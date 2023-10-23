Outdoor severlerin bir numaralı tercihi Adidas Terrex serisinin sevilen modelinde indirim

Herkesin dolabında konforu ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir outdoor ayakkabı olmalı! Kış mevsimi yaklaşırken soğuk havalarda ayaklarınızı rüzgardan, nemden, sudan korurken sıcacık tutacak, yüksek performansıyla güvenli ve konforlu bir kış geçirmenize yardımcı olacak bir ayakkabı arıyorsanız, kısa süreliğine 850 TL indirimle satışta olan Adidas'ın Terrex Swift Solo 2 model ayakkabısına bir göz atmaya ne dersiniz? İşte detaylar!
Öne çıkan özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabılar çok iyi kaliteli. Resimlerdekinden daha çok güzel görünüyor, çok tarz. Fena yakıştı, giymeye kıyamıyorum. Herkese öneririm. Teşekkürler Amazon."
"Teşekkürler ürün tam beklediğim gibi... Dayanıklı, tasarımı mükemmel, konforlu."
"Ayakkabı tam istediğim gibİ, her tarafı kalite. bir yıldız eksik verdim, kalıbı çok dar. Ben 42 giyorum 42,5 siparış verdim iade ediyorum yerine 43,5 alacağım. Bunu dikkate alın."
Bu içerik 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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