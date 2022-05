Öğle yemeğinden plaja kadar her yerde giyebileceğiniz yazlık elbise önerileri

Yaz aylarında çok daha konforlu hissetmek ve şık görünmek isteyenlerin tercihi elbette elbiseler... Boyutundan kumaşına, deseninden kesimine kadar her bir detayıyla göz dolduran elbiseleri dolabınıza eklemeye hazır mısınız? Öyleyse sizleri her ortama uygun yazlık elbiselerle baş başa bırakıyoruz.

1. Yazın renkleri içinize işlesin: DeFacto Short Sleeve Kadın Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz ayları geldiğinde kot pantolonlar, tişörtler ve gömlekleri bir kenara bırakıp elbiselerin tadını çıkarmak istiyorsanız sizlere harika bir önerimiz var! Yüksek oranda nem emen %100 viskon kumaşıyla terleme sorunlarını minimize eden ve büzgülü bel detayıyla farklı bir imaj çizen DeFacto Short Sleeve Kadın Elbise, bu yaza ışıltı katmanızı sağlayacak. Üstelik omuzlarınızı açıkta bırakan kesimi ve bel kenarlarındaki pencere detayları ile göz kamaştırmanıza olanak tanıyacak. Spor ayakkabılar, takılar ve çantalarla muhteşem bir uyum yakalayacağınız elbiseyi daha yakından incelemeyi unutmayın.

2. Garmoda Karpuz Kol Elbise bu yaza damgasını vurur, bizden söylemesi!

Yaz mevsiminin kurtarıcı parçalarından biri olan elbiseleri şehir hayatında, plajlarda ve partilerde giymek isteyenlerdeniz kayık yaka detaylı Garmoda Karpuz Kol Elbise'ye bakmadan geçmeyin! Şık mı şık karpuz kolları, etek uçlarında bulunan fırfırları ve ön kısımda yer alan fiyonkuyla girdiğiniz her ortamda sizi bir adım öne çıkaracak elbiseyi tüm yaz üzerinizde taşımak isteyeceksiniz. Özellikle kum saati formunda vücut hatlarına sahip kişilerde çok daha şık bir görünüm sunan bu cıvıl cıvıl elbise favoriniz olacak! Kombininizi rengarenk bilekliklerle tamamlamayı unutmayın.

3. Mini elbise sevenler toplansın: DeFacto Puantiyeli Yazlık Mini Elbise

"Bu yaz hem plajların hem caddelerin en şık kadını ben olacağım!" diyenlerin beğenerek kullanacağı desenli mini elbise modeliyle karşınızdayız. Siyah-beyaz rengi, mini boy tasarımı, kalın askıları ve bel büzgüsüyle göz dolduran DeFacto Puantiyeli Yazlık Mini Elbise, yaz-kış tarzından ödün vermeyenlerin yeni gözdesi olacak. Ferahlığı ve şıklığı bir araya getirmek isteyenlerin zevkle giyeceği elbise; spor ayakkabılar, sandaletler, topuklular, klasik ayakkabılar ve hatta terliklerle kullanılmaya da oldukça müsait bir tasarıma sahip. Kombininizi nasıl tamamlayacağınız tamamen size kalmış!

4. Yaz aylarında da klasikten vazgeçmeyenlere: Sare Butik Moda Yazlık Elbise

Şıklık ve rahatlığından hiçbir şartta ödün vermeyenlerin bayıla bayıla kullanacağı etnik desenli mini elbiseyi sizlerle buluşturuyoruz! Kalın ve desenli askıları, yuvarlak yakası ve asimetrik kesimli etek uçlarıyla güzel bir tasarıma imza atan Sare Butik Moda Yazlık Elbise, bu yaz sizin de gözdeniz olmaya hazır! Pamuk ve polyester kumaş karışımıyla üretilen elbise, tüm kıyafetlerinizde görmek isteyeceğiniz yumuşak ve esnek kumaş deneyimini de beraberinde getiriyor. Ayrıca kumaşının hiç ütü gerektirmediğini de belirtmeden geçmeyelim. Eh, daha ne olsun?

