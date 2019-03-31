Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

31 Mart Pazar yani haftanın sonuna girerken günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Sizler için yüksek enerjili ve şanslı dönem devam ediyor. Ay’ın Güneş ile kurduğu olumlu kontak sebebiyle bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda arkadaşlarınız destek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. İleride yapacağınız işler, yatırımlar, girişimler için planlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler varsa Ay-Güneş olumlu kontağıyla bugün yeni iş arayışları için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın gün boyunca Kova burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Pozitif bir günde olacaksınız. Bu güzel enerjiye Ay-Güneş arasındaki uyumlu açıda destek olduğunda beklediğiniz haberler, gelişmeler varsa size ulaşabilir. Eğitim hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki olumlu etki de borçlarınız, kredileriniz konusunda size pozitif destek verecektir. Eşinizden de bu konuda yardım görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Kova burcunda hareket etmeye devam edecek. Ay ve Güneş arasındaki güzel açıyla birlikte ilişki hayatınızda olumlu zamanlar geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber her zaman yaptığınız ya da gittiğiniz şeyleri yapmak yerine daha farklı planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde Güneş ile yaptığı olumlu açı sayesinde mevcut rahatsızlığınız varsa iyiye gittiğini görebilirsiniz. Biraz daha düşük enerjinin üstünüzden gittiğini göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay hareketini Kova burcunda sürdürmeye devam edecek. Bugün de aşk hayatınız gündeminizde olabilir. Ay ve Güneş arasındaki pozitif açıyla beraber bugün sevdiğiniz kişiden sizi mutlu edecek davranışlar görebilirsiniz. Uzun zamandır çocuğunuza vakit ayıramadıysanız bugün ona vakit ayırmanız hem sizi hem onu mutlu edecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Kova burcunda hareketine devam ettiği bir gündesiniz. Bugün enerjinizi evinizin içinde harcayabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz dekorasyon fikirleri varsa bugün Ay-Güneş arasındaki olumlu görünümle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Aile bağlarınızın da güçleneceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Kova burcunda hareket etmeye devam ediyor. Sizlerin enerjik ve dışa dönük olacağı bir gün olabilir. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile beraber vakit geçirebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki güzel etkileşimle beraber eğitimlerinizde de başarı elde edeceksinizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir zaman diliminde olacaksınız. Bugün finansal işlerinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Daha fazla maddi getiri elde etmek için arayışlara girebilirsiniz. Ay’ın Güneş ile kurduğu pozitif açı da doğru riskler aldığınızda maddi anlamda güçleneceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün günün tamamında Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için daha duygusal bir zaman dilimi olabilir. Özgür kalmak, kendi başınıza bir şeyler yapmak istediğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay-Güneş arasındaki olumlu açıyla beraber sağlığınızda da bugün güzel gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün günün tamamında Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için daha duygusal bir zaman dilimi olabilir. Özgür kalmak, kendi başınıza bir şeyler yapmak istediğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay-Güneş arasındaki olumlu açıyla beraber sağlığınızda da bugün güzel gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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