Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Puma, New Balance, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Jack Wolfskin ve daha pek çok markada %50'ye varan indirimler devam ediyor. Gardırobunu yenilemek veya stilinizi güncellemek isteyenler için harika bir fırsat olan bu indirimler ayakkabıdan monta, tüm giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede geçerli. İşte detaylar!

1. United Colors of Benetton'da %50'ye varan indirim

2. Dockers'da %45'e varan indirim

3. Only ürünlerinde %45'e varan indirim

4. Koton'da %45'e varan indirim

5. New Balance ayakkabılarda %40'a varan indirim

6. Fila ayakkabılarda %40'a varan indirim

7. Kipling çanta ve cüzdanlarda %35'e varan indirim

8. Tommy Hilfiger ürünlerinde %30'a varan indirim

9. Slazenger spor ayakkabılarda %30'a varan indirim

10. Reebok spor giyim ürünlerinde %25'e varan indirim

11. Calvin Klein'de %25'e varan indirim

12. JACK WOLFSKIN ayakkbılarda %20'ye varan indirim

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