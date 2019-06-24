Günlük burç yorumları 24 Haziran Pazartesi - Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

24 Haziran Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Venüs ile Neptün arasında sorunlu temasın olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, hareketini tüm gün Balık burcunda sürdürüyor. Sabah saatleriyle beraber psikolojik olarak bir olumlu bir olumsuz düşünmeniz enerjinizi azaltabilir. Bunun nedeni geçmişte yaşadıklarınız da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, bütün gün Balık burcunda hareket ediyor. Sabahın ilk saatleriyle beraber sosyal çevrenizde bulunan kişilere karşı temkinli olun. Bazen bazı kişilere her şeyi anlatmamanız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün hareketini Balık burcunda sürdürüyor. Sabahla beraber pozitif bir ruh haline sahip olsanız da gün içerisinde karşınıza gelen konular zaman zaman enerjinizi düşürebilir. Akademik konularınız, yurt dışı işlerinizle ilgili aşamalar kaydedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir güne merhaba diyorsunuz. Bugün pozitif bakış açınız sayesinde hayatınızdaki her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Hislerinizin sizi yönlendirebileceği bir gündesiniz. Soyut konulara karşı ilginiz artabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Sabahın ilk saatleriyle beraber finansal konularınızda inişli çıkışlı durumlarla karşılaşabilirsiniz. En iyisi emin olmadan hiçbir yatırımın altına bugün girmeyin. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Balık burcunda seyrine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilişki hayatınızda dengeyi bulmakta zorlandığınız zamanlar geçirebilirsiniz. Hem siz hem partneriniz aranızdaki sorunu büyütmeye meyilli olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabahın erken zamanlarıyla beraber ofis ortamınızda stresli anlar geçirebilirsiniz. Bir iyi bir kötü gelişmeler yaşayarak günün nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Erken saatlerden itibaren partnerinizle aranızda hem romantik hem de zaman zaman gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Zihninizi boşaltmak için yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Balık burcundaki hareketine devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yakınlarınız, aileniz ile ilgili konularda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bazılarınız psikolojik olarak yalnız kalmak istediğinden evden çıkmak dahi istemeyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahla birlikte sizleri yoğun bir o kadar da yorucu bir gün bekliyor olabilir. Hem iş hem eğitim hayatınızda stresli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız