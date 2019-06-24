HABER

Günlük burç yorumları 24 Haziran Pazartesi - Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 08:04 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 23 Haziran Pazar için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Venüs ile Neptün arasında sorunlu temasın olduğu bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 24 Haziran Pazartesi - Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

24 Haziran Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Venüs ile Neptün arasında sorunlu temasın olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketini tüm gün Balık burcunda sürdürüyor. Sabah saatleriyle beraber psikolojik olarak bir olumlu bir olumsuz düşünmeniz enerjinizi azaltabilir. Bunun nedeni geçmişte yaşadıklarınız da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün Balık burcunda hareket ediyor. Sabahın ilk saatleriyle beraber sosyal çevrenizde bulunan kişilere karşı temkinli olun. Bazen bazı kişilere her şeyi anlatmamanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketini Balık burcunda sürdürüyor. Sabahla beraber pozitif bir ruh haline sahip olsanız da gün içerisinde karşınıza gelen konular zaman zaman enerjinizi düşürebilir. Akademik konularınız, yurt dışı işlerinizle ilgili aşamalar kaydedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bugün pozitif bakış açınız sayesinde hayatınızdaki her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Hislerinizin sizi yönlendirebileceği bir gündesiniz. Soyut konulara karşı ilginiz artabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Sabahın ilk saatleriyle beraber finansal konularınızda inişli çıkışlı durumlarla karşılaşabilirsiniz. En iyisi emin olmadan hiçbir yatırımın altına bugün girmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Balık burcunda seyrine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilişki hayatınızda dengeyi bulmakta zorlandığınız zamanlar geçirebilirsiniz. Hem siz hem partneriniz aranızdaki sorunu büyütmeye meyilli olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabahın erken zamanlarıyla beraber ofis ortamınızda stresli anlar geçirebilirsiniz. Bir iyi bir kötü gelişmeler yaşayarak günün nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Erken saatlerden itibaren partnerinizle aranızda hem romantik hem de zaman zaman gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Zihninizi boşaltmak için yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yakınlarınız, aileniz ile ilgili konularda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bazılarınız psikolojik olarak yalnız kalmak istediğinden evden çıkmak dahi istemeyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahla birlikte sizleri yoğun bir o kadar da yorucu bir gün bekliyor olabilir. Hem iş hem eğitim hayatınızda stresli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, hareketini Balık burcunda sürdürüyor. Sabah saatleriyle birlikte ekonomik koşullarınız öne çıkacaktır. Gelirinizdeki belirsizlikler, geleceğe dair net hamleler yapmanız için sizi engelliyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda hareket ediyor. Erken saatlerden itibaren enerjiniz yüksek olsa da gün içinde zaman zaman hayatı sorguladığınız anlar yaşayabilirsiniz. Mutlu olmak için ilk önceliğinizin kendiniz olduğunu unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız

2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları güncel burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Cayır cayır yandı! Saatlerce söndürmeye çalıştılar

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı

10 metreden uçtu! Korkunç kaza

10 metreden uçtu! Korkunç kaza

Polis aracına çarptı, korkudan park halindeki kamyonetin altına saklandı!

Polis aracına çarptı, korkudan kamyonetin altına saklandı!

Kadın sürücü otomobiliyle kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü!

Kadın sürücü otomobiliyle kafeye daldı!

Köy muhtarı selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

Selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.