Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

30 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Güneş ve Uranüs arasında sert temasın olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabah saatlerinde aktif olan Güneş ve Uranüs arasındaki sert etkiyle aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili beklenmedik durumlar yaşamaya açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, günün genelinde Yengeç burcunda hareket ediyor. Sabah meydana gelen Güneş’in Uranüs ile kurduğu sert kontak nedeniyle aile içinde ani gelişen durumlar oluşabilir. Evinizde tehlikeli işler yapmaktan da sakının. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabahın ilk saatlerinde oluşan Güneş-Uranüs zorlu açısı nedeniyle iletişim kurarken ani çıkışlar yapmanız karşı taraf için hoş olmayabilir. Nedensiz yere kendinizi agresif ve stresli hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Güneş ve Uranüs arasındaki gergin açıyla maddi durumunuzda beklenmedik şeyler yaşayabilirsiniz. Aniden elinizden para çıkması gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Yengeç burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabah meydana gelen Güneş-Uranüs zorlu etkileşimiyle beraber güne agresif başlangıç yapabilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar görmek tepkilerinizi gizlemenizi zorlaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız