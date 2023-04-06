Erkeklerin kadınlarda baktıkları ilk yer! Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz

Bugün neyin çekici neyin çekici olmadığı bizim dışımızda pek çok kişi tarafından araştırılıyor: Örneğin Manchester Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, rujun unutulmuş bir kadına bakışının süresini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor. Manchester'ın "sözlü kahramanları", erkeklerin göz hareketlerini izleyerek bir kadınla tanıştıktan sonraki ilk 10 saniyenin en az yarısını dudaklarına bakarak geçirdikleri ve söz konusu kadın vücudunun bu bölümünü pembe rujla vurgulasa bile bu sürenin uzayabileceği sonucuna vardılar. Yapılan araştırmalarda erkeklerin bir kadınla tanıştıklarında ilk baktıkları yerleri sıraladı.

GÜLÜMSEME

Erkeklerin kadınlarda dikkat ettiği ilk şeylerden bir diğeri ise gülümsemedir. Erkekler güzel bir gülümsemeden etkilendiklerini açıklıyorlar. Gülümsemek, ilk tanışma ortamında mutluluk ve iyimserlik sinyali yollayarak karşınızdaki kişinin size yakınlaşmasını kolaylaştırır.

GÖZLER

Araştırmalar, erkeklerin yaklaşık yüzde 70’inin kadınlarda gözlere ve bakışlara dikkat ettiğini tespit etti. Gözler tüm duyguları ifade edebilen en önemli araç olarak görülüyor. Bir kadın bakışlarıyla içindeki tüm duyguları erkeğe yansıtabilir. Derin ve anlamlı bakışlar erkekler için önem taşıyor.

SAÇLAR

Birçok kadın erkeklerin saçlara önem vermediğini düşünse de yanılıyor. Saçlar erkeklerin ilk baktıkları bölümler arasında bulunuyor. Güzel ve bakımlı görünen saçlar erkekleri etkilemek için etkili araçlardan.

Erkeklerin ilk baktıkları yerin göğüsler olduğu düşünülse de göğüsler ilk kısımlarda yer almıyor. Ancak gözler, gülümseme ve saçlardan sonra göğüsler de erkekler için önem taşıyor. Doğurganlık ve anaçlık sembolü olarak görülen göğüsler erkeklerin dikkatini çekiyor.



