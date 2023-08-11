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Zarif ve şık dokusu ile kendinizi özel hissettirecek Levi's gömlekte indirim

10.08.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli bir beyaz gömlek herkesin gardırobunda olmalı! Siz de yeni bir beyaz gömleğe sahip olmak isterseniz Levi's indiriminin öne çıkanlarından LS Battery gömlek modeline bir göz atabilirsiniz. İndirimin hemen sonlanabileceğini ve stokların da tükenebileceğini unutmayın!

Zarif ve şık dokusu ile kendinizi özel hissettirecek Levi's gömlekte indirim

Beyaz bir gömlek, tüm erkeklerin gardırobunda olması gereken temel parçalar arasında yer alır. Hem resmi hem de rahat görünümler için kullanılabilen beyaz gömlekler her türden kombinle uyum sağlar. Öte yandan beyaz renk klasik ve zamansız bir seçimdir. Moda trendlerinden bağımsız olarak her zaman şık ve uyumlu durur. Dolayısıyla, uzun süre gardırobunuzda kalır ve zamanla eskimez. Siz de kaliteli beyaz bir gömleğe ihtiyaç duyuyorsanız Levi's'in en çok tercih edilen gömleğindeki indirimi kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Tüm kombinlerle uyumlu: Levi's LS BATTERY HM SHIRT SLIM Gömlek

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Slim fit bir kesimiyle vücuda otura, uzun kollu ve düğmeli tasarıma sahip gömlek; kaliteli kumaşı ile gün boyu rahatlık sağlar. Sade ve şık bir görünüm sunan gömleği sabah akşam her türlü sosyal ortamda tercih edebilir, stilinize şıklık katabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

  • "Bu gömlek kaliteli kumaşı ve şık tasarımıyla beni kesinlikle etkiledi. Stil sahibi bir görünüm için harika bir seçenek!"

  • "Levi's markasına güvendiğim için bu gömleği tercih ettim ve hiç pişman olmadım. Rahatlığı ve kalitesiyle beklentilerimi fazlasıyla karşıladı."
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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