5. Sahil yürüyüşlerinin vazgeçilmezi: Adidas Rio Floral Tişört Elbise

Tüm kış hayalini kurduğunuz yaz tatilinde giymek üzere kendinize oldukça rahat ve sportif bir elbise arıyorsanız Adidas Rio Floral Tişört Elbise'ye daha yakından bakmalısınız. Bol kesimiyle rahatlığınızı zirveye taşırken tişört formuyla da spor şıklığı yakalamanıza olanak tanıyacak elbise, tatilde çok işinize yarayacak! Tatile gittiğinde uzun uzun uyumak yerine sabah saatlerinde sahil ve denizin tadını çıkaranlardansanız bu elbise işinizi oldukça kolaylaştıracak, diyebiliriz. Yürüyüş ayakkabılarınız ve sırt çantanız ile kombinlediğinizde ise efsane bir görünüme imza atmaya hazır olun.

6. DeFacto Balon Kollu Beyaz Elbise'yle yazın keyifli günlerinin tadına varın

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yazın kavurucu sıcaklarında çalışmanın ne denli zor olduğunu her birimiz biliyoruz! Tam da öyle günlerde giymek için hem spor hem çok hafif bir yazlık model arayanlar için önerimiz ise DeFacto Balon Kollu Beyaz Elbise. Yumuşacık kumaşı, etek ucundaki volanları, mini boyu, balon kolları ve yuvarlak yakasıyla bu yaz gardırobunuzun favori elbisesi olmak için sırada bekliyor. Günlük kullanımlardan tatile, arkadaş buluşmalarından iş ortamına kadar her yerde rahatlıkla giyebileceğiniz bu elbiseye şans tanımalısınız. Kombininizi sandaletlerle tamamlamayı da unutmayın!

7. DeFacto Volanlı Yazlık Mini Elbise'yle tarzınız konuşsun

Hemen her yaz şöyle tiril tiril elbiselerle dolaşmayı kim istemez ki? Elbisenin şık ve modern görünmesi kadar ferah hissettirmesine de özen gösterenlerdenseniz herkesin hayran kalacağı DeFacto Volanlı Yazlık Mini Elbise'ye bir şans tanımanızı öneririz. Hem özel günlerde hem casual kombinlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz elbise; spor ayakkabılarınız, sandaletleriniz ve hatta parmak arası terliklerinizle muhteşem bir uyum yakalayacak. İster sportif ister cool bir görünüm elde edeceğiniz bu elbise ile her ortamda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Öyleyse bir an önce denemeye ne dersiniz?

8. Bayansepeti Kloş Yazlık Elbise'yle yaza merhaba demek harika!

İçine işleyecek sıcaklara merhaba demeden evvel yeni kıyafet arayışında olanların bayıla bayıla giyeceği cıvıl cıvıl bir elbise var sırada. Hem sokak stilinizi yansıtabileceğiniz hem tatil yörelerinde giyebileceğiniz Bayansepeti Kloş Yazlık Elbise; dokuma kumaşı, çiçek deseni, iç göstermeyen dokusu ve düğme detaylarıyla rakiplerinin arasından hızlıca sıyrılmayı başarıyor. Gömlek yakası ve hafif sırt dekoltesiyle yazlık mekânlara muhteşem bir şekilde uyum sağlayan elbiseyi denemeden yazı karşılamayın deriz. Kombininizi rengarenk bileklikler ve halhallar ile tamamladığınızda sizden havalısı olmayacak, bizden söylemesi.

9. Maxi boy elbise sevenler buraya toplaşsın

Maxi boy elbiselerle şıklığın ve rahatlığın keyfini çıkarmak isteyenleri de elbette unutmadık. Refisbutik Maxi Boy Yazlık Elbise; ay kol tipi, derin yırtmacı, anvelop kalıbı ve dokuma kumaşıyla oldukça harika bir görünüm vadediyor. Özellikle yaz mevsiminde sandaletlerle kolay ve şık bir şekilde kombin yapabileceğiniz, sizi ve iddianızı her ortamda net bir şekilde sergileyecek elbise, bu yazın en çok konuşulan parçaları arasına girmeye hazır! Yumuşacık kumaşı ve geniş kesimiyle size kendinizi tüm yaz rahat ettirecek bir elbise arıyorsanız bu model tam size göre.