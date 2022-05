Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Sanem'inin stilini sevenlere uygun fiyatlı alternatif elbise önerileri

Başarılı oyunculuğu, kendine uygun tarzı ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gökçe Eyüboğlu, ne giyse yakışıyor. Dizinin her bölümünde seçtiği farklı elbise modelleri, sevenlerinin yoğun ilgisini çekiyor. Yaptığı kombinler ve aksesuar seçimleriyle her haftaya damgasını vuran Sanem karakteri, giydiği her kıyafetin hakkını veriyor. Gökçe Eyüboğlu gibi şıklığınızı ve zarifliğinizi yansıtacak elbiselere sahip olmak istiyorsanız sizin için uygun fiyatlı modelleri bir araya getirdik. Gelin, seçtiğimiz elbise modellerine birlikte inceleyelim.

1. Koton İnce Askılı Drapeli Mini Elbise ile bu yaz ışıldayın

Drapesi ile göze çarpan Koton İnce Askılı Mini Elbise'yi üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz. %100 polyesterden üretilen elbise, üzerinizde son derece güzel duracak. Şık göğüs dekoltesi ve askılı tasarımıyla ön plana çıkan elbiseyi, gündelik hayatta ya da özel günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Etek ucundaki volanları ve mini etek boyu, elbiseye farklı hava katan detaylardan. Tüm bedeni sararak vücut hatlarını vurgulayan ürün, babet ya da topuklu ayakkabılarla kombinlenebilir. Siyah rengin tüm asaletini vurgulayan model, rahat kumaşıyla tam da Gökçe Eyüboğlu tarzında!

2. Gösterişli çiçek desenleri ile TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Kemerli Kare Yaka Desenli Elbise

Her bölümü merakla izlenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Sanem gibi giyinmek için gardıroplarınızda elbiselere daha çok yer ayırmalısınız. Eğer hangi modelin size uygun olduğunu bilmiyorsanız TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Kemerli Kare Yaka Desenli Elbise'ye göz atabilirsiniz. Kare yaka detayı ve büzgülü kollarıyla dikkat çeken model, mini boyuyla da şık görünüyor. %100 polyesterden üretilen elbise, sıcak havaların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu modeli arkadaş buluşmaları için sandalet ya da spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Eğer özel davetlerde giymek istiyorsanız tek bantlı topuklu ayakkabılar ile elbiseyi kullanabilirsiniz. Pembe, mor ve yeşil çiçek detaylarıyla yazı üstünüzde taşıyacağınız ürüne mutlaka göz atın!

3. Sırt dekoltesi sevenler için: Koton Kadın Kısa Kollu Elbise

Yaz aylarında davetler ve düğünler için kullanabileceğiniz zarif bir elbise arayışındaysanız Koton Kadın Kısa Kollu Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Kumaşı sayesinde tok duruşu olan elbise, parlak ve oldukça göz alıcı. Cesur giyinmeyi sevenlerin beğeneceği ürün, süper mini boyu ve sırt dekoltesiyle dikkat çekiyor. Hafif kumaşı sayesinde yaz aylarında rahat ettiren elbise, özel tasarımıyla da vücut hatlarınızı mükemmel gösteriyor. Bu modeli ister şık topuklu ayakkabı ve çanta ile her davete uygun ister gösterişli sırt kolyeleri ile daha cezbedici şekilde tercih edebilirsiniz.

4. Uçuşan etekleriyle DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Maxi Elbise

Yazın tüm canlılığını üzerinizde taşımak istiyorsanız DeFacto Kare Yaka Desenli Volanlı Maxi Elbise tam size göre! Kare yaka tasarımı ile şık göğüs dekoltesine sahip olan ürün, özel dizayn desenleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ürünün kolsuz ve rahat kalıp olması, sıcak havalarda ekstra avantaj sağlıyor. Vücut hatlarınızı sarmayan kesimi ve maxi boyuyla hareketleriniz kısıtlanmıyor. Günlük hayatınızda sıkça kullanabileceğiniz elbiseyi, plaj partilerinde de rahatlıkla giyebilirsiniz. Yeşil ve beyazın hâkim olduğu renklere sahip elbise, hardal tonlarda ayakkabı ve çantalarla uyumlu olabilir. %100 polyesterden üretilen elbiseyi, uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

5. Nar çiçekleri sizi kıskansın: TRENDYOLMİLLA Nar Çiçeği Fırfır Detaylı Elbise

Sıra dışı olmak isteyenler buraya! Her türlü ortamda dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz TRENDYOLMİLLA Nar Çiçeği Fırfır Detaylı Elbise, tam olarak Gökçe Eyüboğlu tarzında. Bu model geniş açılı kol detayı, derin yırtmacı ve rengi ile yazın iddialı ve şık parçaları arasında yer alıyor. Kumaşıyla sizi sarıp belinizi incecik gösteren elbise, sırtındaki fermuar ile kolayca giyilebiliyor. Nar çiçeği rengi, her tene yakıştığı için katıldığınız her davette göz kamaştırabilirsiniz. Açık renk stiletto ya da şeffaf bantlı terlikler ile ürünü kombinleyerek yakalayacağınız feminen görünümü çok seveceğinize eminiz.

6. Deri asaletini üzerinizde taşıyın: AKZEY Kemerli Taba Deri Elbise

Günlük kombinleri bile bambaşka bir havaya dönüştüren deri elbiseler, Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Sanem karakterinin de sık tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. AKZEY Kemerli Taba Deri Elbise de Gökçe Eyüboğlu'nun tarzına uygun modellerden. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edilen deri kumaşlar, son zamanlarda bahar ve yaz mevsiminde de sıkça kullanılıyor. Önü düğmeli ve kolları drapeli olan bu model, sizi podyumda yürüyor gibi hissettirebilir. Derinin kalitesi ile şık tasarımı birleştiren elbise, vamp görünmeyi seven kadınlar tarafından tercih edilebilir.

7. Yaz aylarının en sevileni: Fame London Fashion Çiçek Desenli Günlük Elbise

Yaz ayları için ideal olan modeller arasında %100 viskon malzemeden üretilen çiçek desenli elbiseler de yer alıyor. Fame London Fashion Çiçek Desenli Günlük Elbise, hava alan yapısı ve ince kumaşı sayesinde terletme yapmadığı için sıcak günlerde kurtarıcınız olabilir. İki derin yırtmacı ve boyundan bağlamalı tasarımıyla göz dolduran model, parlak kumaşıyla zarif bir duruş sergiler. Ürünün esnek yapısı sayesinde yaz günlerinde rahatça hareket edebilirsiniz. Elbisenin görünümünü daha çekici hâle getirmek için dolgu topuk sandaletler ve küçük el çantaları ile kombinleyebilirsiniz. İddialı stilleri seviyorsanız her ortama yakışan bu elbiseyi çok beğeneceksiniz.

8. Vintage modeller ile yaza damga vurun: Gardenwed Vintage 1950'ler Rockabilly Elbise

Vintage modeller yaz kış popülerliğini korumaya devam ediyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki Sanem'in sıkça giydiği elbise modellerine Gardenwed Vintage 1950'ler Rockabilly Elbise örnek verilebilir. Ürünün modeli vintage tarzın en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Eteğin alt orta kısmında yer alan transparan bölüm, elbiseyi bambaşka görünüme dönüştürüyor. Elbisenin V yakası ve kap kol görüntüsü, özenle dizayn edilen detaylardan. Ürünün %98 pamuk ve %2 elastan karışımı olan kumaşı, cildinizin nefes almasını sağlıyor ve sizi terletmiyor. Mavi rengi kadar dikkat çeken elbisenin farklı seçenekleri de mevcut. Siz de kendinize en uygun olan modeli gönül rahatlığıyla edebilirsiniz.

9. Klasik şıklık için: Xnight Style Beyaz Deri Elbise

Beyazın asilliği ve derinin şıklığı birleşince ortaya harika bir tasarım çıkıyor. Xnight Style Beyaz Deri Elbise, tarz sahibi kadınların 1 numarası olmaya aday. Dizideki görünümünde Gökçe Eyüboğlu da sık sık deri parçalara yer verdiği için onun stilini beğenenlere oldukça uygun bir model. Gömlek yaka ve büzgülü kısa kollara sahip ürün, düğme detayları ile son derece zarif duruyor. Gündelik giyime ve ofis uyumuna uygun olan bu elbise, açık burun topuklu ayakkabılar ve küçük el çantaları ile kombinlenebilir. Siz de klasik bir elbise arıyorsanız bu ürüne göz atmalısınız.

10. Yılın en popüleri: Koton Kısa Kollu Pamuklu Gömlek Elbise

Klasikleşen ve modası geçmeyen modellerden biri olan gömlek elbiseler, yılın popüler ürünleri arasında yer alıyor. Koton Kısa Kollu Pamuklu Gömlek Elbise, maskulen ve feminen şıklığı bir arada yakalamanıza yardımcı oluyor. Hemen her ortamda giyilebilen model, kısa kolları ve büzgülü bel detayı ile ön plana çıkıyor. Yaz aylarında dolabınızda bulunan gömlek elbise, ne giyeceğinizi bilemediğiniz zamanlarda kurtarıcı olabilir. Tek parça olması sayesinde kombinlenmesi kolay olan bu model; ofis, alışveriş ve akşam yemeklerinde rahatlıkla kullanılabilir. Eğer eforsuz şıklık tercih eden biriyseniz bu model tam size göre!