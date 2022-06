TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altlarını etkili şekilde kapatmak için o bölgedeki renk eşitsizliğini dengelemeniz gerekiyor. TikTok göz altı kapatma tekniği de tam olarak bu yöntemle ilerliyor. Mat likit allık, göz altı kapatıcısı, transparan sabitleyici pudra ve isteğinize göre toz allıkla canlı ve aydınlık göz altlarına kavuşabilirsiniz. Bilmeniz gereken tüm tüyolara ve ihtiyaç duyacağınız ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. İlk adım likit allık: Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık, 30 Coral Ember

Etkili göz altı kapatma yönteminin ilk aşamasında likit bir allık kullanmalısınız. Allığı göz altlarınızın orta kısmına küçük birkaç nokta hâlinde sürebilirsiniz. Seçeceğiniz allık ışıltılı yapıda olursa gözeneklerinizi daha fazla belirginleştirebilir. Bu yüzden mat yapıda allık kullanmaya özen gösterin. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey ise renk seçimi. Mercan, şeftali ve pembe tonlarında bir renk tercih edebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ürün, Maybelline New York Cheak Heat Likit Allık. Ürünün 20 numaralı Rose Flash rengi bu teknik için uygun. Ürün, kremsi dokusuyla hafif ve ipeksi uygulama sağlıyor.

2. İkinci adım kapatıcı: NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Contour Concealer

İkinci adım, göz altı kapatıcısı. Göz altlarınızın orta kısmına allık uyguladıktan sonra başlangıç ve son kısmına kapatıcıyı sürün. Ardından makyaj süngeriyle hem allığı hem kapatıcıyı karıştırarak dağıtın. Göz altlarınızdaki koyuluk, allıkla dengelenip daha canlı ve aydınlık görüntü oluşturur. Bu adım için seçtiğimiz ürün, Nyx Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Contour Concealer. Kusurları, lekeleri ve koyu renk halkaları kolayca kapatan ürünün yapısı kalıcı ve akma yapmıyor. Vegan formüllü kapatıcı, içeriğinde hayvan kaynaklı hiçbir madde içermiyor.

3. Transparan pudra ile sabitleyin: Note Translucent Setting Powder

3. aşama olarak göz altlarınızdaki koyu rengi kapattıktan sonra makyajınızı transparan bir pudra ile sabitlemelisiniz. Mat yapıdaki pudra, göz altlarınıza sürdüğünüz ürünlerin akmasını ve uçup gitmesini önlüyor. Note Translucent Setting Powder, sabitleme görevi görürken cildi dijital ekrandan yayılan mavi ışığın zararlı etkilerinden de koruyor. Tüm ciltler için uygun ve renksiz yapıda. Bu sayede tüm cilt renklerine kolayca uyum sağlayıp ciltle bütünleşiyor. İçeriğindeki kenevir yağı; yoğun nem verme özelliğiyle cildinizde pul pul, kuru bir görünüm oluşturmuyor. Havuç kökü özü ve havuç tohumu yağı ise cildin üzerinde bariyer görevi görüyor.

4. Son adım: Pastel Spring Blush 15

Göz altlarınızı sabitledikten sonra makyajınızı tamamlayıp son adım olarak göz altlarınıza hafifçe allık uygulaması yapabilirsiniz. Son adım olarak kullanacağınız toz allık, makyajınızın ve göz altlarınızın bütün hâlde görünmesini sağlıyor. Tercih edeceğiniz allığın da mat yapıda olması önemli. Pastel Spring Blush, ipeksi yapısı sayesinde teninize kolayca renk veriyor. Sizin için seçtiğimiz şeftali tonundaki allık, içeriğindeki mikronize edilmiş ham maddeler ile kolayca uygulanıyor. Son adımı da uyguladıktan sonra TikTok göz altı kapatma tekniğini tamamlamış bulunuyorsunuz! Bu yöntem sayesinde göz altlarınız daha canlı ve aydınlık görünüyor.

5. Shea yağlı formül: NYX Professional Makeup Sweet Cheeks Soft Cheek Tint Caralicious

TikTok göz altı kapatma tekniğini uygulamak için seçtiğimiz bir başka ürün, Nyx Professional Makeup Sweet Cheeks Soft Cheek Likit Allık. Bu uygulama için önerdiğimiz ''caralicious'' isimli renk, ilk adım için oldukça uygun. Ürün, shea yağı içeren formülü sayesinde canlı renk görünümü veriyor. Yoğun pigmentasyonlu olduğu için ürünü, göz altınıza küçük bir nokta hâlinde uygulamanız yeterli oluyor. Doğal görünümlü olması sayesinde kolayca yayılıp cildinizle bütünleşiyor. Ürünün vegan formüllü olduğunu ve hayvansal kaynaklı bileşen içermediğini de söylemeden geçmeyelim.

