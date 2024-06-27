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  4. Fiyatı 805 TL'ye düştü! Zamansız şıklık sunan Levi's Polo Yaka Tişört indirimde

Fiyatı 805 TL'ye düştü! Zamansız şıklık sunan Levi's Polo Yaka Tişört indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.06.2024 17:26
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Zamansız şıklık arayanların yazın yeni favorisi olmaya aday Levi's Polo Yaka Tişört, bugüne özel günün fırsat ürünü! İndirimli fiyatıyla moda severlerin yüzünü güldüren tişörte göz atmak ve stilinize şıklık katmak isterseniz işte detaylar...

Fiyatı 805 TL'ye düştü! Zamansız şıklık sunan Levi's Polo Yaka Tişört indirimde

Bazı parçalar vardır ki yıllar geçse de modasını hep korur. Polo yaka tişörtler de işte tam da o parçalardan biri! Piyasadaki pek çok markaya ait polo yaka tişört modelleri bulunsa da Levi's markasının klasikleşmiş, şık tişörtleri fiyat ve performans açısından bir adım öne çıkıyor. "Öyle çok yüksek fiyatlı olmasın ama kaliteli ve dayanıklı olsun!" diyenlere yakışacak Levi's Polo Yaka Tişört bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor.

Levi's Housemark Polo Tişört, Erkek

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Polo yaka tasarımıyla zamansız bir şıklık sunan Levi's Housemark Polo Tişört, pamuklı kumaşıyla yazın serin, kışın sıcak tutar. Hem şık hem de rahat bir görünüm sunan Levi's'in klasik modellerinden biri olan bu tişört, kalitesi ve dayanıklılığıyla kullanıcılarının favorisi. Farklı beden ve renk seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bu tişört, şıklık ve konforu bir arada arayanlar için uygun bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, dört mevsim rahat giyilir."

  • "Rengi, kumaşı, kalitesi çok güzel."

  • "Kargo hızı için teşekkür ederim. Bir gün bile sürmedi."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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