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FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin davada 85 sanık, 13 yıl 6 aya varan hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı davasında rekor tutuklama! 85 sanığa hapis cezası!

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı

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