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MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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