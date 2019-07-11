Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

11 Temmuz Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Venüs ile olumlu bir açıya girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca Akrep burcunda hareket ediyor. Ay’ın Venüs ile oluşturduğu güzel açı sayesinde sabah saatlerinde maddi konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mirasla ilgili de lehinize durumlar oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Ay ve Venüs arasındaki pozitif etki sayesinde bu sabah ilişkinizde mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Sevdiğinizin aşkını daha fazla hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketini tüm gün Akrep burcunda sürdürüyor. Ay-Venüs uyumlu açısı sayesinde sabah saatlerinde çalışma hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi olarak da sizi sevindirecek kariyer gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki karamsarlığınızı yok edecek sevdiğinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Ay’ın Venüs ile oluşturduğu pozitif açı sayesinde aşk hayatınızda sabah saatlerinde güzellikler yaşayabilirsiniz. Siz de bir adım atacaksanız sabahı tercih etmeniz olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Çocuğunuz için de beklentiniz varsa gerçek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ay ve Venüs arasında meydana gelen pozitif kontak sayesinde eğitimde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Sevdiğinizden de sabah haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, 12:28 itibariyle Akrep burcuna giriş yapıyor. Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu gergin açılar çevrenizde iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara açık olabileceğinizi gösteriyor. Hem birebir görüşmelerinizde hem de mesajlarınızda daha açıklayıcı olmaya özen gösterin. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine bugün Akrep burcunda devam ediyor. Ay-Venüs arasında meydana gelen olumlu destekle beraber gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan bir para elinize geçebilir. Yeni yatırımlar düşünseniz de biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay ve Venüs arasında gerçekleşen olumlu açı sayesinde bugün her zamankinden daha çekici olacağınız bir gündesiniz. Aşk hayatınızda tutkuyla partnerinize bağlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Akrep burcunda seyrine devam ediyor. Ay-Venüs arasındaki şanslı açıyla birlikte sizler de geçmişte adımlarını attığınız bir konuyla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Eski sevgilinizden de geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Ama unutmayın Merkür retroda hemen inanmamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay’ın Venüs ile yaptığı pozitif kontak sayesinde sabah saatlerinde şansınız açık olacaktır. Önemli işlerinizde olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Gönül ilişkinizde de hamle yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda hareket ettiği bir gündesiniz. Ay ve Venüs arasındaki güzel açı sayesinde sabah saatlerinde kariyer hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizden olumlu şekilde destekler görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay-Venüs arasındaki uyumlu etkileşimle beraber sizler de pozitif haberler alarak güne başlayabilirsiniz. Sabah özellikle eğitim hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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