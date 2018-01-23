HABER

Alaska'da 8.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Alaska'da 8.0 şiddetinde bir deprem oldu.

ABD'nin Alaska'nın Kodiak bölgesinde 8.0 büyüklüğünde ve 20 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Söz dizisinde şok final! Yavuz'un babası Agah Türk ajanı çıktı

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin'de Türk pilot imkânsızı başardı!

Afrin'de son durum! Kritik bölgeler alındı, terör örgütü karıştı

Afrin'de son durum! Kritik bölgeler alındı, terör örgütü karıştı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti duygulandırdı

Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

Rus uzman: Afrin'de kazanan taraf Türkiye olacak

Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

Endonezya'da deprem! Şiddetli sarsıntı binaları salladı!

Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

Japonya'da volkan patladı çığı tetikledi... Yaralılar var

Japonya'da volkan patladı çığı tetikledi... Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.