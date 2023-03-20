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Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

20.03.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en kaliteli markalarının en sevilen ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise şimdi şansınız var! İster günlük giyim, ister şık bir etkinlik için olsun kaliteli markaların muhteşem ürünleri inanılmaz indirimlerle sizi bekliyor. Gardırobunuzu yenilemek için acele edin!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Puma, New Balance, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Jack Wolfskin ve daha pek çok markada %50'ye varan indirimler devam ediyor. Gardırobunu yenilemek veya stilinizi güncellemek isteyenler için harika bir fırsat olan bu indirimler ayakkabıdan monta, tüm giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede geçerli. İşte detaylar!

1. United Colors of Benetton'da %50'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T135640.990

Ürünü İncele

2. Dockers'da %45'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-13T110944.593

Ürünü İncele

3. Only ürünlerinde %45'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T122253.088

Ürünü İncele

4. Koton'da %45'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T135804.920

Ürünü İncele

5. New Balance ayakkabılarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-13T110431.539

Ürünü İncele

6. Fila ayakkabılarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T134115.950

Ürünü İncele

7. Kipling çanta ve cüzdanlarda %35'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T120829.050

Ürünü İncele

8. Tommy Hilfiger ürünlerinde %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T134605.999

Ürünü İncele

9. Slazenger spor ayakkabılarda %30'a varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T120538.124

Ürünü İncele

10. Reebok spor giyim ürünlerinde %25'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T121210.100

Ürünü İncele

11. Calvin Klein'de %25'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T121620.922

Ürünü İncele

12. JACK WOLFSKIN ayakkbılarda %20'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-03-20T134346.904

Ürünü İncele

Tüm indirimler burada!

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