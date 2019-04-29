Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

25 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay saat 01:11 itibariyle Balık burcuna geçiyor. Güne enerjiniz düşük olarak başlangıç yapabilirsiniz. Ruhsal olarak yorgun olabilirisiniz. Meditasyon, yoga gibi konulara ilgi duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay 01:11’de Balık burcuna giriş yapıyor. Bugün sizlerin şanslı günü olabilir. Sosyal yönünüzün ortaya çıktığı, neşeli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay boşlukta hareket ediyor. Saat 01:11 itibariyle de Ay Balık burcuna geçiyor. Sizler için kariyer odaklı bir gün olabilir. Geleceğinize yönelik eyleme geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay günün başında kısa süreliğine boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber sizler için pozitif bir gün başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Oğlak burcunda hareket edecek. Sizler için ofis ortamınız, çalışma arkadaşlarınız bugün ön plana çıkabilir. Dünkü stresli anların yerini bugün Ay ve Satürn arasındaki kavuşum düzeltmeye geliyor. İş hayatınızda zirveye oynayabileceğiniz güzel destekler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün ilk saatlerinde boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bugün duygusal yönünüz ağır basabilir. İlişkiniz ve evliliğiniz odak noktanız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız