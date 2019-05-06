Günlük burç yorumları 6 Mayıs Pazartesi - Ay, Balık burcunda ilerliyor

6 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın İkizler burcuna geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Mayıs haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Günün başında boşlukta olan Ay, sabah saat 06:39 itibariyle Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim yönünüzün aktif olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yakınlarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınızda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken saat 06:39’da Ay İkizler burcuna geçiyor. Bugün gelirinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Maaşınızı arttırmak adına yeni iş arayışlarına girebilirsiniz. Yeni yatırım fikirleri aklınıza düşebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay sabah 06:39 itibariyle sizin burcunuza geçiş yapıyor. Enerjinizin arttığı bir güne başlıyor olacaksınız. Kendinizi uzun zamandır ikinci plana attıysanız bugün artık kendiniz için bir şeyler yapma vakti olabilir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu edebileceğini unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sabah saatlerinde boşlukta olan Ay, 06:39 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Günün genelinde enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı hatırlamak size bir şey katmayacaktır. Kendinizi gelecekte yapacaklarınız için teşvik etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken boşlukta olan Ay, 06:39’da İkizler burcuna ilerliyor. Bugün şansınızın açılacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal yönünüz ön planda olacaktır. Enerjinizi dostlarınızla beraber dışarıda harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, günün ilk ışıklarında 06:39’da İkizler burcuna geçiyor. Kariyer hayatınız gündemde olabilir. Yöneticinizle daha sık toplantılar yapmanız gerekebilir. Çalışmıyorsanız da ertelediğiniz planlarınızı eyleme geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız