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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi hazırlandı ve çarşamba günü saat 18.00'e kadar vekillerin imzasına açıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya açıldı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan adaylık dilekçesi seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Haydi Bismillah... Başkanlık geliyor inşallah. Ülkemiz için hayırlı olsun...
@hanifiozdemir inşallah
@hanifiozdemir rüyanızda göremezsiniz artık. ekonomiyi yerle bir eden, memleketi ağzına kadar suriyeli vatan hainleri ile dolduran, halkına hakaretler savuran biri Türkiye Cumhuriyeti'ne başkanlık yapamaz.
@hanifiozdemir he he
tabi canim ilk padisahin fermani verilir yemiyor icmiyorlar tekadama hizmet ediyorlar.
AKP'yi yüce divanda yargılamazsam NAMUSSUZUM diyen sayın Devlet Bahçeli imza verecek mi dersiniz ?
kesinlikle
. saat 18 itibari ile imza sayısı 15 de kalmış....
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