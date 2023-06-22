Marka Festivali başladı! Moda ve ev yaşam ürünlerinde özel indirimlerden yararlanmanın tam zamanı

Gardırobumuzda, yaşam alanımızda yeni parçalara yer açmanın vakti geldi. Yazla birlikte yenilenmek isteyenler doğru yerdesiniz. Marka Festivali'ne özel moda ve ev yaşam ürünlerindeki indirimleri keşfederek hem tarzınıza hem de yaşam alanınıza yeni bir soluk katabilirsiniz. Festival kapsamında Jimmy Key ve Nandy Home markalarında indirimler başladı. Hem stilinizi hem evinizi güzelleştirmek için acele edin.

Jimmy Key'de sezonun en trend ürünlerinde net %21 indirim

Nandy Home'da tüm indirimlere ek 2. Ürüne %20 indirim fırsatı

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