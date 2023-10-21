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Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerin ilk görüntüleri paylaşıldı! Amerikalı anne ve kızı İsrail'e geri döndü

21.10.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sırasında birçok kişiyi rehin almıştı. Hamas güçlerince rehin alınan Amerikalı anne Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan serbest bırakıldı. Hamas ikilinin insani nedenlerle serbest bırakıldığını söylerken anne ve kızının İsrail askerlerinin arasındaki görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artmış durumdayken dünyanın gözü kulağı da o bölgede. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de sürpriz bir şekilde başlattıkları Aksa Tufanı operasyonunda binlerce sivil rehin alınmıştı. Rehineler arasında bulunan anne Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan Hamas tarafından serbest bırakılan ilk rehineler oldu.

ASKERİ ÜSSE GÖTÜRÜLDÜLER

KAPAK1

Anne ve kızı, Hamas saldırısı sırasında kaçırıldıklarında güney İsrail'deki Kibbutz Nahal Oz'da kalıyorlardı. The Times of Israel'in haberine göre ikili, Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde ikamet ediyordu ve bu ay bir akrabalarının 85. doğum gününü ve Yahudi tatil sezonunu kutlamak için İsrail'e gelmişlerdi.

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İsrail başbakanlık ofisi, Tuğgeneral Gal Hirsch'in İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üyeleriyle birlikte Cuma akşamı Filistin bölgesi sınırında Hamas'tan iki rehineyi aldığını doğruladı. Başbakanlık ofisi, Raananların aile üyelerinin beklediği ülkenin merkezindeki bir askeri üsse götürüldüğünü söyledi.

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Filistin İsrail rehine Hamas

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