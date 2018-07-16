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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlunu seçti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlunu seçti.


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