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SON DAKİKA | Millet İttifakı'nın İzmir Mitingi başladı! Dikkat çeken mesajlar

30.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın İzmir Mitingi başladı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yaptıkları konuşmalarda önemli mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mitingde konuşması bekleniyor.

SON DAKİKA | Millet İttifakı'nın İzmir Mitingi başladı! Dikkat çeken mesajlar

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği de yaptığı İzmir'de Millet İttifakı'nın mitingi başladı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da mitinge katılım sağlıyor.

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'BU ARKADAŞLARIMIZ ARTIK HANTALLAŞTILAR'

Mitingde konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizde bir baştan bir başa sanayi tesisleri kurmalıyız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Teknoloji merkezleri kuracağız. Bizim insanlarımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulacaklarını bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini geliştiremiyorlar. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyoruz."

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'TORPİLİ, LİYAKATSİZLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu;

"Biz nefret dilini yok edeceğiz. Ankara'da PKK'lar sayaç okuyacak dediler. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak. Torpili, liyakatsizliği bırakmak istemiyorlar. Ekonomi bozulmuş hangi bakanı geri getirebiliriz diyorlar. Bu ülkeyi sıfır terörle aldılar şimdi getirdikleri hal bu. Bunlar mevsimlik vatanseverler. Bu ülkede artık siyasetin normalleşmesinin vakti geldi. Oy versin vermesin herkese eşit muamele edilmeli. "

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'KAZANIYORUZ İZMİR KAZANIYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi;

"En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Her şey çok güzel oluyor, kazanıyoruz İzmir kazanıyoruz. Millet kazanıyor çünkü sizlere güveniyoruz. Millet İttifakı Cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu ve ortak aklı. 6 liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem bir birlik. İstanbul'u kazandık birlikte kazandık. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. Kazanıyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim partilerin yarışı değil, bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılı pırıl pırıl bir geleceğe kavuşturma seçimidir."

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