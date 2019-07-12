Günlük burç yorumları 12 Temmuz Cuma - Ay ve Plüton arasında olumlu açı!

12 Temmuz Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Venüs ile olumlu bir açıya girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay’ın Plüton ile kurduğu güzel kontak güne kendinizden emin bir şekilde başlamanızı sağlıyor. Devamında saat 03:26-18:04 arası Ay, boşlukta kalıyor. 18:04’te ise Ay, Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün erken saatlerinde Ay ve Plüton arasındaki güzel açıyla beraber ilişkinizde hem aşkın hem cinselliğin de ön planda olduğu tutkulu bir güne başlayabilirsiniz. Saat 03:26-18:04 arası Ay boşlukta ilerliyor. 18:04 itibariyle de Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde aktifleşen Ay-Plüton pozitif açısıyla ofis yaşamınızda güçlendiğiniz hatta diğerlerinden bir kademe üste çıktığınız bir gün yaşayabilirsiniz. 03:26-18:04 arası Ay hareketini boşlukta sürdürüyor. 18:04 olduğunda ise Yay burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın, günün ilk ışıklarında Plüton ile kurduğu olumlu kontak sayesinde aşk hayatınızda geri planda kalmak yerine kendinizi ortaya koyacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sahiplenici ve özgüvenli tavrınız partnerinizin hoşuna gidecektir. Ay, 03:26-18:04 arası boşluğa giriyor. 18:04’te Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, günün başlangıcında Plüton ile güzel açı kurarak hem çalışma hem aile hayatında her şeyi düzene sokacağınız bir günü karşınıza getiriyor. 03:26-18:04 aralığında ise boşluğa giren Ay, saat 18:04’te Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay’ın Plüton ile kurduğu pozitif kontak sayesinde bulunduğunuz çevrede gücünüzü kanıtladığınız bir gün geçirebilirsiniz. Başkalarının belki de yapamaz dediği şeyleri başarmanın mutluluğu tüm güne yetecektir. 03:26-18:04 arası Ay, boşluğa giriyor. Saat 18:04’te de Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız