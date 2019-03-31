Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

31 Mart Pazar yani haftanın sonuna girerken günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MART Koç Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Kova burcundaki hareketine devam ediyor. Sizler için yüksek enerjili ve şanslı dönem devam ediyor. Ay’ın Güneş ile kurduğu olumlu kontak sebebiyle bugün yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda arkadaşlarınız destek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Kova burcundaki hareketini sürdürüyor. İleride yapacağınız işler, yatırımlar, girişimler için planlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler varsa Ay-Güneş olumlu kontağıyla bugün yeni iş arayışları için harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay’ın gün boyunca Kova burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Pozitif bir günde olacaksınız. Bu güzel enerjiye Ay-Güneş arasındaki uyumlu açıda destek olduğunda beklediğiniz haberler, gelişmeler varsa size ulaşabilir. Eğitim hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Tüm gün Ay Kova burcunda hareketini sürdürüyor. Bugün finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki olumlu etki de borçlarınız, kredileriniz konusunda size pozitif destek verecektir. Eşinizden de bu konuda yardım görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay Kova burcunda hareket etmeye devam edecek. Ay ve Güneş arasındaki güzel açıyla birlikte ilişki hayatınızda olumlu zamanlar geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber her zaman yaptığınız ya da gittiğiniz şeyleri yapmak yerine daha farklı planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Ay tüm gün boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde Güneş ile yaptığı olumlu açı sayesinde mevcut rahatsızlığınız varsa iyiye gittiğini görebilirsiniz. Biraz daha düşük enerjinin üstünüzden gittiğini göreceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay hareketini Kova burcunda sürdürmeye devam edecek. Bugün de aşk hayatınız gündeminizde olabilir. Ay ve Güneş arasındaki pozitif açıyla beraber bugün sevdiğiniz kişiden sizi mutlu edecek davranışlar görebilirsiniz. Uzun zamandır çocuğunuza vakit ayıramadıysanız bugün ona vakit ayırmanız hem sizi hem onu mutlu edecektir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Ay’ın Kova burcunda hareketine devam ettiği bir gündesiniz. Bugün enerjinizi evinizin içinde harcayabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz dekorasyon fikirleri varsa bugün Ay-Güneş arasındaki olumlu görünümle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Aile bağlarınızın da güçleneceği gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız