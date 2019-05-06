Günlük burç yorumları 6 Mayıs Pazartesi - Ay, Balık burcunda ilerliyor

6 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcuna geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay, sabah saat 06:39 itibariyle Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim yönünüzün aktif olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yakınlarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken saat 06:39’da Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün gelirinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Maaşınızı arttırmak adına yeni iş arayışlarına girebilirsiniz. Yeni yatırım fikirleri aklınıza düşebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay sabah 06:39 itibariyle sizin burcunuza geçiş yapıyor. Enerjinizin arttığı bir güne başlıyor olacaksınız. Kendinizi uzun zamandır ikinci plana attıysanız bugün artık kendiniz için bir şeyler yapma vakti olabilir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu edebileceğini unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sabah saatlerinde boşlukta olan Ay, 06:39 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Günün genelinde enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı hatırlamak size bir şey katmayacaktır. Kendinizi gelecekte yapacaklarınız için teşvik etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken boşlukta olan Ay, 06:39’da İkizler burcuna ilerliyor. Bugün şansınızın açılacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal yönünüz ön planda olacaktır. Enerjinizi dostlarınızla beraber dışarıda harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, günün ilk ışıklarında 06:39’da İkizler burcuna geçiyor. Kariyer hayatınız gündemde olabilir. Yöneticinizle daha sık toplantılar yapmanız gerekebilir. Çalışmıyorsanız da ertelediğiniz planlarınızı eyleme geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 06:39’da İkizler burcuna geçiyor. Sizlerin bugün eğitim hayatı ön planda olabilir. Akademide veya yurt dışı işlerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. İyimser yönünüzle her şeyin üstesinden gelebileceğiniz bir enerjiniz olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta seyrine devam eden Ay, bugün 06:39’da İkizler burcuna geçiş yapıyor. Sizler maddi durumunuza odaklanabilirsiniz. Ödemeleriniz, kredileriniz ile ilgili durumlara vakit ayırabilirsiniz. Miras konunuz varsa bugün bir gelişme yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Günün ilk saatlerinde boşlukta olan Ay, 06:39’da İkizler burcuna geçiyor. Günün genelinde ilişki ve evlilik hayatınız ön planda olabilir. Konuşarak her şeyi çözebileceğinizi göreceksinizdir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizle ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay günün başında boşlukta ilerlerken, 06:39’da İkizler burcuna giriş yapıyor. Sağlığınızın ön plana çıktığı bir gün olabilir. Kendinizi fazla yormayın. Çalışma hayatınızda da gündeminiz yoğun olabilir. Siz emek verdikçe güzel gelişmeler yaşamaya devam edeceksinizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde boşlukta olan Ay, 06:39’da İkizler burcuna geçiyor. Bugüne aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz da bugün odak noktanız olabilir. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün başında hareketine boşlukta devam eden Ay, saat 06:39’da İkizler burcuna giriş yapıyor. Bugün aileniz ve eviniz öncelikli konunuz olabilir. İşinize bu aralar yoğunlaştıysanız ailenizden sitemler duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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