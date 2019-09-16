HABER

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 16 Pazartesi için günlük burç yorumları ile Eylül ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Jüpiter ile pozitif bir açıya girdiği bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

16 Eylül Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Jüpiter'in olumlu bir buluşma yaşadığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 Eylül

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca sizlerin burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Ay ve Jüpiter arasındaki pozitif açıyla şansınızın açıldığı bir zaman diliminde olacaksınız. Kendinizle ilgili değişimler yapacaksanız öğleden öncesi daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bütün gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde oluşan Ay-Jüpiter arasındaki güzel görünümle beraber bugün geçmişe dair yaşadıklarınızı unutturacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Bu sabah gerçekleşen Ay-Jüpiter pozitif görünümüyle beraber şansınızın çok açık olduğu bir güne adım atıyorsunuz. Bugün ümidinizi kestiğiniz şeylerden geri dönüş alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne adım atıyorsunuz. Sabah meydana gelen Ay ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sayesinde kariyer hayatınızda şanslı bir zaman geçirebilirsiniz. Siz de başvuru yapmayı düşünüyorsanız sabahı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın Jüpiter ile oluşturduğu pozitif kontakla birlikte sabah olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik işlerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Sporla ilgileniyorsanız bugün sizin gününüz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda seyrine devam ettiği bir gündesiniz. Ay-Jüpiter arasında meydana gelen güzel kontakla bu sabah maddi anlamda sizi rahatlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ödemelerinizi kapatabilecek paralar elinize geçecek. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde ortaya çıkan Ay-Jüpiter arasındaki güzel açı sayesinde ilişkinizde çok şanslı bir zaman diliminde olacaksınız. Siz de karşı taraf için harekete geçecekseniz öğleden önceyi tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
GGünün tamamında Ay, Koç burcundaki seyrini sürdürüyor. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu güzel etkileşim sayesinde sabah saatlerinde ofis ortamında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz iş süreçlerinde daha güzel neticeler elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Koç burcunda sürdürmeye devam ediyor. Sabah ise Ay ve Jüpiter arasındaki güzel açının etkisiyle aşk dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Şansınız da öğleden önce açık olacaktır. Yapacağınız işler için sabahı tercih etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın Jüpiter ile oluşturduğu olumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde pozitif bir zaman diliminde olacaksınız. Ailenize dair sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Koç burcundaki seyrini sürdürüyor. Ay ve Jüpiter arasında oluşan güzel görünüm sayesinde bu sabah sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Koç burcunda ilerlemeyi sürdürüyor. Ay’ın Jüpiter ile yaptığı uyumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde maddi durumunuzla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük yatırımlar düşünüyorsanız sabah imzalamanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

16-22 Eylül haftalık burç yorumları16-22 Eylül haftalık burç yorumları
1 Ağustos Aslan burcunda yeniayAğustos ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

Facianın eşiğinden dönüldü

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Bursa'da velilere şok! Hem okullarından, hem paralarından oldular

Velilere şok! Ücreti peşin vermişlerdi...

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

İstanbul'da otomatik silahla AVM kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Pendik'te feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.