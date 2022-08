İstenmeyen lekeleri kapatırken kullanabileceğiniz en iyi kapatan bb kremler

Öncelikle ''BB krem nedir?'' sorusunu yanıtlayalım. BB krem, blemish balm yani sivilce kremi olarak ortaya çıkan ve cildi aydınlatıp kusurları kapatan bir ürün. Fondötene kıyasla daha hafif bir yapısı olduğu için günlük kullanım için sık sık tercih edilir. Gözenekleri tıkamayan ve yumuşak dokuya sahip bu ürünler, özellikle yaz ayları için ideal. Haydi, en iyi BB krem önerilerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Yüksek kapatıcı özelliğiyle Missha M Perfect Cover BB Cream SPF42

Aydınlık ve pürüzsüz görünen ten makyajı istiyorsanız Missha M Perfect Cover BB Krem ideal bir seçim. Mükemmel ve tam kapatıcı özelliğe sahip ürün, cilde temiz ve aydınlık görünüm sunuyor. Ten rengiyle harika bir uyum sağlayan yapısı ciltte çok doğal duruyor. Gün boyu akma ve dağılma yapmayan kalıcı formülasyonu sayesinde uzun süre boyunca ciltte kalıyor. Üstelik SPF 42 faktörü ile cildi güneşin yaşlanma etkilerine karşı koruyor. Ürünün kırışıklık karşıtı bakım sağlayan içeriklere sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim! BB kremi kullanmak için yeterli miktardaki ürünü cildinize eşit şekilde uygulayın. Bu kadar basit!

2. Hafif ve pürüzsüz bir ten için: Pure Beauty BB Cream SPF50

Pure Beauty BB Cream SPF50; ciltte doğal, hafif ve makyajsız görünüm oluşturuyor. Kremin yumuşak kremsi yapısı, pürüzsüz ve son derece kapatıcı bir bitiş sağlarken tüm gün ciltte kalıyor. İçeriğindeki antioksidan özellikli camellia japonica çiçeği cildi tüm çevresel kirliliklere karşı koruyor. Lespedeza capitata özü, cildi mavi ışığın zararlı etkilerinden koruyor. SPF50 koruması ise cildi güneşin zararlı etkilerine karşı savunuyor. Cildin kıvrımlı noktalarında bile kapatıcılık sağlayan BB krem, renk eşitsizliklerini ve gözenekleri gizleyip cilde canlılık katıyor.

3. Zengin içeriğiyle: Farmasi BB Krem

Kullananlardan tam not alan Farmasi BB Krem, ultra hafif formülü sayesinde gözenekleri tıkamadan tüm cilt kusurlarını kapatıyor. Kremin içeriğindeki macadamia özü cildi gün boyu nemlendirirken vitamin B3 cilde doğal parlaklık kazandırıyor. Yulaf özü cildi besleyerek onarmaya yardımcı oluyor, ipek proteini ise ciltte yumuşacık bir his bırakıyor. Krem, SPF15 özelliği sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korumaya da destek oluyor. ''Farmasi BB krem nasıl kullanılır?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa sorunuzu hemen yanıtlayalım. Kremi kullanmak için önce cildinize nemlendirici ya da baz uygulayın. Ardından fırça, sünger ya da elinizle kremi yüzünüze uygulayarak kullanabilirsiniz.

4. Pürüzsüz ve aydınlık bir cilt: Note BB Cream

Note BB Krem, cildinde pürüzsüz ve aydınlık görünüm sağlamak isteyenler için ideal. Merak edenler için ''Note BB Krem ne işe yarar?'' sorusunu yanıtlayalım. Kremin zengin içeriği, cilde birçok yönden fayda sağlıyor. Buğday özü, cildin daha genç görünmesine yardımcı oluyor. Üzüm ve turunç kabuğu özleri, cilt lekelerinin görünürlüğünü azaltıyor. E vitamini, cildi dış etkenlere karşı koruyor ve ayçiçeği yağı, cilt tonunu etkili şekilde düzenliyor. SPF15 güneş koruma faktörüne sahip ürün, paraben içermiyor ve komedojenik değil. Kremin dermatolojik olarak test edildiğini de belirtelim.

5. Kapatıcılığını isteğinize göre artırabileceğiniz: KIKO Daily Protection BB Cream SPF30

KIKO BB Krem, çok fonksiyonlu renkli bir krem olmasıyla kullananları memnun ediyor. Özenle formüle edilen krem; cildi koruyor, nemlendiriyor ve mükemmelleştiriyor. Ürünün ince yapısı; ciltte kapatıcı, pürüzsüz ve doğal bir bitiş sağlıyor. SPF30 özelliği ise cildi UVB ışınlarından koruyor. Kremin kapatıcılığını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Dermatolojik olarak test edilen ve komedojenik olmayan ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Açıktan koyu tene kadar tüm cilt tonlarına uygun yedi farklı renkten kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

6. Mineral pigmentli: La Roche-Posay Hydreane BB Cream

Yüksek kaliteli cilt bakım ürünleriyle öne çıkan La Roche-Posay, hassas ciltler dahil olmak üzere tüm ciltlerin kullanımına uygun bir ürüne imza atmış. Hydreane BB Creme; tek bir adımda cildi nemlendiriyor, yatıştırıyor ve koruyor. BB mineral pigmentleri sayesinde ciltle anında bütünleşip dengeli, eşit ve taze cilt görünümü oluşturuyor. Kremin tende yağlı his bırakmayan dokusu, cildi yumuşatıp esnek hâle getiriyor. Dermatolojik kontrol altında test edilen La Roche-Posay Hydreane BB Creme, gözenekleri tıkamıyor ve hipoalerjenik olmasıyla hassas ciltlere de hitap ediyor. Kremin iki farklı renk seçeneğinden kendinize uygun olanı satın alabilirsiniz.

7. Suya ve tere dayanıklı: Shiseido Sports BB Compact SPF50+

Shiseido Sports BB Compact SPF50+, diğer ürünlerden farklı olarak kompakt formda bulunuyor. Ultimate Sun Protection yani SPF 50 formülü ve ıslandıkça koruma etkisini artıran Wetforce teknolojisi ile güçlendiriliyor. Ürünün üstün koruma teknolojisi, terlediğinizde bile cildinizin güzel görünmesini sağlıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan krem, iki katmanlı yapıya sahip. Bu sayede ter damlaları kolayca bölünüp yayılıyor ve cilt daha çabuk kuruyor. Nemli ve parlak bitiş sağlayan BB krem, özellikle yaz aylarında ve spor aktivitelerinde kullanmak için ideal.

8. Beş farklı etki bir arada: Dermoskin BB Krem SPF 50

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun Dermoskin BB Krem, yüksek kapatıcı özelliği sayesinde cilt tonunu etkili olarak eşitliyor. Ürün; ince çizgilerin, gözeneklerin ve diğer cilt kusurlarının görünümünü azaltırken cildin nemlenmesini sağlıyor. Kremin ışığı yansıtan sedefli yapısı, mat ve solgun görünen cildi anında canlandırıyor ve cilde genç, sağlıklı, ışıltılı ve porselen bir görünüm kazandırıyor. Üstelik formülünde SPF50 güneş koruma özelliği de var. Beş farklı etkiyi bir arada bulunduran ürün; leke oluşumunu engelliyor, kolajen sentezini artırıyor, cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor, nemlendiriyor ve cilt tonunu eşitliyor. Eh, daha ne olsun değil mi?

9. Antioksidan etkisiyle: Golden Rose BB Cream Beauty Balm SPF25

Golden Rose BB Krem Beauty Balm, mükemmel bir cilt görünümü vadediyor. Ürünün kolayca uygulanan ve yağ içermeyen özel formülü, cildi renklendiriyor ve cilde hem canlı hem aydınlık görünüm sağlıyor. Cilt kusurlarını, kızarıklıkları ve lekeleri etkili olarak kapatan ürün; cilde gün boyu nemlendirme etkisi de sunuyor. Üstelik SPF25 faktörü sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerinden de koruyor. Antioksidan E vitamini içeren ürünün formülasyonunda yağ ve paraben bulunmuyor. "Golden Rose BB Krem nasıl sürülür?" sorusunun da cevabını verelim. Ürünü sünger kullanarak tampon hareketlerle veya fırça ile yukardan aşağıya doğru nazikçe sürebilirsiniz.

10. Yağlı ve karma ciltlere uygun: Farmasi Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı BB Krem

Listemizin son sırasındaki en iyi kapatan BB krem önerileri arasında yer alan Farmasi Dr. C. Tuna Çay Ağacı BB Krem var. Kullananlardan tam not alan ürünü özellikle sivilceye eğilimli yağlı ciltler çok seviyor. Doğal çay ağacı içeriğine sahip ürün, cilt kusurlarını mükemmel şekilde gizliyor ve yağlı cilt görünümünü ortadan kaldırıyor. Kremin hafif yapısı, cildi hiç yormadan mat bitiş sağlıyor. Yağlı ve karma cilt tiplerinin kullanımına uygun BB krem, dermatolojik olarak da test edilmiş. Ürünün çay ağacı yağına has ferahlatıcı kokusu, cilde uyguladıktan 30 dakika sonra kayboluyor.