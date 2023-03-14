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Kayınvalidesiyle tanışmaya giderken giydiği kıyafet tartışmalara yol açtı! Dekoltesi uygunsuz bulununca...

14.03.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giyilen kıyafetler için yer ve zaman seçimi oldukça önem taşıyor. Giyilen kıyafetler, saç stilleri, yapılan makyajlar insanların hakkımızdaki düşüncelerini etkileyebiliyor. Bu sebeple iş görüşmesi, sevgilinin ailesiyle tanışmak gibi önemli görüşmelerde giyilen kıyafetlerin özenle seçilmesi gerekiyor. Kayınvalidesi ve kayınpederi ile tanışmaya giderken giydiği kıyafeti paylaşan bir kadın sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Kayınvalidesiyle tanışmaya giderken giydiği kıyafet tartışmalara yol açtı! Dekoltesi uygunsuz bulununca...

Kadınlar erkek arkadaşlarının ailesiyle tanışma aşamasında oldukça heyecanlı ve stresli olabiliyorlar. Bu aşamada karşı tarafı etkilemek için kendi karakterlerinden farklı biri gibi davranmaları zaman ilerledikçe sorunlara neden olabiliyor. Teksas'ta yaşayan TikTok kullanıcısı Mannyboo, bu haftanın başında erkek arkadaşının ebeveynleriyle tanışmak için giydiği kıyafeti paylaştı.

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Şu anda hamile olan Manny, çeşitli kesim detaylarıyla göz alıcı bir elbise giymek istediğine karar verdikten sonra bunun "biraz daha mütevazi" olması gerektiğini fark etti. Durumu düzeltmek için anne sutyeni giydi ve çiçekli elbisenin askılarını farklı şekillerde bağlamaya çalıştı. Paylaştığı videoya ''Bu çok şirin - ve bana aksini söyleyemezsin." yazdı.

ELBİSESİNİ GÖRENLER MANNY İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLDİ

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"Pembe çantam ve pembe topuklu ayakkabılarım ile bu olabildiğince mütevazi, tamam mı?" Ancak Manny giysinin içinde harika görünse de, herkes bu görünümü onaylamadı. Bazıları bunun mütevazı olmaktan kilometrelerce uzakta olduğunu düşündü. Bir moda eleştirmeni ''Kesinlikle muhteşem! Yine de kayınvalidemin yanında asla giyemem." yorumunda bulundu.

BU ELBİSEYİ GİYECEĞİNE İNANMAYANLAR OLDU

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Bir başkası bu elbisenin aileyle tanışmak için uygun olmadığını belirterek "Hala bunun kayınpeder için biraz ayıp olduğunu düşünüyorum," diye ısrar etti. Bir başkası ise bu elbiseyi giyeceğine inanmayarak "Altına boğazlı kazak geçir diye düşünüyorum.'' yorumunu yaptı.

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