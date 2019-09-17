Günlük burç yorumları 17 Eylül Salı - Ay, Boğa burcuna geçiyor

17 Eylül Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğlen saatlerinde Boğa burcuna geçeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 13:30’da Boğa burcuna geçiyor. Günün ikinci yarısı gelirinizle ilgili konulara vaktinizi harcayabilirsiniz. Elinize geçen para sizi tatmin etmiyorsa yeni arayışlar için kolları sıvayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bütün gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde oluşan Ay-Jüpiter arasındaki güzel görünümle beraber bugün geçmişe dair yaşadıklarınızı unutturacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Saat 13:30 olunca Ay, Boğa burcuna geçiyor. Günün geri kalanında melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Biraz daha karamsar bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Geçmişteki tedirginlikleriniz ana odaklanmanızı engelleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saatler 13:30’u gösterdiğinde Ay, Boğa burcuna geçiyor. Öğleden sonra şansınız da açılmaya başlıyor. Güzel zamanlarda olacaksınız. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Başarılı bir süreçten geçeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saat 13:30’da Boğa burcuna giriş yapıyor. Bu saat itibariyle sizler de kariyer hayatında güzel bir döneme giriyor olacaksınız. Yöneticinizle beraber yeni işlere imza atabilirsiniz. İş başvurusu için öğleden sonrayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, saatler 13:30 olunca Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu andan itibaren sizler de pozitif bir güne devam ediyorsunuz. Akademik işlerinizde, yurt dışı konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Spor yapmak için ideal gündesiniz, hızlı form tutabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Saat 13:30’dan itibaren boşluktaki Ay, Boğa burcuna geçiyor. Günün geri kalanında sizler maddi meselelerinize vakit ayırabilirsiniz. Kredi için başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Borçlarınız için harekete geçmek için ideal bir zamandasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, 13:30’da Boğa burcuna giriş yapıyor. Sizler için bu saatten sonra ikili ilişkileriniz ön plana çıkacaktır. Eşiniz veya sevgiliniz sizinle baş başa kalmak isteyebilir. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
13:30’da bugün Ay, Boğa burcuna giriş yapıyor. Bu saat itibariyle sizlerin çalışma hayatında güzel gelişmeler olabilir. Yaptığınız işlerin takdir gördüğünü görmek sizleri mutlu edecektir. Sağlık sorunlarınız varsa bugün toparlanmaya başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, saatler 13:30’u gösterdiğinde Boğa burcunda ilerliyor. Bu dakikayla beraber sizler de aşk dolu bir güne devam ediyorsunuz. Bugünden itibaren şansınız her konuda açıldığına şahit olacaksınız. Çocuklarınız da yüzünüzü güldürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 13:30 itibariyle Ay, Boğa burcuna geçerek hareketine devam ediyor. Evinize dair işler için vaktinizi harcayabilirsiniz. Ailenizle beraber vakit geçirmek iyi gelecektir. Sizden ilgi bekliyor olabilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Koç burcunda ilerlemeyi sürdürüyor. Ay’ın Jüpiter ile yaptığı uyumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde maddi durumunuzla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük yatırımlar düşünüyorsanız sabah imzalamanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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