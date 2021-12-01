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Tek parçalı kombin sevenlere her mevsime özel çok şık tulum modelleri

30.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şık olmanın yolunun karışık kombinlerden, üst üste parçalardan veya gösterişli takılardan geçtiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Moda dünyasında öyle sihirli tasarımlar var ki tek adımda size konfor ve şıklığı bir arada sunabilir. Evet, doğru bildiniz; tulumlardan bahsediyoruz. En yakın arkadaşınızın düğününde, iş toplantısında, sporda ve hatta kayakta giyebileceğiniz çok şık tulum modellerine göz atmaya ne dersiniz?

Tek parçalı kombin sevenlere her mevsime özel çok şık tulum modelleri

"Bu eteğin üzerine bu tişört yakıştı mı?" ya da "Kazağımla pantolonumun rengi birbirine uydu mu?" gibi sorular sizin de aklınızı kurcalıyor mu? O zaman size hayat kurtaran bir tavsiye verelim: Dolabınızı tulumlar ile doldurun! Hem şık tasarımlarıyla göz kamaştıran hem pratik kullanımıyla kalbinizi çalan tulumlar dört mevsim yanınızda. Üstelik internet sayesinde tek parçada stilinizi yansıtabileceğiniz binbir çeşit tulum modeline sadece bir tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Sportif bir şıklığın yeni adresi

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Oldukça yoğun ve stresli geçen bir haftanın ardından arkadaşlarınızla güzel bir kahvaltı planlamak veya köpeğinizle yürüyüş yapmak istediğinizde ne giyeceğinizi artık çok da düşünmenize gerek yok. Size sportif bir şıklık sunacak tulumlar, hafta sonlarının vazgeçilmezi olacak. Sokak modasının en sevilen markalarından Lee, çizgili tulumuyla tam da size göre. %100 pamuklu yapısı ve pratik tasarımıyla kalbinizi kazanacak bu model sayesinde kendinizi gün boyunca özgür hissedebilirsiniz.

Özellikle at kuyruğu saç modelinin ve büyük halka küpelerin çok yakışacağını düşündüğümüz bu tulumu incelemek için tıklayın.

2. Daha öz güvenli bir stile ne dersiniz?

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Şu inkar edilemez bir gerçek ki şık görünmenin öz güven ile oldukça yakın bir ilişkisi var. Sevdiğimiz kıyafetler bizi daha cesur yaparken içinde kendimizi rahat hissetmediğimiz kombinler modumuzu düşürebiliyor. Ancak özellikle iddialı bir duruşa ihtiyaç duyduğumuz iş hayatında sonu gelmeyen toplantılar veya sürekli revize edilen sunumlar derken doğrusu her an şık ve öz güvenli görünmek imkansız olabiliyor. Şanslıyız ki moda dünyasında imkansız diye bir şey yok!

Kumaş takımların şıklığını, casual kombinlerin konforuyla buluşturarak size daha iddialı bir stil sunan Olalook Tulum'u buradan inceleyebilirsiniz.

3. Sonbahar kombinlerinize bohem bir dokunuş

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Bohem bir dokunuşla alışkın olduğumuz bahçıvan tulum formundan adeta evrim geçirerek yeni sezona hazırlanan salopetler, sokak stilinin parlayan yıldızı olmaya aday. Genç ve dinamik tasarımlarıyla öne çıkan Youlee'nin pamuklu tulumu, dört mevsim size eşlik edecek. Oversize kesimi ve bağlanabilir askıları ile bohem bir tarz yakalamayı başaran bu modeli kışları boğazlı triko kazaklar ve bootieler ile, yazları ise tişört ve spor ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz.

Paçalarını kıvırarak da kullanabileceğiniz bu tulumu incelemek için tıklayın.

4. Minimalizm, bu sefer sporda!

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Franz Kafka'nın huzurun formülünün az eşya olduğunu söylemesi, moda dünyasına büyük bir ilham vermiş olmalı. Çünkü tulumlar, spor rutinlerimizden meditasyon pratiklerimize kadar girdi! Ruhunuzu ve bedeninizi huzura taşıdığınız bu özel zamanlarda, yalnızca tek parça ile konforun ve şıklığın dozunu arttırmanız mümkün. Minimal ve zarif tasarımıyla öne çıkan Ryder Act Yoga Tulum, esnek kumaşı sayesinde bedeninizi özgür bırakır. Vücut hatlarınızı vurgulayan sıkı dokusu ve teninizi yer yer açıkta bırakan transparan yapısı ile size daha iddialı bir stil vadeder.

Özellikle sırt dekoltesiyle benzersiz bir görünüm sunan modeli incelemek için tıklayabilirsiniz.

5. "Kot olmadan asla." diyenlere!

