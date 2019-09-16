Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

16 Eylül Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Jüpiter'in olumlu bir buluşma yaşadığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca sizlerin burcunda hareket ediyor. Sabah oluşan Ay ve Jüpiter arasındaki pozitif açıyla şansınızın açıldığı bir zaman diliminde olacaksınız. Kendinizle ilgili değişimler yapacaksanız öğleden öncesi daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bütün gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde oluşan Ay-Jüpiter arasındaki güzel görünümle beraber bugün geçmişe dair yaşadıklarınızı unutturacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Bu sabah gerçekleşen Ay-Jüpiter pozitif görünümüyle beraber şansınızın çok açık olduğu bir güne adım atıyorsunuz. Bugün ümidinizi kestiğiniz şeylerden geri dönüş alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir güne adım atıyorsunuz. Sabah meydana gelen Ay ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sayesinde kariyer hayatınızda şanslı bir zaman geçirebilirsiniz. Siz de başvuru yapmayı düşünüyorsanız sabahı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın Jüpiter ile oluşturduğu pozitif kontakla birlikte sabah olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik işlerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Sporla ilgileniyorsanız bugün sizin gününüz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda seyrine devam ettiği bir gündesiniz. Ay-Jüpiter arasında meydana gelen güzel kontakla bu sabah maddi anlamda sizi rahatlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ödemelerinizi kapatabilecek paralar elinize geçecek. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde ortaya çıkan Ay-Jüpiter arasındaki güzel açı sayesinde ilişkinizde çok şanslı bir zaman diliminde olacaksınız. Siz de karşı taraf için harekete geçecekseniz öğleden önceyi tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

GGünün tamamında Ay, Koç burcundaki seyrini sürdürüyor. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu güzel etkileşim sayesinde sabah saatlerinde ofis ortamında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz iş süreçlerinde daha güzel neticeler elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, hareketini Koç burcunda sürdürmeye devam ediyor. Sabah ise Ay ve Jüpiter arasındaki güzel açının etkisiyle aşk dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Şansınız da öğleden önce açık olacaktır. Yapacağınız işler için sabahı tercih etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız