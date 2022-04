Ruh halinizi dopaminle taşıracak olan dopamin dressing kombinleri

Şüphesiz moda hem ruh hâlimizi hem karakterimizi ifade etmenin en şık ve yaratıcı yollarından biri. Ancak yeni trendlerin fısıldadıklarına göre giydiğimiz kıyafetler ruh hâlimizi yansıtmakla kalmıyor aynı zamanda kontrol de ediyor. Yaşam enerjimizi ve motivasyonumuzu arttırdığı bilinen dopamin hormonunu etkisi altına alan büyüleyici tasarımlar, en ünlü moda şovlarında söz sahibi olmaya başladı bile. Elsa Hosk, Kendall Jenner gibi stil ikonlarının da gündeminden düşmeyen trendin kusursuz şıklığı ve keyifli enerjisinden ilham almak istiyorsanız dopamin dressing kombinlerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Çizginin dışına çıkın

Gücünü geçmişten alan moda dünyası, her yeni trend ile daha da ilerlemeye devam ediyor. Dikkatli ve keskin bir şekilde işlenen stil kodları, dopamin dressing ile özgürlüğüne kavuşarak çok daha başına buyruk bir tavır ortaya koyuyor. Siz de bu ilkbahar yaz sezonunda alışılmışın biraz ötesine gitmek istiyorsanız Vero Moda'nın renkli bluzunu tercih edebilirsiniz. Yaz mevsiminin ruhunu yansıtan canlı ve dinamik renkleriyle dikkat çeken model, manipüle ettiği çizgileriyle de benzersiz bir stil sunuyor. Kot şortlar ve renkli sandaletlerle kombinleyebileceğiniz bluza mutlaka göz atın.

2. Sezonun kurtarıcı parçası: şık midiler

Eşofman ve pijamaların rahatlığına çok alıştığımız karantina dönemine veda ediyor olsak da günlük hayatta giydiklerimizin konforlu olması, kıyafet seçimimizi etkilemeye başladı. Bu sezon hem rahatlık hem şıklık sunan midi etekler gardıropları hâkimiyeti altına alıyor. XHAN markasının çiçek desenleriyle süslenmiş lila renkli eteği, yeni sezonda âdeta kahraman gibi yardımınıza koşacak! Renkli crop top ve sandaletle günlük stilinize uyarlayabileceğiniz parçayı dilerseniz renkli saten gömleklerle tamamlayarak partilere uygun hâle de getirebilirsiniz. Konforlu şıklığı ile favori parçanıza dönüşecek eteğe bir şans verin.

3. Havalar henüz ısınmadı diyorsanız

Bildiğiniz gibi bahar dönemlerinin pek sağı solu belli olmuyor. Sabah masmavi olan gökyüzü, öğleden sonra karararak serin rüzgârları çağırabiliyor. Bu kararsız bahar günlerinde ise çantamıza atacağımız bir triko hırka anında içimizi ısıtmaya hazır. Garcia Örgü Ceket, enerjik sarı tonu ve yumuşacık dokusu ile hem sıcak hem soğuk havalara uyum sağlamayı başarıyor. Düz beyaz tişört ve kot pantolonunuzun üstüne giyerek anında dopamin dressing trendini yansıtabileceğiniz modeli renkli yazlık elbiselerle de kombinleyebilirsiniz. Özellikle yeşil, mavi ve turuncu gibi dinamik renkli desensiz elbiselere çok yakışacak hırkayı elbise dolabınıza eklemeyi unutmayın.

4. Her moda derdine deva: beyaz tişörtler

Yıllardır her daim yanımızda olan beyaz tişörtler güncellenerek yeni trendleri yakalamayı başarıyor. Her parçaya uyum sağlayan ve hemen her ortamda giyebileceğimiz bu sihirli parçalar, keyifli baskılarla mutluluğa kapı aralıyor. Siz de sokak stilinde beyaz tişörtlerden vazgeçemeyenlerdenseniz ancak dopamin dressing trendine de ayak uydurmak istiyorsanız Deocept'in bu tişörtünü tercih edebilirsiniz. Doğadan ilham alan eğlenceli desenleri ve yazı baskısı ile görenleri anında pozitif bir havaya sokacak parça, neon renkli kısa şortlara, converse ayakkabılara çok yakışacak. Küçük boncuklu kolyelerle dopamin seviyesini daha da arttırabileceğiniz parçayı almadan baharı bitirmeyin deriz.

5. Çekici ve mutlu

Dopamin dressing parçalarının feminen bir görünüm sunamayacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Klasik modellerden ilham alarak tasarlanan bu trendin parçaları, mutlu ve çekici kadınların ilk tercihine dönüşüyor. Grsafety, klasik modellerin zarif ve cazibeli silüetlerini dopamin dressing trendinin canlı renk paleti ile buluşturan bu elbise modelini huzurlarınıza sunuyor. Özellikle sahil partilerine veya yaz davetlerine çok yakışacak modeli, doğal bir makyaj ve renkli makrome küpelerle tamamlayabilirsiniz. Hasır dolgu topuklu ayakkabılarla mükemmel uyumu yakalayacak midi boy bodycon elbiseyi alışveriş listenize eklemeyi ihmal etmeyin!

6. Gücünüzü renklerden alın

Mevsim geçişlerinde meydana gelen yorgunluktan dolayı bu dönemlerde spor yapmak daha da zor hâle gelebiliyor. İşte tam da böyle zamanlarda hareketli ve enerjik renkleri ile yaşam enerjimizi arttıran dopamin dressing yardımımıza koşuyor. Spor giyimin de trendlerini belirleyen dopamin dressing, Zeyneri'nin pembe renkli tayt ve büstiyer takımıyla antrenman günlerinde motivasyon kaynağına dönüşüyor. Beyaz renkli spor ayakkabılarla kolayca kombinleyerek spor yaparken bile şık görünebileceğiniz takımı dilerseniz renkli blazer ceketle bir araya getirerek spor sonrası buluşmalara da rahatlıkla uyarlayabilirsiniz.

7. Ofis stiline yeni bir boyut

Lacivert takımlardan, koyu kahve ceketlerden ve soluk gömleklerden siz de çok sıkılmadınız mı? Zaten bahar aylarında gri ofisin içine tıkılıp çalışmak oldukça zor olabiliyorken bir de sıkıcı kıyafetlerin içinde olmak iyice mutluluk seviyemizi düşürüyor. Ancak şanslıyız ki dopamin dressing trendi her ortamda modumuzu yükseltmeyi başarıyor. Bu trendin benzersiz gücünden ilham alan Eka Look, mavi renkli takımı ile karşınızda. Vücudu kaskatı saran kumaş takımların aksine daha konforlu bir tavır sunan modeli beyaz gömlek ve stilettolarla tamamlayarak ofisin mutluluk kaynağına dönüşebilirsiniz.

8. İki trend bir arada: neon crop toplar

İki senedir süren crop top çılgınlığı bu sezon da önemini korumaya devam ediyor. Nötr tonlarda görmeye alışık olduğumuz hit parçalar, dopamin dressing akımına karşı koyamayarak gökkuşağının en enerjik renklerine bürünüyor. Sokak modasının öne çıkan markası Butikburuc, sezonun en sevilen iki trendini bir parçada buluşturmayı başarıyor. Canlı turuncu rengi ile dikkat çeken crop topu dilerseniz kot pantolonlarla tamamlayarak kolaylıkla dopamin dressing görünümüne kavuşabilirsiniz. Desenli midi eteklerle daha da detaylandırabileceğiniz, baharın havasını yakalayan basic parçayı sepete eklemeyi unutmayın.

9. Pantolonlar artık sahnede

Genellikle düz renk görmeye alışık olduğumuz ve sahne arkasında kalan pantolonlar artık moda şovunun yıldızına dönüşüyor. Üst giyime göre ikinci planda kalan pantolonların bu isyanı, dopamin dressing trendiyle moda tarihini âdeta baştan yazıyor. Rengârenk, bohem desenlerle tasarlanan ve pantolonlara hak ettiği değeri veren model, bu yaz stilinde radikal değişiklikler yapmak isteyenlerin gönlünde taht kuruyor. Oldukça cesur ve eğlenceli karaktere sahip pantolonu dilerseniz düz renk beyaz tişörtle tamamlayabilir veya Butikburuc'un neon crop topu ile bir araya getirebilirsiniz. Sokak stilinizin imza parçası hâline gelecek pantolonu mutlaka inceleyin.

10. Kırmızı halının en mutlusu siz olun

Düğünler, iş kokteylleri ve şık davetler... Böyle günlerde hepimiz şıklığın garantisi olan siyah abiyelere sığınırız. Ancak siyah giyinmekten çok sıkıldıysanız ve bu sezon abiye stilinize yenilik getirmek istiyorsanız dopamin dressing trendinden ilham alabilirsiniz. Özgün tasarımları ile son dönemlerin en sevilen markasına dönüşen Dilvin, masmavi tulumuyla dopamin dressing trendini gece kıyafetlerine taşıyor. Uçuş uçuş, hafif yapısıyla özel günlerde hem rahat hem şık hissetmenizi sağlayacak modeli kristal sallantılı küpeler, gümüş renkli ayakkabılar ve içten bir gülümseme ile tamamlayabilirsiniz.