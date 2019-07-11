Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

11 Temmuz Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Venüs ile olumlu bir açıya girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca Akrep burcunda hareket ediyor. Ay’ın Venüs ile oluşturduğu güzel açı sayesinde sabah saatlerinde maddi konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mirasla ilgili de lehinize durumlar oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Ay ve Venüs arasındaki pozitif etki sayesinde bu sabah ilişkinizde mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Sevdiğinizin aşkını daha fazla hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, hareketini tüm gün Akrep burcunda sürdürüyor. Ay-Venüs uyumlu açısı sayesinde sabah saatlerinde çalışma hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi olarak da sizi sevindirecek kariyer gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki karamsarlığınızı yok edecek sevdiğinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Ay’ın Venüs ile oluşturduğu pozitif açı sayesinde aşk hayatınızda sabah saatlerinde güzellikler yaşayabilirsiniz. Siz de bir adım atacaksanız sabahı tercih etmeniz olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Çocuğunuz için de beklentiniz varsa gerçek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ay ve Venüs arasında meydana gelen pozitif kontak sayesinde eğitimde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Sevdiğinizden de sabah haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız