Alaska'da 8.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi (2)

(Harita eklendi)
İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Alaska'da 8.0 şiddetinde bir deprem oldu.
ABD'nin Alaska'nın Kodiak bölgesinde 8.0 büyüklüğünde ve 20 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Trafikte tartışınca ortaya çıktı! Polis operasyonla yakaladı
Aldatıldığını fark etti, intikam almak için bakın ne hale geldi
Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı
Askeri araç takla attı! Yaralı askerler var
Güzelliğiyle büyüleyen kasiyer müşterileri böyle dolandırdı
The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı
Bu silahların hepsi Türk mühendislerin eseri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi
Okuyucu Yorumları 0 yorum