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'Nefrete Yer Yok' Hoşgörü Aşılıyor

11.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Amerika'da başlatılan 'Nefrete Yer Yok' adlı girişim, çocukların erken yaşta hoşgörü ve basit nezaket kurallarını benimsemesini hedefliyor. Program, bugün Amerika’da 1700’den fazla okulda uygulanıyor.

'Nefrete Yer Yok' Hoşgörü Aşılıyor

“No Place for Hate”

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