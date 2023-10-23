Outdoor severlerin bir numaralı tercihi Adidas Terrex serisinin sevilen modelinde indirim

Herkesin dolabında konforu ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir outdoor ayakkabı olmalı! Kış mevsimi yaklaşırken soğuk havalarda ayaklarınızı rüzgardan, nemden, sudan korurken sıcacık tutacak, yüksek performansıyla güvenli ve konforlu bir kış geçirmenize yardımcı olacak bir ayakkabı arıyorsanız, kısa süreliğine 850 TL indirimle satışta olan Adidas'ın Terrex Swift Solo 2 model ayakkabısına bir göz atmaya ne dersiniz? İşte detaylar!

Adidas Terrex Swift Solo 2 Outdoor Ayakkabı

Öne çıkan özellikleri

Ayakkabının üst kısmı, sentetik ve ağ örgü malzemeden üretilmiştir. Sentetik malzeme, dayanıklılık ve hafiflik sağlar. Ağ örgü, nefes alabilirlik özelliği ile ayakların serin kalmasını sağlar.

OrthoLite iç taban, konforlu bir deneyim sunar ve ayakkabı içinde bakteri oluşumunu engeller.

Ayakkabının alt tabanı Stealth® kauçuk malzemeden yapılmıştır. Stealth® kauçuk, maksimum tutuş ve çekiş sağlar, kaygan zeminlerde bile güvenli bir şekilde hareket etmenizi sağlar.

Hafif EVA orta tabanı, ayaklarınızı destekler ve şok emilimini artırır.

TPU koruma bandı, ayakkabının yan tarafında yer alır ve daha fazla dayanıklılık sunar.

Ayakkabının arka kısmında topuk desteği ve çekme halkası bulunur, kolay giyip çıkarmanıza yardımcı olur.

Adidas Terrex Swift Solo 2; trekking, hiking gibi outdoor aktiviteleri için idealdir. Kayalık alanlar, dağ yürüyüşleri, ormanlık bölgeler gibi zorlu zeminlerde yüksek performans sağlar. Aynı zamanda günlük kullanıma da uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabılar çok iyi kaliteli. Resimlerdekinden daha çok güzel görünüyor, çok tarz. Fena yakıştı, giymeye kıyamıyorum. Herkese öneririm. Teşekkürler Amazon."

"Teşekkürler ürün tam beklediğim gibi... Dayanıklı, tasarımı mükemmel, konforlu."

"Ayakkabı tam istediğim gibİ, her tarafı kalite. bir yıldız eksik verdim, kalıbı çok dar. Ben 42 giyorum 42,5 siparış verdim iade ediyorum yerine 43,5 alacağım. Bunu dikkate alın."

"Beğendim, orijinal ürün. Teşekkürler."

Bu içerik 23 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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