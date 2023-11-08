Gazze'deki son durum! Yıkımın boyutu öncesi ve sonrası görüntüleriyle ortaya çıktı... Ölü sayısı 10 bini aştı

İsrail ve Filistin arasındaki savaşta 1 ay geride kalırken iki ülke arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artıyor. Özellikle Gazze şeridinde devam eden yoğun bombardıman tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun haftalardır bombaladığı Gazze'de siville hayatını kaybederken şehrin tüm görüntüsü de değişti. Gazze'nin 7 Ekim öncesinde ve sonrasında çekilen görüntülerinin arasındaki fark yıkımı çarpıcı bir şekilde gözler önünde koydu.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 olarak açıklandı. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.