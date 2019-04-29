Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

25 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcuna giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22 - 28 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay saat 01:11 itibariyle Balık burcuna geçiyor. Güne enerjiniz düşük olarak başlangıç yapabilirsiniz. Ruhsal olarak yorgun olabilirisiniz. Meditasyon, yoga gibi konulara ilgi duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay 01:11’de Balık burcuna giriş yapıyor. Bugün sizlerin şanslı günü olabilir. Sosyal yönünüzün ortaya çıktığı, neşeli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay boşlukta hareket ediyor. Saat 01:11 itibariyle de Ay Balık burcuna geçiyor. Sizler için kariyer odaklı bir gün olabilir. Geleceğinize yönelik eyleme geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay günün başında kısa süreliğine boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber sizler için pozitif bir gün başlıyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Oğlak burcunda hareket edecek. Sizler için ofis ortamınız, çalışma arkadaşlarınız bugün ön plana çıkabilir. Dünkü stresli anların yerini bugün Ay ve Satürn arasındaki kavuşum düzeltmeye geliyor. İş hayatınızda zirveye oynayabileceğiniz güzel destekler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay günün ilk saatlerinde boşlukta ilerliyor. 01:11’de ise Balık burcuna geçiyor. Bugün duygusal yönünüz ağır basabilir. İlişkiniz ve evliliğiniz odak noktanız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta ilerlediği bir günün başlangıcı olsa da saat 01:11’de Ay Balık burcuna geçiyor. Çalışma hayatınızın ön planda olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Sağlığınızda da gelişmeler yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Uzun süredir boşluktaki hareketini sürdüren Ay, 01:11’de Balık burcuna giriş yapıyor. Sizler için de aşk dolu bir gün başlıyor. Şansınız da bugün bir hayli açık olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Başlangıçta Boşlukta olan Ay, saat 01:11 itibariyle Balık burcuna giriş yapıyor. Bugün aileniz sizler için ön planda olabilir. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, saatler 01:11 olduğundan Balık burcuna geçiyor. Bugün yumuşak tavırlarınızla kurduğunuz iletişim sayesinde işinizde, eğitiminizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay 01:11’e kadar boşlukta ilerlerken, bu saat itibariyle Balık burcuna geçiyor olacak. Gelirinize odaklanacağınız bir günde olacaksınız. Yeni yatırımlar düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatinde boşlukta olan Ay, saat 01:11’de sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Bugüne enerjiniz yüksek ve mutlu başlıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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