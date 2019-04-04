Günlük burç yorumları 4 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

4 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay 05:56’da sizlerin burcuna giriş yapıyor. Güne enerjik başlıyorsunuz. Üzerinizdeki düşük ve karamsar enerji geride kalıyor. Bugün güzelliğinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başında boşlukta olan Ay, 05:56 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Günün genelinde kendinizi daha durgun hissedebilirsiniz. Bazılarınızın sağlığındaki düşük enerjiler de buna sebebiyet verebilir. Psikolojik olarak biraz daha iyi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız