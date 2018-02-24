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Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

24.02.2018 00:16 | Son Güncelleme

Beyaz Saray yakınlarında bir araç güvenlik bariyerine çarptı

Beyaz Saray Yakınlarında Bir Araç Güvenlik Bariyerine Çarptı

Beyaz Saray yakınlarında bir araç güvenlik bariyerine çarptı.

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