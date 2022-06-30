KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

29.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz altlarındaki koyu renkli halkalar ve kızarıklar, yüzün cansız ve soluk görünmesine neden oluyor. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için en sık başvurulan yöntem ise tabii ki makyaj. Farklı göz altı kapatma tekniklerini denemeyi seviyorsanız sizin için TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan taktiği, ayrıca uygularken kullanmanız gereken tüm ürünleri açığa kavuşturduk. Haydi, detaylara!

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altlarını etkili şekilde kapatmak için o bölgedeki renk eşitsizliğini dengelemeniz gerekiyor. TikTok göz altı kapatma tekniği de tam olarak bu yöntemle ilerliyor. Mat likit allık, göz altı kapatıcısı, transparan sabitleyici pudra ve isteğinize göre toz allıkla canlı ve aydınlık göz altlarına kavuşabilirsiniz. Bilmeniz gereken tüm tüyolara ve ihtiyaç duyacağınız ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. İlk adım likit allık: Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık, 30 Coral Ember

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Etkili göz altı kapatma yönteminin ilk aşamasında likit bir allık kullanmalısınız. Allığı göz altlarınızın orta kısmına küçük birkaç nokta hâlinde sürebilirsiniz. Seçeceğiniz allık ışıltılı yapıda olursa gözeneklerinizi daha fazla belirginleştirebilir. Bu yüzden mat yapıda allık kullanmaya özen gösterin. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey ise renk seçimi. Mercan, şeftali ve pembe tonlarında bir renk tercih edebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ürün, Maybelline New York Cheak Heat Likit Allık. Ürünün 20 numaralı Rose Flash rengi bu teknik için uygun. Ürün, kremsi dokusuyla hafif ve ipeksi uygulama sağlıyor.

Ürünü İncele

2. İkinci adım kapatıcı: NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Contour Concealer

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

İkinci adım, göz altı kapatıcısı. Göz altlarınızın orta kısmına allık uyguladıktan sonra başlangıç ve son kısmına kapatıcıyı sürün. Ardından makyaj süngeriyle hem allığı hem kapatıcıyı karıştırarak dağıtın. Göz altlarınızdaki koyuluk, allıkla dengelenip daha canlı ve aydınlık görüntü oluşturur. Bu adım için seçtiğimiz ürün, Nyx Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Contour Concealer. Kusurları, lekeleri ve koyu renk halkaları kolayca kapatan ürünün yapısı kalıcı ve akma yapmıyor. Vegan formüllü kapatıcı, içeriğinde hayvan kaynaklı hiçbir madde içermiyor.

Ürünü İncele

3. Transparan pudra ile sabitleyin: Note Translucent Setting Powder

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

3. aşama olarak göz altlarınızdaki koyu rengi kapattıktan sonra makyajınızı transparan bir pudra ile sabitlemelisiniz. Mat yapıdaki pudra, göz altlarınıza sürdüğünüz ürünlerin akmasını ve uçup gitmesini önlüyor. Note Translucent Setting Powder, sabitleme görevi görürken cildi dijital ekrandan yayılan mavi ışığın zararlı etkilerinden de koruyor. Tüm ciltler için uygun ve renksiz yapıda. Bu sayede tüm cilt renklerine kolayca uyum sağlayıp ciltle bütünleşiyor. İçeriğindeki kenevir yağı; yoğun nem verme özelliğiyle cildinizde pul pul, kuru bir görünüm oluşturmuyor. Havuç kökü özü ve havuç tohumu yağı ise cildin üzerinde bariyer görevi görüyor.

Ürünü İncele

4. Son adım: Pastel Spring Blush 15

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altlarınızı sabitledikten sonra makyajınızı tamamlayıp son adım olarak göz altlarınıza hafifçe allık uygulaması yapabilirsiniz. Son adım olarak kullanacağınız toz allık, makyajınızın ve göz altlarınızın bütün hâlde görünmesini sağlıyor. Tercih edeceğiniz allığın da mat yapıda olması önemli. Pastel Spring Blush, ipeksi yapısı sayesinde teninize kolayca renk veriyor. Sizin için seçtiğimiz şeftali tonundaki allık, içeriğindeki mikronize edilmiş ham maddeler ile kolayca uygulanıyor. Son adımı da uyguladıktan sonra TikTok göz altı kapatma tekniğini tamamlamış bulunuyorsunuz! Bu yöntem sayesinde göz altlarınız daha canlı ve aydınlık görünüyor.

Ürünü İncele

5. Shea yağlı formül: NYX Professional Makeup Sweet Cheeks Soft Cheek Tint Caralicious

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

TikTok göz altı kapatma tekniğini uygulamak için seçtiğimiz bir başka ürün, Nyx Professional Makeup Sweet Cheeks Soft Cheek Likit Allık. Bu uygulama için önerdiğimiz ''caralicious'' isimli renk, ilk adım için oldukça uygun. Ürün, shea yağı içeren formülü sayesinde canlı renk görünümü veriyor. Yoğun pigmentasyonlu olduğu için ürünü, göz altınıza küçük bir nokta hâlinde uygulamanız yeterli oluyor. Doğal görünümlü olması sayesinde kolayca yayılıp cildinizle bütünleşiyor. Ürünün vegan formüllü olduğunu ve hayvansal kaynaklı bileşen içermediğini de söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

6. Kapatıcıdan daha fazlası: L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altınızdaki renk eşitsizliklerini kapatmak için kullanabileceğiniz likit formdaki L'Oréal Paris Infaillible Kapatıcı, bir concealer'dan daha fazlası. Tüm yüz için kullanabileceğiniz ürün, 24 saat etkili ve yoğun kapatıcılık özelliğine sahip. Esnek yapısı sayesinde cilde çok kolay uygulanabiliyor, pürüzsüz ve sağlıklı görünüm veriyor. Nemlendirici formülüyle doğal bitiş sağlıyor. Porselen ve mat bitişli ürünü, TikTok göz altı kapatma uygulaması için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünün aplikatöründeki büyük sünger sayesinde göz altlarınıza tek bir nokta koymanız yeterli olur.

Ürünü İncele

7. En çok satan: Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

En iyi göz altı kapatıcıları listesinde yer alan Skinfood Salmon Concealer, son zamanlarda adından sık sık söz ettiriyor. Göz altlarını çok iyi kapatıyor ve göz çevresini aydınlatıyor. Ürünün içeriğindeki havyar özü ve somon yağı, koyu göz halka görünümünü anında ortadan kaldırıyor. Doğal vitaminler ise yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı oluyor. Kremsi, pürüzsüz ve ince yapısı sayesinde kat kat uygulanabiliyor. Uygulamak için göz altı fırçasını veya parmağınızı kullanabilirsiniz. Ürünün kullanıcı yorumları, yüksek kalitesini ve etkisini de destekliyor.

Ürünü İncele

8. Doğal kapatıcı etkisi: Maybelline New York Fit Me Kapatıcı

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altı kapatıcısından beklentiniz ürünün doğal bir şekilde tüm koyu halkaları ve kusurları kapatmasıysa çok seveceğiniz bir önerimiz var. Maybelline New York Fit Me Kapatıcı, doğal ve kusursuz ten görünümü için ciltteki kızarıklıkları, kusurları ve sivilceleri mükemmel şekilde gizliyor. Yağ içermeyen hafif yapılı formülü, cilt dokusuyla anında bütünleşip tene uyum sağlıyor. Ürünün 5 farklı renk seçeneğiyle cildinize en uygun tonu seçip mükemmel sonucun tadını çıkarabilirsiniz. Maybelline New York Fit Me Kapatıcı, en çok sevilen ürünler arasında yer alıyor.

