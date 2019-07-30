Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

30 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Güneş ve Uranüs arasında sert temasın olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabah saatlerinde aktif olan Güneş ve Uranüs arasındaki sert etkiyle aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili beklenmedik durumlar yaşamaya açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Yengeç burcunda hareket ediyor. Sabah meydana gelen Güneş’in Uranüs ile kurduğu sert kontak nedeniyle aile içinde ani gelişen durumlar oluşabilir. Evinizde tehlikeli işler yapmaktan da sakının. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabahın ilk saatlerinde oluşan Güneş-Uranüs zorlu açısı nedeniyle iletişim kurarken ani çıkışlar yapmanız karşı taraf için hoş olmayabilir. Nedensiz yere kendinizi agresif ve stresli hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, günün tamamında sizlerin burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Güneş ve Uranüs arasındaki gergin açıyla maddi durumunuzda beklenmedik şeyler yaşayabilirsiniz. Aniden elinizden para çıkması gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Yengeç burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabah meydana gelen Güneş-Uranüs zorlu etkileşimiyle beraber güne agresif başlangıç yapabilirsiniz. Beklemediğiniz davranışlar görmek tepkilerinizi gizlemenizi zorlaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ve Uranüs arasındaki sert açıyla sabah saatlerinde sağlınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Yengeç burcunda hareket ediyor. Erken saatte oluşan Güneş’in Uranüs ile sert kontağı nedeniyle bulunduğunuz çevrede ani tepkiler verebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınıza, yakınlarınıza karşı tepkili olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş-Uranüs arasındaki sert etkileşimle bugün kariyer hayatınızda beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Yöneticinizle aranızda güç çatışmaları olabilir. Bir anlık sinirle kararlar almayın. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor. Sabah gerçekleşen Güneş ve Uranüs arasındaki zorlu açı nedeniyle yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. Akademik hayatınızdaki gelişmeler beklentinizden farklı yönde gelişebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Yengeç burcunda hareket ediyor. Güneş’in Uranüs ile yaptığı sert açı sebebiyle sabah saatlerinde beklenmedik maddi bir meseleyle karşılaşabilirsiniz. Bu haberinizin olmadığı bir borç da olabilir. Ayrıca sağlığınızı riske atacak hareketlerden de kaçınmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Bu sabah Güneş-Uranüs arasında oluşan zorlu açıyla partnerinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir. Sevdiğinizden gördüğünüz beklenmedik tavır sizi duygusal olarak yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Yengeç burcunda devam etmeyi sürdürüyor. Güneş’in Uranüs ile kurduğu sert kontak nedeniyle sağlığınızı bugün ihmal etmemelisiniz. Geçti dediğiniz bir hastalık aniden alevlenebilir. Devamını okumak için tıklayınız
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