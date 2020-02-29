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  4. Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

29.02.2020 00:59 | Son Güncelleme

Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

Pompeo: ‘NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Bu saldırı karşısında Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyoruz’

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