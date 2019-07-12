Günlük burç yorumları 12 Temmuz Cuma - Ay ve Plüton arasında olumlu açı!

12 Temmuz Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Venüs ile olumlu bir açıya girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay’ın Plüton ile kurduğu güzel kontak güne kendinizden emin bir şekilde başlamanızı sağlıyor. Devamında saat 03:26-18:04 arası Ay, boşlukta kalıyor. 18:04’te ise Ay, Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün erken saatlerinde Ay ve Plüton arasındaki güzel açıyla beraber ilişkinizde hem aşkın hem cinselliğin de ön planda olduğu tutkulu bir güne başlayabilirsiniz. Saat 03:26-18:04 arası Ay boşlukta ilerliyor. 18:04 itibariyle de Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde aktifleşen Ay-Plüton pozitif açısıyla ofis yaşamınızda güçlendiğiniz hatta diğerlerinden bir kademe üste çıktığınız bir gün yaşayabilirsiniz. 03:26-18:04 arası Ay hareketini boşlukta sürdürüyor. 18:04 olduğunda ise Yay burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın, günün ilk ışıklarında Plüton ile kurduğu olumlu kontak sayesinde aşk hayatınızda geri planda kalmak yerine kendinizi ortaya koyacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sahiplenici ve özgüvenli tavrınız partnerinizin hoşuna gidecektir. Ay, 03:26-18:04 arası boşluğa giriyor. 18:04’te Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başlangıcında Plüton ile güzel açı kurarak hem çalışma hem aile hayatında her şeyi düzene sokacağınız bir günü karşınıza getiriyor. 03:26-18:04 aralığında ise boşluğa giren Ay, saat 18:04’te Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken Ay’ın Plüton ile kurduğu pozitif kontak sayesinde bulunduğunuz çevrede gücünüzü kanıtladığınız bir gün geçirebilirsiniz. Başkalarının belki de yapamaz dediği şeyleri başarmanın mutluluğu tüm güne yetecektir. 03:26-18:04 arası Ay, boşluğa giriyor. Saat 18:04’te de Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay-Plüton olumlu kontağının devrede olduğu günün ilk ışıklarıyla beraber sizler de maddi konularınızda güç kazandığınız bir gün geçirebilirsiniz. Uzun zamandır almak istediğiniz maddi değeri yüksek bir şeye sahip olabilirsiniz. Ay, 03:26-18:04 aralığında boşlukta ilerliyor. 18:04 itibariyle Yay burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay ve Plüton güzel kontağının hakim olduğu günün ilk saatlerinden itibaren tam bir Akrep burcu gibi gücünüzü ispatladığınız, işin ucunu bırakmayarak zaferler elde ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğinizle birbirinizi mıknatıs gibi çekebilirsiniz. Ay, 03:26-18:04 arası boşlukta kalıyor. 18:04’te Yay burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Plüton ile uyumlu açıda olduğu bugünün başında hisleriniz çok güçlü olacaktır. Sabaha karşı gördüğünüz rüyalar çıkabilir veya size bir mesaj iletmek istiyor olabilir. Ay, saat 03:26-18:04 aralığında boşlukta kalıyor. Devamında ise 18:04’te sizlerin burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün erken saatlerinde Plüton ile olumlu kontaklar kurarak şanslı bir sabahı karşınıza getiriyor. Çevredekilerin gözlerini sizlerden alamadığı bir gündesiniz. Yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcı yakın olabilir. Ay, 03:26-18:04 arası boşlukta ilerliyor. 18:04’te Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla oluşan Ay-Plüton güzel etkileşimi sayesinde iş hayatınızda herkesin önünde gücünüzü kanıtladığınız bir günde olabilirsiniz. Çalışmıyorsanız, geleceğinize dair gerçekleştirmek istedikleriniz için olumlu haberler alabilirsiniz. 03:26-18:04 arası boşluğa giren Ay, saat 18:04’te Yay burcuna giriş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başlarken Ay ve Plüton arasındaki olumlu görünüm sayesinde eğitim hayatınızda, önemli işlerinizde güç kazandığınız bir süreçte olabilirsiniz. İçinize doğan şeyler gerçek olursa şaşırmayın. Düşündükleriniz anında karşınıza çıkabilir. Saat 03:26-18:04 aralığında Ay boşlukta kalıyor. Saat 18:04 olduğunda Yay burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
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