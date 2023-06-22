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Marka Festivali başladı! Moda ve ev yaşam ürünlerinde özel indirimlerden yararlanmanın tam zamanı

22.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marka Festivali'ne özel Jimmy Key ve Nandy Home'da moda ve ev yaşam ürünlerinde indirimler sizleri bekliyor. İster moda tutkunu olun ister evinizi, mutfağınızı yenilemek isteyen biri olun her ihtiyaca ve beğeniye yönelik geniş ürün yelpazesi içinden seçeceğiniz ürünlere uygun fiyatlarla sahip olun.

Marka Festivali başladı! Moda ve ev yaşam ürünlerinde özel indirimlerden yararlanmanın tam zamanı

Gardırobumuzda, yaşam alanımızda yeni parçalara yer açmanın vakti geldi. Yazla birlikte yenilenmek isteyenler doğru yerdesiniz. Marka Festivali'ne özel moda ve ev yaşam ürünlerindeki indirimleri keşfederek hem tarzınıza hem de yaşam alanınıza yeni bir soluk katabilirsiniz. Festival kapsamında Jimmy Key ve Nandy Home markalarında indirimler başladı. Hem stilinizi hem evinizi güzelleştirmek için acele edin.

Jimmy Key'de sezonun en trend ürünlerinde net %21 indirim

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Nandy Home'da tüm indirimlere ek 2. Ürüne %20 indirim fırsatı

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