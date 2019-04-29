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Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

29 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Balık burcuna biriş yaptığı bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 29 Nisan - 5 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

25 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay saat 01:11 itibariyle Balık burcuna geçiyor. Güne enerjiniz düşük olarak başlangıç yapabilirsiniz. Ruhsal olarak yorgun olabilirisiniz. Meditasyon, yoga gibi konulara ilgi duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay 01:11’de Balık burcuna giriş yapıyor. Bugün sizlerin şanslı günü olabilir. Sosyal yönünüzün ortaya çıktığı, neşeli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay boşlukta hareket ediyor. Saat 01:11 itibariyle de Ay Balık burcuna geçiyor. Sizler için kariyer odaklı bir gün olabilir. Geleceğinize yönelik eyleme geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay günün başında kısa süreliğine boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber sizler için pozitif bir gün başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Oğlak burcunda hareket edecek. Sizler için ofis ortamınız, çalışma arkadaşlarınız bugün ön plana çıkabilir. Dünkü stresli anların yerini bugün Ay ve Satürn arasındaki kavuşum düzeltmeye geliyor. İş hayatınızda zirveye oynayabileceğiniz güzel destekler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay günün ilk saatlerinde boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bugün duygusal yönünüz ağır basabilir. İlişkiniz ve evliliğiniz odak noktanız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta ilerlediği bir günün başlangıcı olsa da saat 01:11’de Ay Balık burcuna geçiyor. Çalışma hayatınızın ön planda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Sağlığınızda da gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Uzun süredir boşluktaki hareketini sürdüren Ay, 01:11’de Balık burcuna giriş yapıyor. Sizler için de aşk dolu bir gün başlıyor. Şansınız da bugün bir hayli açık olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Başlangıçta Boşlukta olan Ay, saat 01:11 itibariyle Balık burcuna giriş yapıyor. Bugün aileniz sizler için ön planda olabilir. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, saatler 01:11 olduğundan Balık burcuna geçiyor. Bugün yumuşak tavırlarınızla kurduğunuz iletişim sayesinde işinizde, eğitiminizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay 01:11’e kadar boşlukta ilerlerken, bu saat itibariyle Balık burcuna geçiyor olacak. Gelirinize odaklanacağınız bir günde olacaksınız. Yeni yatırımlar düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatinde boşlukta olan Ay, saat 01:11’de sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Bugüne enerjiniz yüksek ve mutlu başlıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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