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Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

31 Mart Pazar için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

31 Mart Pazar yani haftanın sonuna girerken günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Sizler için yüksek enerjili ve şanslı dönem devam ediyor. Ay’ın Güneş ile kurduğu olumlu kontak sebebiyle bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda arkadaşlarınız destek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. İleride yapacağınız işler, yatırımlar, girişimler için planlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler varsa Ay-Güneş olumlu kontağıyla bugün yeni iş arayışları için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Kova burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Pozitif bir günde olacaksınız. Bu güzel enerjiye Ay-Güneş arasındaki uyumlu açıda destek olduğunda beklediğiniz haberler, gelişmeler varsa size ulaşabilir. Eğitim hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki olumlu etki de borçlarınız, kredileriniz konusunda size pozitif destek verecektir. Eşinizden de bu konuda yardım görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Kova burcunda hareket etmeye devam edecek. Ay ve Güneş arasındaki güzel açıyla birlikte ilişki hayatınızda olumlu zamanlar geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber her zaman yaptığınız ya da gittiğiniz şeyleri yapmak yerine daha farklı planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde Güneş ile yaptığı olumlu açı sayesinde mevcut rahatsızlığınız varsa iyiye gittiğini görebilirsiniz. Biraz daha düşük enerjinin üstünüzden gittiğini göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay hareketini Kova burcunda sürdürmeye devam edecek. Bugün de aşk hayatınız gündeminizde olabilir. Ay ve Güneş arasındaki pozitif açıyla beraber bugün sevdiğiniz kişiden sizi mutlu edecek davranışlar görebilirsiniz. Uzun zamandır çocuğunuza vakit ayıramadıysanız bugün ona vakit ayırmanız hem sizi hem onu mutlu edecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Kova burcunda hareketine devam ettiği bir gündesiniz. Bugün enerjinizi evinizin içinde harcayabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz dekorasyon fikirleri varsa bugün Ay-Güneş arasındaki olumlu görünümle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Aile bağlarınızın da güçleneceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca Kova burcunda hareket etmeye devam ediyor. Sizlerin enerjik ve dışa dönük olacağı bir gün olabilir. Kardeşleriniz, akrabalarınız ile beraber vakit geçirebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki güzel etkileşimle beraber eğitimlerinizde de başarı elde edeceksinizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir zaman diliminde olacaksınız. Bugün finansal işlerinizi ilgilendiren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Daha fazla maddi getiri elde etmek için arayışlara girebilirsiniz. Ay’ın Güneş ile kurduğu pozitif açı da doğru riskler aldığınızda maddi anlamda güçleneceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Bugün günün tamamında Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için daha duygusal bir zaman dilimi olabilir. Özgür kalmak, kendi başınıza bir şeyler yapmak istediğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay-Güneş arasındaki olumlu açıyla beraber sağlığınızda da bugün güzel gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Bugün günün tamamında Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor. Sizler için daha duygusal bir zaman dilimi olabilir. Özgür kalmak, kendi başınıza bir şeyler yapmak istediğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay-Güneş arasındaki olumlu açıyla beraber sağlığınızda da bugün güzel gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

25-31 Mart haftalık burç yorumları25-31 Mart haftalık burç yorumları
2019 Mart ayı burç yorumları2019 Mart ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
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