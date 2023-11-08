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  4. Gazze'deki son durum! Yıkımın boyutu öncesi ve sonrası görüntüleriyle ortaya çıktı... Ölü sayısı 10 bini aştı

Gazze'deki son durum! Yıkımın boyutu öncesi ve sonrası görüntüleriyle ortaya çıktı... Ölü sayısı 10 bini aştı

08.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. İsrail ve Filistin arasındaki savaşta 1 ay geride kalırken bölgeden üzüncü görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaşın odağı haline gelen Gazze şehrinin 7 Ekim'den öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler yıkımı açık bir şekilde gözler önüne serdi.

İsrail ve Filistin arasındaki savaşta 1 ay geride kalırken iki ülke arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artıyor. Özellikle Gazze şeridinde devam eden yoğun bombardıman tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun haftalardır bombaladığı Gazze'de siville hayatını kaybederken şehrin tüm görüntüsü de değişti. Gazze'nin 7 Ekim öncesinde ve sonrasında çekilen görüntülerinin arasındaki fark yıkımı çarpıcı bir şekilde gözler önünde koydu.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 olarak açıklandı. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

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