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Hiç kimse onun yerini tutamaz! Onlarca yıldır moda dünyasındaki yerini ve değerini koruyarak her sezon trend olmayı başaran kot, tüm gardıropların olmazsa olmazı. Sportif tasarımı kotun havalı duruşuyla bir araya getiren tulumlar, sokak stilinin yeni demirbaşları. Son dönemin yükselen yıldızı Nina Carter da düğme detaylı bol kesim kot tulumuyla favoriniz olmaya aday. Kaliteli materyali ve dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz kot tulumu soğuk havalarda süveter veya kazaklarla da kombinleyebilirsiniz.

Her tarz gardıroba çok yakışacağını düşündüğümüz bu tasarımı incelemek için tıklayın.

6. Sonbaharın vazgeçilmez tutkusu: Ekose

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Varlıkları milattan önceye uzanan, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü ekoseler; bu sonbaharın da favori desenlerinden biri. Kural tanımayan çizgilerin büyük bir ahenkle bir araya geldiği ekose tasarımları tek parça formlarla bir araya getiren tulumlar, sonbahar alışveriş listesinin en başına yerleşmeyi hak ediyor. Ekosenin güçlü karakterini çok iyi tanıyan Trendyolmilla, sonbahar-kış sezonuna uyacak bu parçayı tulumseverlerin beğenisine sunuyor. Gri, beyaz ve siyah çizgilerden ulaşan bu modeli, ister resimdeki şekilde ister içine giyeceğiniz fosforlu bir kazak ile kombinleyebilirsiniz.

Geniş beden skalasına sahip bu özel ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

7. Derinin en trend hali

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Asi, asil ve benzersiz... Çantalardan ayakkabılara, ceketlerden pantolonlara sıçrayan deri modası; daha da öteye giderek tulumları hakimiyeti altına alıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında dillere destan şıklığından hiç olmadığı kadar söz ettiren deri, tulumlarla bir araya geldiğinde isyankar ama uyumlu bir stilin adeta temsilcisi oluyor. Bu model, tek bir parçayla çok daha şık ve iddialı bir görünüme kavuşma konusunda adeta ders veriyor.

Feminen bir stil ortaya koymayı başaran kuşak detaylı bu deri tulumu incelemek ve satın almak için tıklayın.

8. Kayak mevsimi yaklaşırken...

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Bazıları kış aylarını sıkıcı buluyor olabilir. Tamam, kabul ediyoruz. Yaz aylarında olduğu gibi çeşitli aktivitelere katılma imkanı pek yok ancak kayak keyfini de göz ardı etmemelisiniz! Bu eğlenceli aktivite sırasında ise tulumlar en yakın arkadaşınız gibi sizi asla yalnız bırakmayacak. Her an ve her yerde bir tuluma ihtiyacınız olabileceğini bilen Winkey Mens, kayak tulumuyla kış tatillerinin baş tacı olmayı başarıyor. Şık tasarımı ve sizi sıcacık tutacak termal dokusuyla kalbimizi kazanan bu modeli sizin de çok beğeneceğinize eminiz!

Profesyonel kullanıma da uygun olan kışlık tulumu satın almak için tıklayabilirsiniz.

9. Özel gecelerin yeni yıldızı: Koton Kadın Tulum

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Özel günlerde sadece elbise giyerek şık görünebileceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Koton'un ışıl ışıl parlayan, bel ve yaka bölgelerindeki transparan pencere detaylarıyla daha iddialı bir stil sunan tulumu ile romantik bir akşam yemeğinde veya bir tanıdığınızın düğününde göz alıcı bir stil yaratabilirsiniz. Abiye giyime modern ve cool bir alternatif olan bu tulumu topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz.

Hemen herkesin dolabında yer alan klasik abiyelerin arasından sıyrılarak assolistliğe soyunan bu tulumu incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

10. Yılbaşı partisinde tüm gözler üzerinizde olacak!

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Tulumları yılbaşı heyecanı sardı! Noel Baba kostümünü andıran tulumlar, özellikle yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin favorisi olacak. Aileniz ya da arkadaşlarınızla eğleneceğiniz yılbaşı partilerinde giymek için rahat ve şık bir tasarım arıyorsanız Soimiss Noel Tulumu sizinle. Bu tulum, yılbaşı gecelerine ve konsept partilere benzersiz bir hava katacak. Rahat kalıbı, nefes alan kumaşı ve pratik tasarımı ile ev giysisi veya pijama olarak da kullanabileceğiniz bu tulum sayesinde yeni yıl sevincinizi ikiye katlayın!

"Yeni yıla nasıl girersem öyle geçer." diyenlerdenseniz bu şık ve konforlu modeli hemen buradan inceleyebilirsiniz.

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