MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Semih Yal\u00e7\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "MHP Bal\u0131kesir Edremit \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Kabakl\u0131 g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r." ifadesini kulland\u0131.PARTNER\u0130\u015fte p\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir cilt i\u00e7in 7 y\u00f6ntemTBB Ba\u015fkan\u0131 Feyzio\u011flu: Yarg\u0131 Reformu paketi geni\u015fletilecekK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu belediye ba\u015fkanlar\u0131 \u00e7al\u0131\u015ftay\u0131nda konu\u015ftu