6. Kapatıcıdan daha fazlası: L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Göz altınızdaki renk eşitsizliklerini kapatmak için kullanabileceğiniz likit formdaki L'Oréal Paris Infaillible Kapatıcı, bir concealer'dan daha fazlası. Tüm yüz için kullanabileceğiniz ürün, 24 saat etkili ve yoğun kapatıcılık özelliğine sahip. Esnek yapısı sayesinde cilde çok kolay uygulanabiliyor, pürüzsüz ve sağlıklı görünüm veriyor. Nemlendirici formülüyle doğal bitiş sağlıyor. Porselen ve mat bitişli ürünü, TikTok göz altı kapatma uygulaması için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünün aplikatöründeki büyük sünger sayesinde göz altlarınıza tek bir nokta koymanız yeterli olur.

7. En çok satan: Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

En iyi göz altı kapatıcıları listesinde yer alan Skinfood Salmon Concealer, son zamanlarda adından sık sık söz ettiriyor. Göz altlarını çok iyi kapatıyor ve göz çevresini aydınlatıyor. Ürünün içeriğindeki havyar özü ve somon yağı, koyu göz halka görünümünü anında ortadan kaldırıyor. Doğal vitaminler ise yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı oluyor. Kremsi, pürüzsüz ve ince yapısı sayesinde kat kat uygulanabiliyor. Uygulamak için göz altı fırçasını veya parmağınızı kullanabilirsiniz. Ürünün kullanıcı yorumları, yüksek kalitesini ve etkisini de destekliyor.

8. Doğal kapatıcı etkisi: Maybelline New York Fit Me Kapatıcı

Göz altı kapatıcısından beklentiniz ürünün doğal bir şekilde tüm koyu halkaları ve kusurları kapatmasıysa çok seveceğiniz bir önerimiz var. Maybelline New York Fit Me Kapatıcı, doğal ve kusursuz ten görünümü için ciltteki kızarıklıkları, kusurları ve sivilceleri mükemmel şekilde gizliyor. Yağ içermeyen hafif yapılı formülü, cilt dokusuyla anında bütünleşip tene uyum sağlıyor. Ürünün 5 farklı renk seçeneğiyle cildinize en uygun tonu seçip mükemmel sonucun tadını çıkarabilirsiniz. Maybelline New York Fit Me Kapatıcı, en çok sevilen ürünler arasında yer alıyor.

9. Renk eşitlemek için bire bir: Golden Rose Correct&Conceal Camouflage Cream Palette

Göz altındaki ve ciltteki lekeleri en etkili şekilde kapatmak için renkleri eşitlemek gerekiyor. Golden Rose Correct&Conceal Camouflage Crem Palette, tam bu noktada devreye giriyor. Paletteki yüksek kapatıcı özellikli 6 farklı rengi kullanarak göz altlarınızı en etkili şekilde eşitleyebilirsiniz. Likit allık uygulamasına alternatif olarak göz altlarınızı bu paleti kullanarak da etkili şekilde kapatabilirsiniz. Somon pembe ile sarı tonları, sarı ile mor tonları, yeşil ile kırmızı lekeleri, mor ile sarı lekeleri eşitleyebilirsiniz. Ten rengini ise genel kusurları kapatmak için rengi dengeledikten sonra kullanabilirsiniz.

10. Sıra geldi Wet n Wild CoverAll Concealer Palette'e!

Wet n Wild CoverAll Kapatıcı Paleti ile canlı ve aydınlık göz altlarına kavuşabilirsiniz. Kremsi yapıdaki ürün, ciltle kolayca bütünleşerek mükemmele ulaşmanızı sağlıyor. Cilde çok kolay uygulanıyor ve çeşitli renk eşitsizliklerini tek paletle yok ediyor. Brightens somon renkli bölüm, yüzünüzün canlı gözükmesini sağlıyor. Neutralizes açık yeşil renkli kısım ile kırmızı lekeleri kapatabilirsiniz. Highlights, yüzünüze doğal bir parlak veriyor. Covers ise yüksek kapatıcılık gerektiren yerleri anında kusursuzlaştırıyor. Göz altlarınızdaki farklı renk eşitsizliklerini Wet n Wild CoverAll ile dengeleyip anında kapatabilirsiniz.