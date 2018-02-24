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BM, Suriye’de 1 ay insani ateşkes kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 23:17 | Son Güncelleme

NEW YORK (İHA)

NEW YORK (İHA)

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