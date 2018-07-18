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"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da FETÖ'nün "ankesörlü telefon" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 221 şüpheliden 132'si tutuklandı.

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ tutuklama

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