Ürünü İncele

9. Renk eşitlemek için bire bir: Golden Rose Correct&Conceal Camouflage Cream Palette

TikTok'ta keşfedilen ve akılları baştan alan göz altı kapatma teknikleri

Göz altındaki ve ciltteki lekeleri en etkili şekilde kapatmak için renkleri eşitlemek gerekiyor. Golden Rose Correct&Conceal Camouflage Crem Palette, tam bu noktada devreye giriyor. Paletteki yüksek kapatıcı özellikli 6 farklı rengi kullanarak göz altlarınızı en etkili şekilde eşitleyebilirsiniz. Likit allık uygulamasına alternatif olarak göz altlarınızı bu paleti kullanarak da etkili şekilde kapatabilirsiniz. Somon pembe ile sarı tonları, sarı ile mor tonları, yeşil ile kırmızı lekeleri, mor ile sarı lekeleri eşitleyebilirsiniz. Ten rengini ise genel kusurları kapatmak için rengi dengeledikten sonra kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Sıra geldi Wet n Wild CoverAll Concealer Palette'e!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Wet n Wild CoverAll Kapatıcı Paleti ile canlı ve aydınlık göz altlarına kavuşabilirsiniz. Kremsi yapıdaki ürün, ciltle kolayca bütünleşerek mükemmele ulaşmanızı sağlıyor. Cilde çok kolay uygulanıyor ve çeşitli renk eşitsizliklerini tek paletle yok ediyor. Brightens somon renkli bölüm, yüzünüzün canlı gözükmesini sağlıyor. Neutralizes açık yeşil renkli kısım ile kırmızı lekeleri kapatabilirsiniz. Highlights, yüzünüze doğal bir parlak veriyor. Covers ise yüksek kapatıcılık gerektiren yerleri anında kusursuzlaştırıyor. Göz altlarınızdaki farklı renk eşitsizliklerini Wet n Wild CoverAll ile dengeleyip anında kapatabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileriYazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri
İnsanı canından bezdiren küf lekesinden kurtulunİnsanı canından bezdiren küf lekesinden kurtulun
Anahtar Kelimeler:
tiktok Gözaltı cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

Siyah rengin asaletiyle şıklığın zirvesine ulaşmak isteyenlere elbise önerileri

Siyah rengin asaletiyle şıklığın zirvesine ulaşmak isteyenlere elbise önerileri

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Tümünü Gör
Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Şıklığıyla tarzınızı tamamlayacak sandalet modelleri

Şıklığıyla tarzınızı tamamlayacak sandalet modelleri

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Yazın olmazsa olmazı: Su geçirmez kol saati modelleri

Yazın olmazsa olmazı: Su geçirmez kol saati modelleri

Yaza girerken istenmeyen tüyler için en iyi kadın tüy dökücü krem çeşitleri

Yaza girerken istenmeyen tüyler için en iyi kadın tüy dökücü krem çeşitleri

Cildi kuru bebekler için en iyi bebek yağı çeşitleri

Cildi kuru bebekler için en iyi bebek yağı çeşitleri

Tümünü Gör
Cildi kuru bebekler için en iyi bebek yağı çeşitleri

Cildi kuru bebekler için en iyi bebek yağı çeşitleri

Kadın ve erkekler için kolay uygulanabilir en iyi yüz ağdası çeşitleri

Kadın ve erkekler için kolay uygulanabilir en iyi yüz ağdası çeşitleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Hayatına kolaylık katmak isteyenlere birbirinden kullanışlı Amazon ürün önerileri

Hayatına kolaylık katmak isteyenlere birbirinden kullanışlı Amazon ürün önerileri

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinine alternatif öneriler

Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Verdiği poz ve o elbise çok konuşulmuştu! Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan mavi elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

Çayınızı keyifle içmenizi sağlayacak en iyi termoslar

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

TikTok'ta ortalığı kasıp kavuran verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünü önerileri

Siyah rengin asaletiyle şıklığın zirvesine ulaşmak isteyenlere elbise önerileri

Siyah rengin asaletiyle şıklığın zirvesine ulaşmak isteyenlere elbise önerileri

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Canladırdığı karakter kadar stili de konuşuluyor! Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal'ın yelek ve pantolon kombinine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaz aylarında formunu koruyup sıkı vücudunu kaybetmek istemeyenlere ürün önerileri

Yazı fit ve sağlıklı geçirmek isteyenlere özel ürün önerileri

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Muslukta biriken inatçı kireci yok etmenin en kolay yolu

Tesadüfen bulduğu karışım derz aralarını mucize gibi bembeyaz yaptı

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Kullanılmaktan taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren küf lekesinden kurtulun

Sakın makineye atmayın! Ayakkabılarınızı mahvediyor: Spor ayakkabılarınızı yeni gibi yapacak temizleme yöntemi

Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.