Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Şapka deyip geçmeyin, her mevsim için ayrı tarz ve modelde birçok şapka bulmak mümkün. Kombinlerinizi şapkalarla tamamlamak istiyorsanız dikkatli olmalısınız çünkü her modeli her kıyafetle kullanmak her zaman mümkün değil. Peki, hangi şapkaya ne isim verilir, hangi kıyafetlerle kombinlenir öğrenmek ister misiniz? O halde hem şapkaları tanıyacağınız hem kombin önerilerinin yer aldığı yazımızı inceleyerek beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz.

1. Doğal ve casual: Hasır şapka

Hasır materyal ile üretilen şapkalar özellikle yaz aylarında tercih edilir. Doğal yapısı sayesinde cildinizin nefes almasına yardımcı olur ve sizi güneşten korur. Hasır şapkaları pek çok boyutta ve renkte bulmak mümkün. Genellikle kurdele ile tamamlansalar da çeşitli boncuk ve ip gibi parçalarla ya da tamamen sade tasarımda görmek mümkün. Hem sıcak yaz aylarında sizi güneşten koruyacak hem yazlık kıyafetlerinizi tamamlayacak bir şapkaya ihtiyaç duyuyorsanız Perlotus Hasır Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Doğal ve pastel renkli şapka, yazlık elbiselerin yanı sıra etek ve şortla yapılan kombinlerle de rahatlıkla kullanılabilir. Hasır dokulu sandaletlerle kullanarak kombininizde bütünlük yakalayabilirsiniz.

2. Klasik ve şık: Fötr şapka

Maskülen ve klasik bir tarzınız varsa fötr şapkalar tam size göre! Genellikle yuvarlak şekilde tasarlanan şapkanın farklı formdaki modellerini görmek mümkün. Özellikle kış aylarında gördüğümüz fötr şapkaları bahar aylarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli bir ürün arıyorsanız SHARMBUTİKS Fötr Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Standart beden olmasına rağmen şapkayı iç kısmından baş çevrenize uygun olarak kolayca daraltabilirsiniz. Maskülen tarzınızı vurgulamak isterseniz şapkayı deri ve süet ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Şık ve klasik bir stil için açık renkli kaşe kabanları tercih edebilirsiniz.

3. Sportif şıklık için: Siperli şapka

Sıklıkla kep ya da kasket şapka olarak kullanılan bu model, önünde yer alan siperden dolayı siperli şapka olarak adlandırılır. Özellikle spor yaparken tercih edilen modeli sportif ve günlük kombinlerle kullanmak mümkün. Siperli şapkayı yaz kış rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Eğer stilinize kendi tarzınızı da yansıtmak isterseniz Perlotus Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Eskitme dokusu ve pembe rengi ile kombininize hoş bir dokunuş katabilirsiniz. Pamuklu yapısı ve havalandırma delikleri sayesinde nefes aldığı için yaz aylarında da kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir kayışı ile başınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

4. Kış aylarının vazgeçilmezi: Bere

Soğuk kış aylarında sizi sıcacık sarmalayacak bir şapka modeline ihtiyaç duyuyorsanız tercihiniz mutlaka bereden yana olmalı. Modelin en önemli özelliği, kafayı komple sarması. Spor bir duruş sergileyen bereler pek çok renk ve modeli ile özellikle günlük kombinleri kolayca tamamlar. Trikodan örgüye birçok materyalde bere bulmak mümkün. Eğer tercihiniz triko berelerden yanaysa Katlamalı Basic Bere'yi mutlaka değerlendirmelisiniz. Akrilik materyal ile üretilen ve yumuşacık dokusuyla kış aylarında konforlu bir kullanım sunan berenin 13 farklı renk seçeneği arsından tarzınıza uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.

5. Fransız tarzı sevenler için: Cloche şapka

Kış aylarında sıkça kullanılan cloche model şapkalar, keçe malzeme ile üretilir. 1920'lerde oldukça popüler olan ve günümüzde sıkça tercih edilen model, çan biçimindeki tasarımıyla feminen bir duruş sergiler. Fransız esintileriyle estetik bir duruş yakalayan şapkaları kombinlerinize estetik katmak için tercih edebilirsiniz. Özellikle elbise, uzun çizme ve kaşe kabanlarla yaptığınız kombinleri cloche şapkalarla taçlandırabilirsiniz. Kış ve sonbahar aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arıyorsanız iki farklı renge sahip Fancet Cloche Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Yün keçe ile üretilen şapka, soğuk havalarda sizi sıcak tutar. Kaliteli işçiliği sayesinde uzun yıllar kullanılır.

6. İddialı bir duruş için: Floopy şapka

Disket şapka olarak da adlandırılan floopy şapkaların etrafı çok geniş olduğu için sizi güneşten maksimum düzeyde korur. Yaz aylarında tercih edilen model, iddialı duruşu sevenler için harika bir seçenek. Çevresi fırfırlı ya da dökümlü duran model, genellikle hasır ve kumaş materyallerle üretilir. Ancak modeli tercih ederken kombinlerde dikkatli olmak gerekir. Duruşuyla oldukça çarpıcı olduğundan modeli daha iddialı parçalarla birleştirmek, rüküş bir görüntüye neden olabilir. Eğer modeli cut out detaylı elbiseler gibi hareketli parçalarla kullanmak isterseniz sade duruşuyla göz dolduran Hat Factory İstanbul Floopy Şapka'yı tercih edebilirsiniz.

7. Yaz aylarının kurtarıcı modeli: Balıkçı şapka

Balıkçıların tercih ettiği modeli artık kadın erkek herkeste görmek mümkün. Spor tarzıyla günlük kombinleri tamamlayan ve joker parçalar arasında yer alan model, genellikle yaz aylarında tercih edilir. Ancak kış aylarına uygun kumaşlarla üretilen modelleri bulmak da mümkün. Yaz ayları için spor tarzınıza uyum sağlayacak ve hemen her renk kombinle kullanabileceğiniz bir balıkçı şapka arıyorsanız Fishshop Balıkçı Şapkası'nı tercih edebilirsiniz. Ürünü şort tişört kombinleriyle ya da yazlık düz keten elbiselerle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şapka her tarzda sneaker ve sandaletle de mükemmel bir uyum yakalar.

8. Sahilde şıklığınızı konuşturun: Vizör şapka

Sadece siperi bulunan vizör şapkalar, raket sporlarında sıkça tercih edildiği için genellikle tenis şapkası olarak adlandırılır. Baş kısmı açık ve geniş bir siperle göz ve yüzü güneşten koruyan şapkalar, yaz aylarında sıkça kullanılır. Spor duruşu nedeniyle günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Vizör şapkaların hasırdan kumaşa pek çok modeli bulunur. Eğer hasır modelleri tercih ediyorsanız MK Matt Keely Vizör Şapka'yı tercih edebilirsiniz. Estetik bağcıkları bulunan ürünü rahatça giyebilirsiniz. 13 farklı renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.

9. Asil duruşuna hayran bırakan: Melon şapka

Sıra, 1850'li yıllarda tasarlanan bir şapkada. Asıl amacı at üzerinde giderken maruz kalınan küçük ağaç dallarından korunmak olan model, estetik duruşu nedeniyle günümüzde hala popüler şapkalar arasında. Fötr şapkaya benzeyen melon şapkaların fötr modellere göre içi ve kenarları daha sert. Ayrıca üst kısmında içe girinti bulunmaz, dışa doğru bombeli bir duruş sergiler. Siz de Retro tarzınızı yansıtacak, asil görünümlü bir şapka arıyorsanız CapTown Melon Şapka tam size göre! Maskülen tarzınızı tamamlayan şapkayı takım elbiselerle ya da blazer ceketlerle oluşturduğunuz kombinlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

10. Hem estetik hem kullanışlı: Kovboy şapka

Eski Batı dünyasıyla özdeşleşen model artık tüm dünyada kullanılıyor. Genellikle hasırdan üretilen, kenarları yukarı kıvrılan ve boyun askısı bulunan model, spor bir duruş sergiler. Sık hasır dokumaların yanı sıra daha geniş hasır örgülere ve süet gibi farklı dokudaki modellere de rastlamak mümkün. Genellikle bahar ve yaz aylarında kullanılan kovboy şapkalarının çevre genişliği de değişiklik gösterir. Günlük kombinlerde tercih edebileceğiniz şapkayı bahar aylarında elbiselerle birlikte kovboy çizme ya da botlarla tamamlayabilirsiniz. Yaz aylarında ise sneaker ya da sandaletle kullanabilirsiniz. Plaj şıklığınızı tamamlamak isterseniz Wishyou Accerorize Şapka'yı tercih edebilirsiniz.