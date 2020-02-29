Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

Pompeo: \u2018NATO m\u00fcttefikimiz T\u00fcrkiye\u2019nin yan\u0131nday\u0131z. Bu sald\u0131r\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye yard\u0131m se\u00e7eneklerini g\u00f6zden ge\u00e7iriyoruz\u2019 window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisiABD'den fla\u015f \u0130dlib a\u00e7\u0131klamas\u0131C vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?