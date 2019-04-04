Günlük burç yorumları 4 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

4 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 7 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay 05:56’da sizlerin burcuna giriş yapıyor. Güne enerjik başlıyorsunuz. Üzerinizdeki düşük ve karamsar enerji geride kalıyor. Bugün güzelliğinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay, 05:56 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Günün genelinde kendinizi daha durgun hissedebilirsiniz. Bazılarınızın sağlığındaki düşük enerjiler de buna sebebiyet verebilir. Psikolojik olarak biraz daha iyi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay 05:56’da Koç burcuna giriş yapıyor. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Özellikle şansa ihtiyacınız varsa bugün görünmez bir destek hep arkanızda olacaktır. Sosyal yönünüzün ön plana çıktığı, daha fazla dışarıda vakit geçirebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, güne başladığınızda boşlukta hareket ediyor olacak. Saat 05:56 olduğunda da Koç burcuna geçen Ay, bugün kariyer hayatınızın ön planda olduğu gelişmeler yaratabilir. Yöneticinizle görüşmek, memnun olmadığınız durumları dile getirmek için yapıcı bir gün içerisinde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde boşlukta olan Ay, saat 05:56 olduğunda Koç burcuna geçiyor. Güne pozitif uyanıyorsunuz. Bugün olumlu enerjiler altındasınız. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz, seyahat planlarınız gündeminizi oluşturabilir. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sabahın ilk ışıklarında Ay boşlukta ilerlemesine devam edecek. 05:56 olduğunda Ay Koç burcuna geçiyor. Bugün maddi konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Özellikle borçlarınızı kapatmak için harcamalarınızı kısmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay boşluktaki hareketini sürdürüyor. Saat 05:56’yı gösterdiğinde ise Koç burcuna geçen Ay, sizlerin evlilik ve ilişki konularına ışık tutacaktır. Bugün partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek adına güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay boşlukta olacak. Saat 05:56 olduğunda Koç burcuna geçiş yapan Ay, bugün ofis ortamınızda sizlere gelişmeler yaşatabilir. Liderlik yeteneğiniz sayesinde altınızda çalışan ekiplerle başarılara imza atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugünün ilk ışıklarında Ay hareketini boşlukta devam ettiriyor. 05:56 itibariyle de Koç burcuna geçiş yapıyor. Bugün aşk hayatınız ön planda olabilir. Şansınızın açıldığı bir dönemin başındasınız. Sevdiğiniz kişiden beklediğinizden daha güzel davranışlar görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün ilk zamanlarında Ay hala boşlukta olacak. Saatler 05:56 olduğunda Ay Koç burcuna geçiyor. Günün genelinde ailevi konularınız gündeminizde olabilir. Sizin desteğinize ihtiyacı olan aile bireyleri olabilir. Onları ihmal etmemeye özen gösterin. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta hareketini sürdürdüğü bir günün başındasınız. Sonrasında 05:56 itibariyle Ay Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Artık kendinizi bulunduğunuz ortamda ön plana çıkartma vaktinin geldiğini göreceksiniz. Hangi konuda olursa olsun artık geri planda değil yeteneklerinizi, zekanızı sergilemenizin gerektiğinin farkına varacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün başında sizin burcunuzda ve boşlukta ilerleyen Ay, 05:56 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bugün maddi konularınız ön plana çıkabilir. Gelirinizde artışlar yaşanabilir. Yeniaya yaklaştığımız bugünler içerisinde yeni yatırım tekliflerine de sıcak bakabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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