyor. Günün ikinci yarısı gelirinizle ilgili konulara vaktinizi harcayabilirsiniz. Elinize geçen para sizi tatmin etmiyorsa yeni arayışlar için kolları sıvayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bütün gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde oluşan Ay-Jüpiter arasındaki güzel görünümle beraber bugün geçmişe dair yaşadıklarınızı unutturacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Saat 13:30 olunca Ay, Boğa burcuna geçiyor. Günün geri kalanında melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Biraz daha karamsar bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Geçmişteki tedirginlikleriniz ana odaklanmanızı engelleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Saatler 13:30’u gösterdiğinde Ay, Boğa burcuna geçiyor. Öğleden sonra şansınız da açılmaya başlıyor. Güzel zamanlarda olacaksınız. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Başarılı bir süreçten geçeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saat 13:30’da Boğa burcuna giriş yapıyor. Bu saat itibariyle sizler de kariyer hayatında güzel bir döneme giriyor olacaksınız. Yöneticinizle beraber yeni işlere imza atabilirsiniz. İş başvurusu için öğleden sonrayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay, saatler 13:30 olunca Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu andan itibaren sizler de pozitif bir güne devam ediyorsunuz. Akademik işlerinizde, yurt dışı konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Spor yapmak için ideal gündesiniz, hızlı form tutabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız